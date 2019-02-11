Spor yazarlarının Galatasaray-Trabzonspor maçı görüşleri

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hakan Ünsal: Galatasaray için büyük kazançBu maçı kazanmak için yeterli hatta fazla sebepler. Koskoca ilk yarıyı forvetsiz oynadıktan sonra Diagne’nin bireysel performansı yanında, takım oyununa ve çevresindeki oyuncular etkisinin ne olacağını göreceğimiz test maçıydı. Bazen bir oyuncunun ne olup olmadığı anlamak için 1 dakika bile yeter. Diagne için de ilk 5 dakika içinde yaptığı iki iş, faydalı olacağı izlenimini verdi. Maçın geneli için konuşursak etkili değildi. Gereksiz gördüğü kart oyununu etkiledi. Elbette Nagatomo’nun dönmesi de sistemin işleyişi açısından önemliydi. Oyun, büyük maça yakışır şekilde tempolu ama Galatasaray’ın çok coşkulu, her hattıyla etkili ve hemen sonuç alma isteğiyle başladı. İlk çeyrek tek kale geçti, desek abartmış olmayız. Bu bölümün en etkili adamları Onyekuru ve Feghouli’ydi.
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10 NUMARA’SIN iŞTEMaçın dengelendiği ve beraberlik golünün geldiği bölüm dahil, Galatasaray’ın en çok aradığı oyuncu Fernando oldu. Hem rakibi karşılamada pozisyon alma becerisi hem de oyunu kurarken topu en doğru yere başlama yeteneği fazlasıyla arandı. Uzun zaman sonra ve nadiren gördüğümüz Belhanda performansı devre arasına avantajlı girmeyi sağladı. Belhanda’nın son dönemde daha fazla öne koşular yapması, daha çok topla kaleye gitmesi ve daha direkt paslarla oynamaya başlaması hem kendi hemde takım için büyük ihtiyaçtı. Belhanda bu işleri fazlasını yapabilecek yeteneğe sahip olduğu ama vermediği için eleştirildi. Fakat kendi de gösterdi ki, isterse 10 numara gibi hatta fazlasını bile oynayabilir. Trabzonspor’un da tempoya ayak uydurması, eksik ve genç oyuncularına rağmen kazanma adına hamle yapması, ilk yarıyı izlemesine doyulmaz hale getirdi. İkinci yarı da aynen devam etti ve bol pozisyonlu, heyecanlı, nefis bir maç izledik. G.Saray, çok önemli bir galibiyet aldı. Lider ile farkı azalttı. Emre döndü. Belhanda müthiş oynadı. İşler yoluna girmeye başladı ve çok şey kazandı.
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ASIL DEĞİŞİM SAVUNMADAGalatasaray’da devre arasında asıl değişim savunmada oldu. Marcao ve Luyindama ile savunma tarzını değiştiren Galatasaray, geriden daha sakin, ayağa ve gelişi güzel vurmadan başlayan bir değişimi yaşıyor. İşin bu tarafı takımı üst seviyeye çıkaracak bir ihtiyaç. Fakat, her ikisinin kolay çalım yiyor olması ve bireysel hatalarının sonuçları ciddi olur.
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İlker Yasin: Ne hakeme ne de VAR'a ihtiyacı vardıGalatasaray daha çok istedi ve hakkıyla kazandı. Ligi domine eden Başakşehir’le aradaki puan 6’ya indi. Başakşehir eğer Sivas ve Erzurum maçlarında olduğu gibi puan kaybetmeye devam ederse Galatasaray’ın şampiyonluk şansı artar. Trabzon öz çocuklarıyla şampiyonluk serisine başlamıştı. Dün sahaya 11 yabancıyla çıkan Galatasaray karşısında Trabzon’un yedekler sırasında 16-19 yaşları arasında 5 futbolcu vardı. 18 yaşındaki ilk lig maçına çıkan kaleci Arda genç stoper Hüseyin kaptan Yusuf ve Abdülkadir’ler ile Trabzonspor doğru yoldadır.
