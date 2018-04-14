Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Spor yazarlarından Akhisar - Beşiktaş maçı değerlendirmeleri
Spor yazarları Beşiktaş'ın Akhisarspor'u deplasmanda 3-0'la geçtiği maçın ardından siyah beyazlıların galibiyetini değerlendirdi.
Fotoğraflar: Ajans
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Fotoğraflar: Ajans
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İşte değerlendirmeler...
KENAN BAŞARAN: BEŞİKTAŞ'IN PSİKOLOĞI BABEL!
20. dakika geride kaldığında Beşiktaş, Akhisar ceza sahasına doğru düzgün ayak basmadan, 2-0’ı bulmuştu. Fabri’nin topla en çok oynadığı ve uzun bir aradan sonra yeniden bir libero görüntüsü verdiği bir ilk 45 dakika izledik çünkü Beşiktaş, kalecisini de kullanarak istediği gibi top çevirdi. Ama aynı Beşiktaş, skora rağmen topu ön tarafa çok iyi taşıyamadı. Quaresma’nın maç eksikliği kadar, ön ikilinin Medel-Atiba’dan oluşması da etkendi.
Fotoğraflar: Ajans
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Bu galibiyet, dikiz aynasında görünen Fenerbahçe’de de duygusal bir kırılma yaratabilir...2 kopya golüyle de Akhisar’ın hevesini kırdı. Bireysel marifetini konuşturdu. Akhisar, deplasman ve cuma sendromunu bitiren adam olarak, Beşiktaş’ın psikoloğu oldu.
Fotoğraflar: Ajans
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AHMET ÇAKAR: CİN GİBİ OYUNCU, UYANIK...
Beşiktaş güle oynaya kazandı. Maç öncesi maçın bu kadar rahat geçeceğini ön görmüyorduk ama Akhisar, hem hırs hem de futbol olarak tahminlerimizin çok altındaydı. Beşiktaş maça adeta golle başladı. Sahanın yıldızlarından biri olan Babel, Caner'den aldığı topu kontrol etti, döndü ve mükemmel vurdu. Maçın hemen başındaki bu golden sonra neredeyse 90 dakika tüm inisiyatif siyah beyazlılarındı.
Fotoğraflar: Ajans
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Bol pas yaptılar, topu sürekli kontrolde tuttular, özellikle ikinci yarı manasız ve çok ciddi birkaç pozisyon verseler de rahat bir galibiyet aldılar. Yine ilk yarının ortalarında Negredo, ikinci golü attı. Burada da topu Caner kesti ama Akhisar defansı ters vurunca top Negredo'nun önüne geldi, onun da zamanlaması o kadar iyi ki vücut açısını ayarlaması ve topa dokunuş zamanıyla mükemmel pozisyon aldı ve golü yaptı. İlk yarıda Fabri'nin yüksek konsantrasyonundan söz etmeden de geçemeyeceğiz. Cin gibi, çabuk ve sürekli oyunun içinde...
Fotoğraflar: Ajans
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Quaresma belli ki kendini ispat etmek istiyor. Cezalı olarak oynamadığı haftaların hırsını alırcasına bir şeyler yapmaya çalıştı ama ayağında çok top tutuyor. Pas verip ayağından topu çıkartması gerektiği zaman hala topla oynuyor. Aslında Quaresma bu değil ama belli ki ispat peşinde...
Fotoğraflar: Ajans
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İkinci yarı Beşiktaş'ın verdiği gol pozisyonları inanılır gibi değil. Belki skorun rahatlığı bu zaafları ortaya çıkarttı. Amatör takımcasına kademe ve pozisyon hatalarıyla, manasız pozisyonlar verdiler. Sonuçta Beşiktaş, 'Şampiyonluk yarışına ben de hoş geldim' deyiverdi. Aslında belki de Şampiyonlar Ligi'nin zorlu maçları olmasa ligimizde çok ama çok farklı yerlerde olabilirlerdi. Akhisar'a çok şaşırdım. Bu kadar kötü olmamalılar. Düşme tehlikesi yaşamasalar da bu blogun hemen üzerine yerleşiverdiler.
Fotoğraflar: Ajans
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UĞUR MELEKE: TEK BİR AN, BİR KARAR...
Gwyneth Paltrow’un başrolünü oynadığı “Sliding Doors (Türkiye’de gösterildiği ismiyle, Rastlantının Böylesi)” filmini izlediniz mi bilmiyorum. Filmde iki ayrı hikâye, paralel olarak ilerlerler. Bir senaryoda Paltrow, trene son anda yetişir ve eşini onu aldatırken yakalar. Diğer senaryoda Paltrow trene saniyelerle geç kalır ve bambaşka bir öykü gelişir...
Fotoğraflar: Ajans
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Futbol da böyledir işte. Tek bir an, tek bir karar, maçın bütün hikayesini değiştirir. Dün Caner’in havadan klasik orta yapmak yerine yerden Babel’e attığı 2 pas, müsabakanın bütün kaderini değiştirdi. Muhtemelen bu iki oyuncu, bu taktiği hafta içi düşünmüş, konuşmuş, çalışmışlardı. Cuma gecesi Akhisar’da uyguladılar sadece. Zira futbol aslında, hafta içinde kurgulanan, hafta sonunda sergilenen bir oyundur...
Fotoğraflar: Ajans
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ÖMER ÜRÜNDÜL: NE OLACAK BU NEGREDO'NUN HALİ!
Beşiktaş maça alışılmış bir Babel klasiğiyle adeta gol ile başladı. Kısa süre içerisinde 2. golü bulup rahatladı. Ancak bu yarıda Beşiktaş'ta ilginç olumsuz görüntüler de vardı. Önce Quaresma ilk 15 dakikada fantaziye kaçıp gereksiz 2 topuk pası yaptı. Sonrasında da santra civarında bir trivela yaptı. Devre sonuna kadar da sahada yoktu. 2-0'dan sonra devre bitene kadar Beşiktaş üretkenlik sağlayamadığı gibi, kalesinde 2 de net tehlike yaşadı. Fabri dikkatli ve başarılıydı.
Fotoğraflar: Ajans
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Beşiktaş'ta dün en başarılı isimler Babel ve Caner'di. Sonrasında da disiplinli oyunlarıyla Medel ve Atiba'ydı. Performans olarak hayal kırıklığı Talisca'ydı. Şenol Güneş'in 2 şeyi çok iyi analiz etmesi lazım. Maç bu kadar rahat giderken en formda 3 oyuncusundan yoksun ve erken yenen 2 golle moralini de kaybeden Akhisarspor'a nasıl 6 pozisyon verildi.
Fotoğraflar: Ajans
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Ne olacak bu Negredo'nun hali? Bundan sonraki final haftalarında en büyük problem santrfordaki sıkıntı. Negredo çok güçsüz, zorla idare etmeye çalışıyor. Bir örnek vermem gerekirse, fizik olarak Robin van Persie'den sadece bir gömlek fazlası var.