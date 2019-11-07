Spor yazarları Real Madrid - Galatasaray maçı için neler dedi?

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Real Madrid deplasmanında erken gol yemek bir takım için kötüye işarettir, 7 dakikada 2 gol yemek felaket habercisidir, 14 dakikada 3-0 geriye düşmek kâbustur, devreyi 4-0 geride kapatmak ise rezaletin daniskasıdır ki; yaşanan da tam bu oldu! Rezalet, Şampiyonlar Ligi’nin gediklisi, gerçek manada bir dünya devi olan Real Madrid’e dev farkla yenilmekten ibaret değildir ne yazık ki.
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Rezalet, böyle sünepe bir şekilde oynayarak, sürünerek, ne idüğü belirsiz oyunla yenilmektir. Rezalet, kırpılmış yıldızlardan medet ummak, sezon başından bu yana en ufak umut ışığı vermemiş futbolcularda ısrarcı olmaktır.
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Rezalet, emeklilik planıyla İstanbul’a gelenlerle 33 yaş ortalamasına sahip takım kurup ‘tribüne oynamak’, hayâl tacirliği yapmaktır. Rezalet, Galatasaray’ın adından, tarihinden, misyonundan habersiz tiplere o formayı giydirip sahaya sürmektir.
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Rezalet, gol üstüne gol yerken en ufak bir refleks gösteremeyen, tepki üretemeyen, silkinip kendine gelemeyenlerle yola devam etmek ısrarıdır. Rezalet, İstanbul’daki maçta Real Madrid’in 12 isabetli şut bulmasına rağmen 1-0 galip geldiği, 26 kez kaleyi yokladığı maçı “Ama biz de 1,5 dakikada 3 pozisyon bulmuştuk” diye yanlışın da yanlışı bir şekilde okumaktır.
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Rezalet, Şampiyonlar Ligi’nde henüz gol bulamamış olmaktır. Rezalet, taraftarına maçın 15’inci dakikasından itibaren “Maç bitsin lütfen” diye dua ettiren bu ruhsuz futbol (!) planıdır.
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Dün akşam tribündeki Galatasaray taraftarı ilk yarının sonlarında “Sabrımız taşıyor, adam gibi oynayın” diye bağırıyordu ve sahada bu Türkçe tezahüratı anlayacak bir tek futbolcu bile yoktu; rezaletin analizini isterseniz bir de buradan yapın.
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BU FATURAYI ÖDEYECEKLER
HIRSTAN nasibini almamış, konsantrasyonu ve maç hazırlığı sıfır bu kadroda ‘revizyon’ yapılacaktır elbette ama o ‘kızağa çekmeler’ bu ‘derinlikli’ rezaletin üstünü örtmeye yetmez. Teknik kadro da, yönetim de, varlığından şüphe duyduğum ‘transfer izleme komitesi’ vesaire de bu rezaleti açıklamak, fatura ödemek durumundadır.
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Bu rezalet öyle kolay örtülmez, örtülemez, örtülmemelidir vesselam! Yuh olsun, ne diyeyim!..
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Uğur Meleke: Mesele 6-0 yenilmek değil, böyle yenilmek
Dün gece 21.00’de ekran başına oturdum ve önce Lokomotiv-Juventus, sonra da Real Madrid-Galatasaray maçlarını izledim. Para liginde Lokomotiv’le Galatasaray, Real’le de Juventus aşağı yukarı aynı seviyedeler; biz 130’ar milyonluk, rakipler de yaklaşık 1’er milyar Euro’luk kadrolar...
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Moskova ekibi, Juventus’a karşı son derece organizeydi, maçın başından sonuna kadar oyunun içinde kaldılar. Şutlar 17-17, kornerler 5-7 bitti. Juventus galibiyeti 90+4’te kurtarabildi. 15 gün önce bu maçın İtalya ayağı da benzer şekilde geçmiş, Lokomotiv orada da 75 dakika galibiyeti korumuş ama finali yapamamıştı.
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Sonra Madrid’deki heyecan için oturduk televizyonun karşısına. Lokomotiv, Juventus karşısında ne yaptıysa tersini yapan bir ekip vardı sahada: Galatasaraylılar, Real Madridliler’le yakın oynamadılar.
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Hep bir adım gerideydiler. Maça bedava girmiş, yakından VIP izleyici gibiydiler adeta! Her düşük bütçeli takımın milyar Euro’luk rakibine karşı yapması gerekenler yoktu sahada: Göğüs göğse çarpışma yoktu; doğru duruş, boşluk vermeyen bir alan parselasyonu yoktu.
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İstanbul’daki görüntü de benzerdi aslında: Galatasaray asiller takımı gibiydi, Madridlilerse sokak çocukları gibi istekliydi orada da. Yani skor farkını kalite uçurumu değil, taktiksel eksiklik ve çaba terazisindeki dengesizlik belirledi iki maçta da.
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Normal şartlarda Real’le Galatasaray arasında ilk maçta böyle bir çaba farkı oluşmuşsa faturayı oyunculara keser, rövanşta ısıran bir takım sürersiniz sahaya. Ama o da olmadı... 15 gün önce İstanbul’daki maçta oynayan 9 oyuncu yine ilk 11’deydi Madrid’de.
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26 FUTBOLCUNUN 18’iNi TERiM TRANSFER ETMiŞ
İşin bir başka enteresan tarafı da şu: Fatih Terim, bu tarz maçlardan sonra hedef tahtasına oyuncularını koyuyor, Ocak’ta operasyon olacağını işaret ediyor sıkça. Ancak şu an Galatasaray kadrosunu oluşturan 26 futbolcunun 18’ini zaten Terim transfer etmiş.
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Sadece 3’ü Tudor transferi (Mariano, Belhanda ve Feghouli). Yani bu oyuncuları getiren de, kötü maçlar sonrası hedef tahtasına koyan da aynı kişi: Fatih Terim.
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Eğer 15 gün içinde oynanan iki maçta Galatasaray alanı doğru parsellese, taktiksel olarak sahaya mükemmel yerleşse ama müsabakaları kalite farkı nedeniyle kaybetse, söyleyecek hiçbir şeyiniz olmaz. Ama iki maçta da takım taktiksel olarak bir felaket. Kroos, İstanbul’da adeta yürüyerek ceza alanına giriyordu, ikinci maçta da üç golün içinde var ve yine hiçbir direnç görmeden geldi oraya.
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Real Madrid, La Liga’da yüzde 41’le ağırlıklı soldan hücum ediyor, Galatasaray’ı da iki maçta da sol bek Marcelo-sol iç Kroos-sol açık Hazard kombinasyonuyla geçti. Sarı kırmızılılarda iki maç arasında taktiksel fark göremedim ben. Evet diziliş değişmişti, ama temelinde bir plan, akıl, taktiksel kurgu yoktu.
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Mesele Real Madrid’e 6-0 yenilmek değil. Böyle yenilmek... Böyle yenilmeyi Slavia Prag içine sindirmiyor, Lokomotiv sindirmiyor, Brugge sindirmiyor, Galatasaray sindiriyorsa, orada büyük bir problem var demektir.
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İki takım arasında grupta oynanan ve Real Madrid'in 1-0 kazandığı ilk maçı hatırlıyoruz...