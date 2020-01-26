Spor Toto Süper Lig'in 19. hafta maçında Fenerbahçe sahasında Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Hürriyet Gazetesi yazarları Güntekin Onay ve Uğur Meleke karşılaşmayı değerlendirdi.
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Uğur Meleke: Biz bu maçı izlemiştik
Aslında biz bu maçı izlemiştik... Ama başka bir formda. Aynı Fenerbahçe, aynı oyuncularla ve aynı taktikle Beşiktaş’a karşı oynamıştı bu maçı.
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Yine Emre kulübedeydi, Jailson-Serdar stoperdeydi, yine Gustavo-Ozan-Tolga-Kruse’li bol orta sahalı bir gündü. Yine topa daha çok sahip olmuş, yine önde basmışlardı, yine iştahlılardı. Dünle tek fark, golleri erken bulmalarıydı.
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FARK ÇOK BÜYÜKTÜ
Aslında Başakşehir’i de daha önce izlemiştik bu maçı oynarken. Onların da rakibi Galatasaray’dı o gün. Yine merkezde Mehmet-Mahmut’la dirençlilerdi. Yine topu rakibe bırakmışlardı, daha az şut ve daha az korner atmışlardı. Yine sabretmişler, yine durum 0-0’ken son yarım saatte Gulbrandsen kozunu kullanmışlardı. O maçın bununla farkıysa, dakikalar geçtikçe Galatasaray’ın iştahının azalması, Fenerbahçe’ninse dün ritim kaybetmemesiydi. 72’de Kruse’nin attığı gol, Fenerbahçe’nin tam 20’nci şutuydu dün. O sırada Başakşehir’in şut sayısıysa sadece 4’tü.
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ERSUN YANAL KAZANDI
Dün Fenerbahçe’nin Başakşehir galibiyetini tabii ki sadece tabela üzerinden okumamak lazım. Fenerbahçe dün ilk yarıda rakip yarı alanda 29 kez topla oynarken, rakibi 6’da kaldı. İlk devrenin sonunda tam 7 Fenerbahçeli’nin ortalama pozisyonu rakip yarı alanda çıkarken, Başakşehir’de bu sayı sadece ikiydi (İrfan ve Crivelli). Visca’nın bile pozisyon ortalamasının orta çizginin gerisinde çıkması, dünkü tek taraflı oyunun küçük bir özetiydi sanırım. Dolayısıyla dünkü sonucu sanırım maç önü niyet, plan, taktik, yani teknik adamlar üstünden okumak yanlış olmaz. Benim bu sezonki cesaretine hayranlık duyduğum Okan Buruk, dünün kesinlikle kaybedeni. Dünün kazananları arasına, hatta tepeye Yanal’ı yazmak da şart sanırım.
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TOLGA CİĞERCİ HEP DOĞRU YERDE
Son bir parantezi de, dünün kader adamlarından Tolga’ya açmak gerek. Tolga, sinema alanında onlarca makale yazmış, profesörlük unvanı almış, üniversitede kürsüsü olan ama yeteneği kısıtlı bir yönetmen gibi! Hep kitaba uyuyor. Fundamentali muazzam. Hep doğru zamanda, doğru yerde. Bu yüzden de birçok pozisyona giriyor. Ama yeteneği öyle kısıtlı ki! Bu da çalışkanlığını üretime dönüştürememesi anlamına geliyor. Yanal’ın Ferdi’ye daha fazla dakika verme zamanı geldi gibi.
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Güntekin Onay: Sezonun en iyi Fenerbahçe'si
Fenerbahçe ilk yarının tamamında Başakşehir’e büyük üstünlük kurdu. Sarı lacivertlilerin yüksek bir enerjiyle kurduğu nitelikli baskıya Başakşehir hiçbir şekilde cevap veremedi.Böyle güçlü bir ekibe karşı bu presi yapmak kolay değil. Fenerbahçe rakip kale önü etkinliği hariç hemen hemen herşeyi dört dörtlük yaptı.
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Eksik olan tek şey goldü. Özellikle Isla ve Kruse’nin çok çalıştığı bir 45 dakika izledik. Beşiktaş ve Galatasaray deplasmanlarında da rakiplerine saygı duyarak oynayan Okan Buruk, dün de Fenerbahçe’ye “sen benden güçlüsün” diyerek kendi yarı sahasında bekleyen savunma öncelikli bir stratejiyle oynadı.
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Başakşehir stoperleri ve önlerindeki Mehmet Topal defansif olarak hemen hemen kusursuza yakın oynayınca da Okan Buruk’un istediği şekilde maç 0-0 devam etti. İkinci yarıda Fenerbahçe’nin temposunun doğal olarak düşmesiyle Başakşehir kabuğundan çıkmaya başlasa da özellikle Visca’nın kötü futboluyla etkili hücumlar yapamadı.
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OLAĞANÜSTÜ TEMPO
Tolga-Ferdi değişikliğinin ardından tekrar vites yükselten Fenerbahçe dün özellikle top rakibin ayağındayken son derece agresif ve yüksek konsantrasyon ile oynadı. Her ikili mücadeleye değer verdi, kararlı ve güçlüydü. Dünkü tempo ve istek sezonun en yüksek seviyesiydi.
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Fenerbahçe’de dün herkes çok çalıştı ancak Kruse, Isla, gustavo ve Jailson’u ayrı bir yere koymak lazım. Ersun Yanal’ı yerden yere vuranlar dünkü tempo ve fizik kaliteyi umarım görmüşlerdir. Fenerbahçe, çok istediği bir maçı büyük efor koyarak haklı bir şekilde kazandı. Başakşehir ise karakter olarak hedeflerinin çok uzağında bir oyun ortaya koydu.