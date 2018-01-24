Stattan loca alana Galatasaray üyeliği

Kulübün acil ihtiyaç duyduğu nakit kaynağını bulmak üzere kolları sıvayan başkan Cengiz ile Sportif A.Ş. yönetimine giren Albayrak, boş 70 locanın satışının yanı sıra, mevcut loca sahiplerine de uzatma önerisi götürüyor.
Haber: Ali Naci KÜÇÜK, Foto: Ajanslar
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Haber: Ali Naci KÜÇÜK, Foto: Ajanslar
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Kulübün acil ihtiyaç duyduğu nakit kaynağını bulmak üzere kolları sıvayan başkan Cengiz ile Sportif A.Ş. yönetimine giren Albayrak, boş 70 locanın satışının yanı sıra, mevcut loca sahiplerine de uzatma önerisi götürüyor.
Haber: Ali Naci KÜÇÜK, Foto: Ajanslar
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Galatasaray’ın mali sorunlarını çözmek adına kolları sıvayan başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi sürpriz bir projeyi daha gündeme getirdi. Sıcak para sorununu çözmek adına ilk olarak sarı kırmızılı taraftarları, GS Store mağazalarından alışveriş yapmaya davet eden Başkan Mustafa Cengiz’in bu çağrısı destek buldu. Cengiz’in bu açıklaması üzerine Galatasaray taraftarları sosyal medyada #YellowFriday hashtagi ile kampanya başlatıp TT listesine girdi. Hedef ise GS Store’lardan Cuma günü yapılacak alışverişle kulübün kasasına kısa süre içinde hemen nakit girmesini sağlamak...
Haber: Ali Naci KÜÇÜK, Foto: Ajanslar
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Sıcak para sıkıntısını Galatasaray’ı borçlandırmadan çözmek adına uğraşan Başkan Cengiz ve Abdurrahim Albayrak, başka bir proje ile daha taraftarın karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bu projenin çıkış noktası ve ana hatları şöyle: Türk Telekom Stadyumu’ndaki son durumu inceleyen Cengiz ve Albayrak, 192 adet locanın tam 70 tanesinin henüz satılmadığını belirledi. Buradan hareket eden ikili, bir an önce bu locaların satışı adına çağrı yapılmasını kararlaştırdı.
Haber: Ali Naci KÜÇÜK, Foto: Ajanslar
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Sezonluk fiyatı 40-100 bin dolar arasında değişen bu boş localar, konumuna göre ve 8-12 kişilik kapasitesine göre fiyatlandırılıyor Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz ve Albayrak, bu locaların satışı için öncelikle Galatasaraylı iş adamları, önde gelen isimler ve kulüp üyeleri ile görüşecek. Hedef, kısa vadede bu loca satışı ile Galatasaray’ın kasasına en az 7 milyon dolarlık bir kaynağı koyabilmek. Bu projeye bağlı olarak geliştirilen bir başka düşünce ise mevcut localarla ilgili oldu.
Haber: Ali Naci KÜÇÜK, Foto: Ajanslar
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Sarı kırmızılılar, şu anda sezonluk locası olan Galatasaraylılar ile görüşüp kulübe bu kritik günlerde destek istemeyi de kararlaştırdı. Bu isimlere, localarının sürelerini 2-3 yıl uzatmaları önerilecek ve bu yolla da ayrı bir kaynak sağlanacak.
Haber: Ali Naci KÜÇÜK, Foto: Ajanslar
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Tüm bu çağrılara olumlu karşılık verenlere sarı kırmızılı kulüp ciddi bir jest yapacak. Localarla ilgili olarak proje geliştirilirken, “Bu fedakarlığı yapıp loca satan alan ya da locasının süresini uzatanları biz de kulüp üyesi yaparak karşılık verelim” görüşü gündeme getirildi. Başkan Cengiz Galatasaraylıları teşvik adına bu jestin çok anlamlı ve değerli olacağını belirterek destek verdi.