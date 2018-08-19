Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Spor yazarlarından Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçı yorumları
Spor yazarları 1-0 sarı kırmızılıların üstünlüğü ile tamamlanan Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi.
Fotoğraflar: Ajans
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Fotoğraflar: Ajans
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UĞUR MELEKE - Fenerbahçe’nin kalecisi Volkan, bekleri Şener ve Hasan’dı. Orta ikilide Mehmet ve Souza oynadı. Eljif varken, sağlıklıyken ve formdayken... Sezona 11’de başlayan Valbuena yine kulübeye dönmüştü, aynen geçen yılki gibi. İleri dörtlüye yapılan takviyeleri saymazsak, geçen yılki Aykut Kocaman tercihleriyle her şey bire bir aynı. Geçen yılki takımın hocası Aykut Cocu, ya da bu sezonun patronu Phillip Kocaman’mış gibi hissetmediniz mi siz de?
Fotoğraflar: Ajans
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Aslında maçta Fenerbahçe’nin gerçekten umut verdiği tek anlar da kornerlerdi aslında. Hele Slimani’nin hava toplarındaki becerisinden faydalanılmaya başlandığında bu organize kornerlerden sonuç alacaktır Fenerbahçe. Ama duran toplar dışında çok fazla doğrusu yoktu dün sarı lacivertlilerin.
Fotoğraflar: Ajans
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Cocu’nun dünkü en büyük yanlışıysa bence, orta saha tercihleriydi. İyi futbol, iyi futbolcuyla oynanır. Geçen sezon orta üçlüde Azubuike-Murat-Aytaç-Buğra gibi kısıtlı yeteneklileri kullanan Erol Bulut bu sene Guilherme ve Aleksic gibi kalitelilere dönerek bu tercihten harika bir verim aldı. Mevkidaşı Cocu ise orta sahada Mehmet-Souza’yı kullanarak büyük bir kalite zafiyetine izin verdi sarı lacivertlilerde. Elde Eljif Elmas varken kullanmamayı nasıl açıklamalı, bilemiyorum gerçekten.
Fotoğraflar: Ajans
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HİÇ BİR ŞEY DEĞİŞMEMİŞ (AHMET ÇAKAR)
Fenerbahçe'de Aykut Kocaman gitti yerine Cocu geldi, ama hiçbir şey değişmemiş. Hatta daha da kötüye gitmiş. Öncelikle Volkan'dan bahsedelim. Kesinlikle kızmıyorum. Yaşı belli, kariyeri de çok parlak ama artık fizik olarak, refleks ve çabukluk olarak çok geriye gitmiş. Bu da çok doğal, yaşın, biyolojinin önüne geçemiyorsunuz. Benfica maçında Lizbon'da bir gol yedi, kariyerine yakışmadı. Benzerini de dün gece yedi. Kurtarması gerekiyordu, üstüne gelen bir toptu, ama kurtaramadı.
Fotoğraflar: Ajans
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Fenerbahçe'nin çabuk oynaması lazım, asla beceremiyorlar. Oyununu rakibine kabul ettirmeleri lazım, onu da beceremiyorlar. Kanat bekleri yetersiz, hücum organizasyonları yok, bir de hücum hattı geçen yıldan tamamen farklı.
Fotoğraflar: Ajans
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Ayew kötü oyuncu değil, Slimani de öyle. Ama henüz bir şeylerini görmedik. Slimani, İngiltere Premier Lig'den gelmişse dün gece kafasına istediği gibi gelen, üstelik bomboşken o kafayı vurup golü atacak. Bunun takımda ilk kez oynamasıyla, Türkiye'ye yeni gelmesiyle hiçbir alakası yok.
Fotoğraflar: Ajans
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GEÇEN SENEKİ FENERBAHÇE... (ERMAN TOROĞLU)
Geçen yılki Fenerbahçe ile bu yıl ki Fenerbahçe arasında fazla fark yok. 'Mehmet Topal-Souza yan yana olmaz' deniyordu geçen sene... Biraz defansif oynuyorlardı; bu sene biraz ofansife geçtiler; fazla da bir şey değişmedi. Tamam... Yeni teknik adamın en az 9-10 hafta kredisi var. Ama şu görüntüde olay geçen seneye göre ya Hasan kel ya kel Hasan görüntüsü... Aynı yani....
Fotoğraflar: Ajans
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Sezon başı' diyoruz ama sen büyük takımsan, böyle maçları en kötü kaybetmeyeceksin. Berabere bitireceksin.Ama şu gözüküyor ki Fenerbahçe'nin bu defans anlayışı ile işi zor. Malatya yönetimini tebrik ederim. Bu maç için mi bilmiyorum ama doğru bir uygulama yapmışlar. Maçın biletleri her yer belli ücrette... Erken gelen en iyi yerde oturuyor.
Fotoğraflar: Ajans
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SANCILI GEÇECEK (RÜŞTÜ REÇBER)
Fenerbahçe’de iki önemli mevkide büyük bir değişim oldu (yönetim ve teknik ekipte). Ve değişimin devam ettiği tek yer de şu an takım. Bu süreç doğal olarak sancılı geçecektir. Cocu bu değişimi mümkün olduğunca en az zararla gerçekleştirmek için uğraşacaktır. Fenerbahçe 3 ciddi maç oynadı; her birinde eksikleri vardı ve dün akşam ne kadarı giderilmişti? Bunu görebileceğimiz bir maç oynadı.
Fotoğraflar: Ajans
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BÜYÜK KATKISI OLACAK (ÖMER ÜRÜNDÜL)
Bu maçta yaptığım gözlemler şöyle: Mehmet Ekici fizik olarak hiç hazır değil. Ayew eğer bu fiziki düşüşe devam ederse hiçbir katkı sağlayamaz. Barış Alıcı kopuk kopuk oynuyor. Yetenekli, etkili driplingleri ve içe kat eden aksiyonları var ama geriye yardım yönü çok eksik. Gelelim Slimani'ye... Çok yakından tanıdığım bir santrfor. İlk defa oynadığı maçta da beklediğimden daha iyi şekilde görevini yaptı. Eğer İstanbul'a gelen birçok yabancı futbolcu gibi fiziki düşüş yaşamazsa Fenerbahçe'ye büyük katkısı olacaktır.
Fotoğraflar: Ajans
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UMARIM DERS OLUR (GÜRCAN BİLGİÇ)
Dördüncü resmi maçı olmasına rağmen halen iskelet kadrosuna karar vermeden oynamak istemesi, bu maçı Cocu için acı bir ders haline getirir umarım. Volkan ve önündeki altılıyı değiştirmiyor. Çünkü şansı yok. Onları yedekleyemiyor bile. Topal - Souza ikilisinin verimi ile oyunu ele geçiriyor ama, iş yönetmeye geldiğinde net bir akıl karışıklığı var.
Fotoğraflar: Ajans
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"Giuliano ayrılacak, yerine başka biri ne zaman gelecek bilmiyorum" Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, kaybedilen Malatyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Cocu'nun açıklamalarını izlemek için videoya tıklayınız...