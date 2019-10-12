Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Spor yazarları Türkiye-Arnavutluk maçını değerlendirdi
Yazarlarımız Uğur Meleke ve İlker Yasin, A Milli Takımımızın Arnavutluk zaferini değerlendirdi.
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1
Uğur Meleke: Bataklıkta çiçek açtı
Arnavutluk dün kötüydü... Reja geldikten sonra yakaladıkları pozitif futbol rüzgârı azalmış gibiydi. İzlanda’ya karşı dörtlü savunma oynamışlardı; dün yine beşliye döndüler. Reja’lı 4 maçın (Fransa deplasmanı hariç) üçünde %58 ortalamayla topa sahip olmuşlardı. Bize karşıysa ilk devrede iyi niyetli olmayan bir futbolu tercih ettiler. Maçı gerdiler, ikili mücadelelerde araya birer itme-tekme sıkıştırdılar.
2
Son 20 dakikada geldi akıllarına futbol oynamak. Hakem kötüydü... Hategan, UEFA’nın gözde hakemlerinden. Euro 2016 finallerinde vardı. Daha geçtiğimiz hafta Dortmund-Barcelona maçındaydı. Ama dün, ‘maçın ruhu’nu yakalayamadı. Oyunu çok fazla faul düdüğüyle kesti, kartları pas geçti. İlk devre futbol katliamına öyle göz yumdu, maç o kadar oynanamadı ki, ilk yarıyı 45 dakika uzatsa yeriydi!
3
Merih’e tekmeyle ilk sarısını gören Bare, ceza alanında kendini atınca da, Burak’ı düşürünce de ikinciyi görmedi. Manaj 53’te Ozan’ı formasından çekti, 57’de topu 5 kez sektirip taç atışını geciktirdi. Hategan maalesef göz yumdu bu olumsuzluklara.
4
ÇALHANOĞLU’NUN TERCİHLERİ
Takımımız kötüydü... Zaten yeryüzündeki en değerli Türk (Cengiz), Süper Lig’in en değerli yerlisi (Abdülkadir) ve ikincisi (Dorukhan) sakatlar. Emre Akbaba ve Hasan Ali’ı da katarsak ideal 11’imizden 5 oyuncumuz eksik. Ancak sahaya çıkanlar da iyi değillerdi dün. Arnavutlar’ın oyunu germe girişimlerine manasızca ayak uydurduk. Daha ilk 15 dakika içinde Merih adam kovalayarak, Kaan orta sahada pozisyon yokken sarı kart gördüler.
5
Şenol Güneş kötüydü. Kaan oyundan çıkarken Mahmut’u stopere kaydırıp bir hücumcu sokabilirdi, sokmadı. Emre çıkarken 4-4-2’ye dönüp bir hücumcu sokabilirdi, sokmadı. Arnavutluk’la iç sahada oynuyoruz, ilk hücumcuyu oyuna 80’de soktuk! Çalhanoğlu neredeyse tüm pozisyonlarımızı yanlış kararlarıyla yok etti: 11’de vurması gereken yerde vurmadı. 35’te kontra atakta Umut’a pası vermedi, cılız bir şut attı.
6
65’te en net pozisyonumuzda pası Burak’ın arkasına attı. Ama 90 dakika sahada kaldı. Bu kadar kötünün olduğu bir günde sonucu da kötü Arnavut savunması belirledi neyse ki. Merih-Zeki’yle beraber takımın en isteklileri Cenk ve Burak’a gönülden tebrikler, son dakika baskısıyla yarattıkları golle, Euro 2020 biletinin yarısını koydular cebe.
7
ABDÜLKADİR PARMAK'IN SUÇU NE?
Sahaya 23 kişi çıkabildiği için milli takımda 2 oyuncunun esame listesi dışında kalması gerekiyordu. Şenol Hoca’nın tercihleri Efecan ve Abdülkadir Parmak olmuş dün. Şenol Güneş, iki ay önce de Beşiktaş’ta oynatmadığı Oğuzhan’ı kadroya çağırıp, Parmak’ı çağırmamıştı. Doğrusu dün sahadakilere ve kulübedekilere bakınca Abdülkadir’in tribüne çıkmasına anlam veremedim ben.
8
İlker Yasin: Deneyim düş gücünü öldürür
Ve Avcı’nın yeni gelişen futbol teknolojisini daha iyi kullandığı ifade ediliyordu. Ben şaşırdım. Özellikle son 4 yılı büyük başarılarla dolu Şenol Güneş’in bir anda yeni jenerasyonun uzağında bırakılmasına. Ama daha önce de Fatih Terim için yazdığım “Tecrübe hamle yaptırmaz, hayal ettirmez, tutucu ve korkak yapar” düşüncemin arkasındayım.
9
Özellikle dünkü maçı gördükten sonra. Evinde 40 bin seyirci önünde maça başlarken orta sahada Ozan-Mahmut-Emre ile dizilmek, gol bölgesinde Cenk Tosun ve Burak Yılmaz’dan oluşan bir ikili yaratmak, bu takım için bir fren midir diye düşündüm.
10
ARNAVUTLAR KAZANABİLİRDİ
Deneyim insanı nereye kadar muhafazakar yapacak. “Hiçbir şeyi riske atmamak aslında her şeyi riske atmaktır” der Einstein. Peki deneyimiyle tavan yapan, felsefe yönü ağır basan Şenol Güneş, dün sıradan Arnavutluk önünde kan ter içinde kaldı ve Andorra’dan sonra 90’da kendisinin de inanamadığı bir galibiyeti kazandı. 76’da 82 ve 87. dakikalarda Arnavut futbolcu mutlak golle karşı karşıya kaldığı pozisyonları değerlendirse, Şenol Güneş’in söyleyecek fazla bir şeyi olmayacaktı.
11
Korkuya dayalı liderlik, kaçınma ve mutlak itaat doğurduğu için yaratıcılığı harekete geçiremez. Ve sinerjiyi doğuramaz. Biz belki 2020 finallerine gideriz ama dünkü korkuya dayalı oyun anlayışıyla yerimizde saymaya devam ederiz. Anlayamadığım, Arnavutluk gibi enerjik bir takım karşısında Emre-Mahmut- Ozan üçlüsüyle oyuna başlamak, hücum bölgesinde birbirine benzer, patlama özellikleri az, fiziksel temasta etkisiz iki santrfor Burak ve Cenk ile oynamak bir hataydı.
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Savunmada sağ bek Zeki Çelik takımın en iyisi olarak sivrilirken, Emre, Burak, Cenk ve Hakan Çalhanoğlu takımın en etkisiz isimleriydi. Hatlar arasında geçiş bu kadar yavaş, bu kadar kayıplarla oynayan bir takımın zaten Avrupa Şampiyonası’nda işi çok daha zor olur.
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ŞENOL GÜNEŞ DE ARTIK BÜYÜLÜ SAYILMALI
Herkes Fatih Terim’e bal küpü der. Son dakikalarda hep final vizesi aldığı için. Oysa Andorra maçından sonra dün akşam da artı 90’lı dakikalarda galibiyet alan ve 4 puan kazanan Milli Takım’ın hocasını da büyülü saymamız gerekir.
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Tecrübe hamle yaptırmaz. Tecrübe hayal ettirmez. Tecrübe tutucu, korkak yapar. Deneyim, değişimden korkmayı öğretir. Deneyim, insanları