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YAZIK PARALARADiagne’ye verilen 10 milyon Euro, bu futbolcunun hakkı değil. Gol kralı Gomis’i 6 milyon Euro’ya satacaksınız ve iki katı parayla Kasımpaşa’nın havalısı Diagne’yi alacaksınız! Diagne özellikleri olan bir oyuncu ancak disiplin sorunu olan, çok kart gören ve geniş alan bulamadığı maçlarda pek etkili olamayacak bir futbolcu. Bir başka yanlış transfer Luyindama... Ligin ilk yarısında oynayan üç stoperini yollayacaksınız, yerine Marcao ile Luyindama’yı alacaksınız... Marcao neyse de Luyindama tam bir bomba! Dönüş yok, ağır, patlama yapamıyor ve Galatasaray savunması için ciddi bir zaaf olarak görünüyor.
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EYYAMİlk yarı Galatasaray lehine verilen penaltı kararında Diagne ve kaleci hamlelerinin iyi değerlendirilememesi, · BİRİNCİ devre ikinci sarı kartı görmesi gereken pozisyonda Diagne’nin oyunda tutulması, 53. dakikada ceza sahasında gol vuruşu yapmaya hazırlanan Ekuban’ın ayağına basan Marcao’ya seyirci kalınması.Soldado’nun ‘F**k off’una kırmızı çıkartan VAR’ın Nagatomo’nun dün akşamki ‘f**k off’una başka anlam yüklemesi, Ümit Öztürk’e de VAR’a da ciddi tepkiler getirecektir. Galatasaray’ın ne VAR’a ne de hakeme ihtiyacı vardı.
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Kanat Atkaya: Belhanda'nın şahane gecesiÖnde koşmakta olan Başakşehir’in tökezlemesi tadına tat katmıştı maçın. Sadece geçen hafta kaybedilen puanın telafisi olmaktan ibaret değildi bu maçın ödülü.Kazanan tarafın diğerine “Sanırım bu sene o sene değil senin için dostum” diyebileceği bir maçtı. Galatasaray açısından ligin ilk yarısında Belhanda’nın sorumsuzluğuyla tetiklenen ağır yenilginin rövanşı gibi biz özelliği de vardı elbette. Sarı kırmızılar yeni transferlerin coşkusuyla stadı dolduran taraftarının önünde hızlı giriş yaptı maça. 2’nci dakikadan itibaren gol pozisyonlarına girdi, hızlı akan oyunu çoğunlukla rakip sahada tutmayı başardı, kadrosundaki eksikleri genç yetenekleriyle gidermeye çalışan rakibini yoran taraf oldu. Yeni golcü Diagne’nin penaltıdan bulduğu golün ardından, Trabzonspor ileri uçta ne kadar tehlikeli olabileceğini göstermeye başladı.
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İlk pozisyonuna 17’inci dakikada girmiş olan Karadeniz ekibi hızlı ileri hattıyla Galatasaray’ın savunma hattını çok geçmeden yıktı. Rodallega’nın gol vuruşu öncesi Marcao’ya attığı çalım da gol vuruşu kadar güzeldi, es geçmeyelim. İlk yarı sona ererken, Belhanda beliriverdi en ‘olması gereken’ haliyle. İkili mücadelede ayakta kaldı, topu kendisi için hazırladı, vuruşunu yaptı. Savunmaya çarparak yön değiştiren top gol olurken, ufukta beliren stres yüklü bulutlar da biraz olsun dağılıverdi. Aynı Belhanda ikinci yarının hemen başında Feghouli üzerinden yürüdü kaleye ve sahalarda nadir görülen bir güzellik gerçekleşti, adamımız ikinci golünü buldu. Kalan sürede Trabzonspor baskı kurmaya çalıştı, Muslera’nın inanılmazı başararak savuşturduğu anda gole de yaklaştı ancak gücü yetmedi.
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Ercan Taner: Terim mat ettiFatih Terim, kendi evinde bu tarz maçları çok iyi kurgular. Oyuncuları, maça Terim’in istediği gibi başladı... Galatasaray’ın on beş dakikalık baskısı, Trabzonspor’u oyun içinde tam anlamıyla bunalıma soktu. Böyle baskı yediğin anlarda, yakalayacağın tek pozisyon bile rakibi sarsar. Rodallega golü atsa, Bordo-Mavililer’in morali zirve yapardı, dönüşü penaltı ve gol...Trabzonspor’da özellikle Kamil Ahmet’in savunma yönünün çok zayıf kalması, Onyekuru’nun çok işine yaradı. Ama futbol hayat gibidir, derler ya beklemediğiniz anda aldığınız darbeler, ya sizi travmaya sokar veya daha fazla olgunlaştırır, Rodallega’nın golü, beni bu ikilem içine götürdü. Beraberlik, maçı hangi rotaya sürükleyecekti? Belhanda ‘stres yok’ dedi. İkinci yarı, oyunun patronu yine Galatasaray ve Belhanda oldu. Maçın hakemini maalesef iyi görmedim... Yusuf ve Abdülkadir’in çok etkisiz kalmaları, beni çok şaşırttı...
