Staples Center ve Empire State, Kobe Bryant için ağladı
Kobe Bryant'ın helikopter kazasının ardından hayatının kaybetmesinin ardından efsane oyuncu, Amerika'da ülke içinde birçok yerde anılıyor...
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Kobe Bryant'ın şok eden ölümünün ardından göz yaşları devam ediyor... NBA'in gelmiş geçmiş en büyük efsaneleri arasında yer alan Kobe Bryant, Amerika'nın birçok yerinde anılıyor.
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ABD'nin New York şehrindeki simge yapılardan 'Empire State Binası', helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe Bryant'ın anısına formasını giydiği Los Angeles Lakers takımının renkleriyle ışıklandırıldı.
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Lakers'ın sarı ve mor renkleri, gece boyunca Empire State'i aydınlattı.
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Sadece Empire State değil, birçok yerde Kobe Bryant efsanesi için toplanıldı. Bunlardan birisi de tabii ki Kobe'nin 20 yıl boyunca oynadığı Staples Center'dı...
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Kobe Bryant'ın hayatını kaybettiği Los Angeles'ta taraftarlar, Los Angeles Lakers'ın maçlarını oynadığı Staples Center'a akın etti.
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Staples Center önünde toplanan Kobe Bryant hayranları, salonun önüne çelenk ve çiçekler bıraktı.
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Büyük bir kalabalık, Staples Center etrafında buluşurken Kobe Bryant formalarını giyerek efsane basketbolcuyu andılar.
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Duygusal anların yaşandığı törenlerde birçok taraftarın göz yaşlarını tutamadığı görüldü.
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Benzer görüntüler NBA maçlarında da yaşandı. Maçlar öncesinde saygı duruşunda bulunulurken basketbolcular da göz yaşlarını tutamadı.
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Birçok oyuncu maç öncesi ve sonrası Kobe Bryant hakkında konuşurken zor anlar yaşadılar.
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NBA yönetimi ise, Los Angeles'ta oynanması planlanan Lakers - Clippers maçını ertelediğini açıkladı.
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Los Angeles'ta Staples Center önünde anma törenlerinin hafta boyunca devam edeceği belirtiliyor.