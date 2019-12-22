Spor yazarları, Göztepe - Galatasaray maçı için ne dedi?

Santrforu Yatabare, Karabük senin Konya benim dolaşmış, ligin sıradan 9 numaralarından biri. Ama futbolda demek ki tek mesele oyuncu kalitesi değil. Bir oyun planınız, bir kurgunuz var mı? Sahayı doğru parselliyor, yardımlaşıyor musunuz? Fiziksel olarak en iyi seviyede misiniz? Şu anda Galatasaray için bu soruların herhangi birine evet demek mümkün değil.