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Mehmet Demirkol: Enerji ekonomisiGalatasaray çizgiden çizgiye yayılarak önde baskı ve direkt oyunla, kendi klasiğinin bir üst sürümüyle başladı. Novak, Pereira, Onazi, Sosa, Uğurcan gibi temel oyuncularının yokluğunu 4 pozisyonunda oynamayan oyuncuyla doldurmak zorunda kalan Trabzonspor penaltı golüne kadar bu oyuna hiç karşılık veremedi. Yerleşim hatalarıyla özellikle Onyekuru’yu marke etmekten çok uzaktılar. Galatasaray istediğinde kanatlardan, istediğinde göbekten geldi.Diagne 4 net gol pozisyonuna girdi. Trabzonspor zor çıktı, çabuk top kaybetti. Golden sonra Galatasaray enerji ekonomisine girince Trabzonspor; Yusuf ve Abdülkadir’le çıkmaya başladı ama akın sürekliliği sağlayacak orta saha ve savunma yerleşimlerini, takım boyunu kısaltmayı yapamadılar. 2. yarıda Abdülkadir Parmak oyuna girince orta saha Trabzonspor’un eline geçti. Bu kadroyla hele 3-1’den sonra hala arayabilmeleri her ne kadar verilemese de bir penaltıya yaklaşmaları ve Muslera’nın 2 net pozisyonu çıkarışı takdire şayandı.
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Ömer Üründül: Beklediğim gibiSonuçta G.Saray, Başakşehir'in de puan kaybettiği haftada aldığı üç puanla yarışa devam dedi. Diagne vasat bir performans sergiledi ama unutulmamalı ki, yeni bir takımda uyum için en zor görev yeri santrfordur. Ünal Karaman'ın eli çok kısıtlıydı. Ancak maça orta sahada Abdulkadir Parmak ile başlayıp, Traore'nin yerini bozmadan stoper uyumsuzluğunu önleyebilirdi. Takım savunmalarının çok ciddi arızalar gösterdiği bu yüzden de günümüz futbolunun ilkelerine ters düşen ama buna karşılık seyir zevki yüksek bir maç izledik. Hakem Ümit Öztürk'ün yüreği ne yazık ki Diagne'ye ikinci sarıyı çıkarmaya yetmedi. Galatasaray lehine verdiği penaltı tartışılır ama Trabzonspor lehine de gerçek penaltıyı veremedi.
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Hami Mandıralı: Trabzon’un emeği çalındıTrabzonspor, dün Türk Telekom Stadı'nda ikinci kez hakem faciasına maruz kaldı. Benim hocalık yaptığım dönemde 2016 yılında Deniz Ateş Bitnel gösterdiği kırmızı kartlarla Trabzonspor'un emeğini çalmıştı. Bunun bir örneğini de dün yaşadık. Onyekuru'nun yerde kaldığı pozisyonda hatalı bir penaltı kararı veren Ümit Öztürk, kendisine küfreden Nagatomo'yu ise oyundan atamadı. Aynı sözü söyleyen Fenerli Soldado, Kayseri maçında atılmıştı.Hakem Diagne'nin Rodallega'ya yaptığı faulde ikinci sarıyı da atlayarak bir skandala daha imza attı.
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KÖTÜ ÖRNEK OLDULARAbdülkadir Parmak'ın orta sahada rakibinin ayağına basmasına faul çalan hakem, Ekuban'ın Galatasaray ceza sahası içinde sert bir şekilde ayağına da basılmasına seyirci kalmıştır. Hakem kısaca dün Trabzon'un bir penaltısını vermedi, aleyhine bir hatalı penaltı verdi. İki G.Saraylı'yı da atmadı!Trabzonspor dün yenilmesine rağmen dimdik oynamış ve sonuna kadar mücadele etmiştir. O yüzden futbolcuların başı dik olmalı. Futbolu yönetenler gençleriyle oynayan Trabzonspor'a kötü örnek oldu.