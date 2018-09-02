Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Spor yazarlarından Trabzonsor - Galatasaray maçı değerlendirmeleri
Spor yazarları, Trabzonspor'un Galatasaray'ı 4-0 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi.
Fotoğraflar: Ajans
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Fotoğraflar: Ajans
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PAF TAKIMINA ATAMAZ(ŞANSAL BÜYÜKA)
Maç ilk 30 dakikada bitti, gerisi teferruat... İddia ediyorum, Trabzonspor’un yeni transferi Nwakaeme, ilk yarının son dakikasında attığı golü yarın antrenmanda PAF takımına atamaz. PAF takımı izin vermez, önüne yatar, vücudunu koyar, engeller, en azından rahatını bozar. Galatasaray savunmasına bakıyorum, Nwakaeme golü atarken, sahada “hatıra fotoğrafı“ çektiriyorlar...
Fotoğraflar: Ajans
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Fatih Hoca “stoper istiyorum “dedi olmadı, çaresiz kaldı stoperden vazgeçti, “santrfor istiyorum“ dedi, o da olmadı... Stoperleri “günah keçisi“ yaptık da, sağ kanatta o Mariano‘nun dağınık hali nedir öyle... Gomis gitti, golcü alamadın... İşte size fırsat... Eren Derdiyok, Sinan Gümüş bunu fırsata çevirsenize kardeşim... Sanki böyle bir dertleri yok... Hırsları, adanmışlık duyguları deseniz hiç yok...
Fotoğraflar: Ajans
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Ndiaye gittiği günden beri, zaten Fernando kendinde değil... Umarım Ndiaye ile birlikte Fernando o etkili görüntüsünü yeniden yakalar... Emre Akbaba’ya bakıyorum, takımın patronu olacakken, sıradan bir figüran gibi görüntü verdi... Oysa lider oyuncular böyle büyük ve sıkıntılı maçlarda büyürler... Takım iki golle yenik, daha ilk yarım saat bitmemiş, alın size Belhanda... Kırmızı kart intihar gibi... Bir şey oynamıyorsun ama, hiç olmazsa sayısal olarak dengeyi bozmasana...
Fotoğraflar: Ajans
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Tarihin ünlü komutanlarından Hannibal, 90 bin kişilik ordusuyla zorlu kış şartlarında Alpleri aşacak yol bulamayan komutanlarını cesaretlendirmek için “ya bir yol bulacağız, ya bir yol açacağız“ demiş, o çaresizliğe isyan duygusu günümüze kadar gelmişti... Artık transfer bitti... Ne kadar istersen iste, ne stoper var, ne golcü... Önünde süper lig, dahası Şampiyonlar Ligi... Üstelik bu kadroyla... Fatih Hoca mevcutların içinden “ya bir yol bulacak, ya bir yol açacak“... Ama nasıl... Görünen o ki, sıkıntı büyük...
Fotoğraflar: Ajans
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HEDEFLER HAYAL OLUR(HAKAN ÜNSAL)
Önde tek oynayan Eren ne atılan uzun toplarda ne de kısa paslarda varlık gösteremeyince, Trabzonspor için işler çok kolaylaştı. ‘Nasıl maç oldu?’ sorusunun cevabı; Onur kalesinde tek pozisyon görmeden, beyaz kaleci kazağı ve şortu kirlenmeden en rahat Galatasaray maçını oynadı. Eren için daha önce de yazdım; iyi bir yardımcı forvet olur ama planlamayı sadece onun üzerine yapamazsınız, eğer yaparsanız hedefler hayal olur.
Fotoğraflar: Ajans
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Transfer dönemi bitti ve forvet alınmadı. Gomis’in değeri şimdi çok daha fazla anlaşılacak. Şu bir gerçek ki, mevzu Galatasaray ve Fatih Terim ise hoca istemediği sürece hiç kimseyi satamazsınız, hocaya rağmen de kimseyi alamazsınız.
Fotoğraflar: Ajans
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G.Saray'a son darbeyi vuran, geçen seneden beri bir şey oynamayan Belhanda oldu. Oyunda zaten hiç yoktu ve ortaya çıktığında yaptığı ilk iş kırmızı kart görmek oldu. Donk ve Ndiaye gibi oyuncular varken ve Emre gelmişken, Belhanda’nın giyeceği tek şey yelek olur. Bu yenilgi her ne kadar ağır olsa da, hem hocanın hem de yönetimin ders çıkarmasını sağlayacak.
Fotoğraflar: Ajans
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BEKLEYEN BÜYÜK TEHLİKE(AHMET ÇAKAR)
Dün gece gördük ki Trabzonspor, son yıllardaki en rahat iç saha maçını oynadı. Yine herhalde G.Saraylılar dün geceki maçta, Şampiyonlar Ligi'nde kendilerini nasıl büyük bir tehlikenin beklediğini görmüştür. G.Saray defansif olarak çok kötü. Göbekteki iki oyuncu da çok ağır. Ayrıca atak oyuncularının çoğu ne pres yapabiliyorlar ne de ikili mücadele kazanabiliyorlar.
Fotoğraflar: Ajans
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İkinci yarıda öyle aciz bir tablo vardı ki inanılır gibi değil. G.Saray 'atmayın' diyor, kendi sahasında bekliyor, Trabzon da rejenerasyon idmanında gibi pas çalışması yapıyordu. Ligi bilmem ama Şampiyonlar Ligi'nde G.Saray'ı çok iyi şeyler beklemiyor. Hakem Fırat Aydınus mükemmeldi, Belhanda ise takımın haini. Hakeme 'beni at' dercesine gitti, zıplayıp rakibine bastı. Yazık çok yazık!
Fotoğraflar: Ajans
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ÜLTİMATOM GEREKİYOR(LEVENT TÜZEMEN)
Erken gol zaten Galatasaray'ın planlarını bozduğu gibi Trabzonspor'u taktiksel ve moral olarak güçlendirdi. Belhanda'nın sorumsuzca gördüğü kırmızı kart G.Saray için maçı bitirdi. Belhanda'ya sert bir ültimatom gerekiyor. Faslı yıldız maça adeta pimi çekilmiş bomba gibi çıkıyor.
Fotoğraflar: Ajans
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Fatih Terim'in Belhanda- Emre Akbaba-Sinan Gümüş-Onyekuru- Eren Derdiyok ile hücum hattını oluşturması aşırı bir fanteziydi. Trabzon'un erken golü bulmadan önce oyun planı, "Alan savunması yap. Top Maicon- Ahmet Çalık ikilisindeyken baskı yap ve orta alanda çabuk çoğal, savunmayı kalabalık tut" şeklindeydi. Ünal Karaman'ın planı aksamadı.
Fotoğraflar: Ajans
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Trabzon'un sert oyunu Galatasaraylı oyuncuları yıldırdığı gibi sinirlendirdi. Terim'in oyun planına müdahale etmemesi ve oyuncularını sakin olmaları konusunda uyarmaması hataydı. Terim, bu ağır yenilgi sonrası ocak ayına kadar tek santrforlu süreçte Galatasaray'ı yeniden planlamalı.