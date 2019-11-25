Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Spor yazarlarının Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçı değerlendirmesi
Süper Lig'in 12. haftasında Malatya'da oynanan maçta Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe golsüz berabere kaldı. Spor yazarlarının karşılaşmayla ilgili değerlendirmesi şöyle:
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1
Güntekin Onay: Bir puan kayıp değil kazançtır
Fenerbahçe Vedat Muriç ve Mevlüt’ün yokluğunda santrforsuz bir formasyonla, fizik gücü yüksek, dirençli bir 11’le sahaya çıktı.
2
Ligin en çok gol atan takımı olan Yeni Malatyaspor’un Guilherme ve Jahovic gibi etkili silahlarını pasifize etme amacını taşıyan bu kurgu büyük ölçüde başarılı oldu.
3
Ersun Yanal’ın kurgusunda yine Malatya’nın en zayıf karnı olan savunmanın merkezindeki oyuncuların ağırlığından faydalanma düşüncesi de zaman zaman işe yaradı.
4
Kadro zafiyetine rağmen sarı lacivertliler maçı kazandıracak pozisyonlar da üretti. Ancak yine genel anlamda teknik beceri ve kaliteden yoksun bir Fenerbahçe izlediğimizi de vurgulamalıyız. Nitekim kaçan goller de bu eksikliklerin sonucuydu.
5
Yeni Malatyaspor’un ilk yarıda iptal edilen golü, tartışmaya çok açık bir pozisyon. Arkasından Emre Belözoğlu’nun kaçırdığı penaltı maçın dönüm noktası oldu. İki takımın da ilk yarıdaki pozisyonlar haricinde kendilerine galibiyeti getirecek veya kazanmayı hak edecek bir oyun sergilediklerini söylemek mümkün değil.
6
Fenerbahçe’nin aldığı bu beraberlik bence küçümsenmemeli. Santrforu yok, ki Vedat Muriç sarı lacivertlilerin oyununda çok önemli bir parça. Bunun yanında rakip Yeni Malatyaspor’un 25 golle ligin en çok gol atan takımı olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Bu koşullarda alınan 0-0’lık sonucu, puan kaybı olarak görmenin ötesinde bir kazanç olarak değerlendirmek gerekir.
7
Kalkavan'a yakışmadı
Hakem Mete Kalkavan, bu ülkenin en önemli hakemlerinden biri. Böylesine tecrübeli bir ismin Yeni Malatya-Fenerbahçe maçındaki performansını hiç beğenmedim. İlk yarıdaki tartışmalı pozisyonlarda verdiği kararların etkisinde kaldı. Bazı sarı kartları atladı. Oyundaki tansiyonun yükselmesinde Kalkavan’ın hatalı düdüklerinin önemli payı var.
8
Uğur Meleke: Guilherme ve diğerleri
Bu sezonun en iyi 4-5 takımından ikisiydi dün sahadakiler... Hani bir yabancı şirketin Türk futboluna yatırım yapma planı olsa ve Süper Lig’den bir müsabaka izlemek istese, ona önereceğiniz maçlardan biri bu olur.
9
Doğrusu bu yıl İstanbul derbilerinden daha fazla heyecan veriyor Malatya ve Sivas’ın maçları. Bu iki takım, ligin topa sahip olma istatistiğinde ilk dörtteler. Pas isabetinde de öyle. Oynatmama değil, oynama odaklı iki menajer.
10
Ancak maalesef Türkiye’de tüm bu verilerden daha güçlü bir şey var iplerimizi bırakmayan. Dün de o devreye girdi maalesef: Bu ülkede hemen her darbe alan kurşun yemiş gibi yere yatıyor. Ve yere yatan da kalkmıyor!
11
Dün özellikle ilk yarıda beş dakikalık kesintisiz bir futbol sekansı seyredemedik maalesef. Altay sakatlandı, Chebake sakatlandı, Jahovic, Emre, Hasan sakatlandı. Kimisi büyük, kimisi küçük ama her bir sakatlıkta oyun 2-3 dakika kesintiye uğruyor. Böyle bir maçta hakem olmak gerçekten zor.
12
Futbolcuların bazıları maalesef iyi niyetli değiller ve elinizde de bir ‘niyetölçer’ yok. Ancak Mete Kalkavan gibi üst düzey bir hakemden de şunu beklerdim ben: Pozisyonu görüyorsan, sakatlığa inanmıyorsan devam ettir. Her bir sakatlığa inanırsan bazı adamlar futbolu katledecekler ve buna müsaade etmiş olacaksın.
13
Kalkavan’ın ilk devredeki bir başka mühim hatası da faullere kart çıkarmayıp, itirazlara çıkarması idi. Fauller havada uçuşuyor, sıfır kart. Kalkavan’ın ilk devrede çıkardığı 4 kartın tamamı itiraza.
14
Futbola gelince... Fenerbahçe’den Muriç’i çıkardığınızda ligin en az 7-8 takımıyla zaten kafa kafaya geliyor kuvveti. Dün de klasik bir ‘denk kuvvetler mücadelesi’ izledik Malatya’da. Alper’in boşalttığı alanlara Moses-Tolga değil Ozan-Emre’nin girmesiydi planlanan. Onu da iki-üç kez başarabildi Fenerbahçeliler.
15
Sahada fark yaratan tek oyuncu Guilherme idi bence. 28 yaşındaki Brezilyalı mutlu olduğunda, oynamak istediğinde bu ligde kader değiştirebilecek 2-3 adamdan biri. Her dokunuşu özel. Top ona her geldiğinde bir şey olacağını hissediyorsunuz. Malatyaspor’un yerinde olsam Guilherme’nin bonservisini Benevento’dan hemen alırdım.
16
Mert ve Altay'ın kazakları
Esasında cumartesi yazısında Mert Günok’un kazak rengine değinmiştim, yerim yetmemiş, atmak zorunda kalmıştım. Mert’in kazağı takımının formasıyla aynıydı adeta. Dün de Altay’ın kazağı (Mert kadar bariz olmasa da) takım arkadaşlarıyla karışabilecek tonda olunca yer ayırmak şart oldu. Hakem ekibinin, bu konuda biraz daha dikkatli olmaları gerekiyor sanki.