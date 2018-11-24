Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Spor yazarlarından Galatasaray - Konyaspor yorumları
Spor yazar ve yorumcuları Süper Lig'in 13. haftasında oynanan ve 1-1 tamamlanan Galatasaray - Atiker Konyaspor maçını değerlendirdi. İşte yorumlar...
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HAKAN ÜNSAL: Milli maç arasından sonra oynanmayacak takımlar listesinin başında gelir Konyaspor. Rıza Hoca ile de devam etse aynı görüntü olacaktı ama Aykut Hoca, Konyaspor’da zaten bu sistemin temelini atmış isimdi. Maçı kendi alanında oynayan ve bu oyunu hiç sıkılmadan sabırla devam ettiren bir takıma karşı zorlanmak normal. Elbet bu durumu daha zor hale getiren Galatasaray’ın hem saha dışında hemde saha içindeki eksikleriydi.
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Nitekim ilk yarı da böyle geçti. Fakat iş pozisyon üretme ve etkili olmaya gelince herşey tersine döndü. İlk yarının sonuna kadar sahanın en rahatı Muslera ve Serkan’dı. İlk yarının en net pozisyonuna giren Jahovic’i durduran yine Muslera oldu. Fakat, o pozisyon öncesi ve sonrası itibariyle daha önemli. Tek pozisyon bize 3 şey anlattı:İlki, 3’lü defans oynamanın zorluğu ve zaaflarını gördük. İkincisi, savunmanın geniş alandaki ağır halini seyrettik. Üçüncüsü, Muslera’nın hala çok iyi bir kaleci olduğu teyit ettik.
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Bu kaybın en önemli sebebi hoca, cezalılar, eksikler kadar sahada yeterince mücadele etmeyen oyunculardı. Sahaya çıkan oyuncuların bazıları olmasa daha kötüsü olmazdı. Mücadele etmezsen, yüreğini koymazsan, formanın farkına varmazsan, son dakika da bile olsa işler tersine döner ve üzülürsün.
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UĞUR VARDAN: Aykut Kocaman’ın üçüncü Konyaspormacerasının ilk maçı niteliğindeki karşılaşmadapozisyonları bulan taraf Yeşil beyazılar’dı.Lakin Jahovic’in son vuruşlardaki beceriksizlikleriev sahibini oyunda tuttu. Galatasarayöyle bir görüntüdeydi ki aradıkları gol bilerakibin katkısıyla geldi. Tartışmalı penaltı dasonucu belirledi. Göçek, VAR’a gitse iptaledebilirdi.
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Şurası bir gerçek ki sarı kırmızılar, özellikle geçen sezon ipi göğüslemedeki en önemli itici gücü olan ‘seyirci destekli iç saha avantajı’ özelliğinden artık yararlanmakta zorlanıyor.Bursaspor ve Fenerbahçe maçlarında kaybedilen bu puanlardan sonra kan kaybı Konyaspor karşısında da devam etti.
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MEHMET DEMİRKOL: Konyaspor topu çok istemedi. Şekil olarak mükemmele yakın durdular. Hatta golü de gariptir bundan yediler. Mariano'nun ortasında Diagne ve Uğur merkezi çok iyi kapattı. Hep yaptıkları gibi... Ama aralarında konuşmayınca asisti de golü de onlar yaptı. Galatasaray'ın o dakikaya kadar net bir pozisyonu yoktu.
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Konya çok iyi durduğu için... Ceza sahası önünden itibaren Galatasaray'ın oyun kurmasını engellediler. Fernando, Selçuk ve Feghouli her seferinde dar alanlarda boş pas kanalı bulamadan baskı yedi. Zaten set oyunu olmayan ev sahibi uzun toplarla topu kenarlara, çizgiye açmak istedi.
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Ömer'in ortaları dışında ceza sahası içine girecek bir yöntem bulamadılar. Konyaspor ise bu oyunda olabileceği kadar savunma arasına adam kaçırdı. Ancak Jahoviç pozisyonları değerlendiremedi.
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SERDAR ALİ ÇELİKLER: Serdar Ali Çelikler: Pozisyonu ilk izlediğim anda ben de "penaltı" dedim. Hüseyin Göçek'in de bu şekilde düşünmesi normal. Ancak kale arkası kamerasında net bir biçimde görüldü ki Serdar Aziz'in müdehalesi topaymış. VAR'ın penaltıyı iptal ettirmesi; en azından "Hocam bir daha izle" demesi gerekirdi. Bu pozisyon açıkça penaltı değildi. Hüseyin Göçek 2 puana mal oldu ama bana göre daha da büyük hatayı VAR hakemi Halis Özkahya yaptı.
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TUGAY KERİMOĞLU: Benim Galatasaraylılığımı kenara bırakın. Bugün Fenerbahçe'ye de Beşiktaş'a da olsa açık ve net söylüyorum penaltı değil. Topa önce dokunuyor, ayağı da yerde. Hakem ne kadar yanlış yaparsa yapsın, takımında da bu kadar eksik varken, Serdar Aziz'in böyle bir şey yaparak kırmızı kart görmeye hakkı yok.
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ÖMER ÜRÜNDÜL: Konyaspor iki net gol fırsatını kaçırdı. Galatasaray'da her şey kötü giderken Mariano'nun ortasında bir şans golü ile skor avantajı ve moral kazandı. Ondan sonra Aykut Kocaman hamlelere başladı. Galatasaray skor avantajındı olduğu için takım halinde topun arkasına geçip, alan daraltarak maçı böyle bitirmeyi hedefledi. Bu da şanlar gereği doğru bir tercihti.
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Tam bu hedefine ulaşacakken Serdar'ın gereksiz neden olduğu penaltı ile şansı kaybettiler ve de çok önemli bir iki puan yitirildi. Unutmamak lazım ki maçın hakkı da beraberlikti. Hakem Hüseyin Göçek bana göre çok başanlı bir yönetim gösterdi. Verdiği penaltıdan sonra aleyhte tezahüratlara maruz kaldı ama bizim seyircimiz hâlâ buna alışamadı.