'Biz bu maçı izlemiştik'

TOLGA CİĞERCİ HEP DOĞRU YERDE Son bir parantezi de, dünün kader adamlarından Tolga’ya açmak gerek. Tolga, sinema alanında onlarca makale yazmış, profesörlük unvanı almış, üniversitede kürsüsü olan ama yeteneği kısıtlı bir yönetmen gibi! Hep kitaba uyuyor. Fundamentali muazzam. Hep doğru zamanda, doğru yerde. Bu yüzden de birçok pozisyona giriyor. Ama yeteneği öyle kısıtlı ki! Bu da çalışkanlığını üretime dönüştürememesi anlamına geliyor. Yanal’ın Ferdi’ye daha fazla dakika verme zamanı geldi gibi.