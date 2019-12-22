Spor yazarları, Göztepe - Galatasaray maçı için ne dedi?
Hürriyet yazarları Güntekin Onay ve Uğur Meleke, Göztepe - Galatasaray maçını değerlendirdi.
GÜNTEKİN ONAY: KADRO KALİTESİNDE SORUN VAR
Süper Lig’in en temposuz maçlarından birini dün ilk 45 dakikada izledik. Adeta yürüyerek top oynayan bir Galatasaray ve rakibinin yavaşlığından ve orta alandaki zaafiyetinden faydalanamayan bir Göztepe.
Nitekim Galatasaray’ın attığı golü de Gassama kendi ağlarına gönderdi. İlk yarı boyunca rakip kaleye tek isabetli şut atmayan Galatasaray’ın bu oyunla devreyi 1-1 bitirmesi büyük bir şanstı.
Öyle ki ev sahibi ekip bir duran topun devamında Mariano’nun ofsaytı bozmasından da faydalanarak golü buldu ancak Galatasaray öyle mecalsizdi ki bu gole yanıt verecek bir reaksiyonu gösterebilecek enerjiye sahip değildi.
Dün önde Falcao-Babel ikilisiyle maça başlayan Galatasaray’ın, orta alanın merkezinde savunmanın önünde temposu yerlerde olan Selçuk ile oynaması ve bu deplasmandan galibiyet beklemesi ciddi bir iyimserlik.
Göztepe, maçın başındaki ürkekliği olmasa rakibin adından çekinmese çok daha rahat kazanabileceği bir maçı oynadı. İkinci yarıyla birlikte baktı ki Galatasaray’ın mecali yok, rakibinin üzerine gitti ve haklı bir galibiyet elde etti.
Ancak orada faul yapıp kart görmeyi göze alamayan ve golü seyreden Belhanda, bir dakika sonra kaptırdığı topun ardından Soner’e, iki dakika sonra da çift dalmak suretiyle Halil’e faul yapmayı denedi. Bu 3 dakikalık bölüm, Galatasaray’ın özeti gibi. Sarı kırmızılarda soyunma odasının nizamı yok. Sahada bir başıboşluk hakim.
Rıza Çalımbay, Beşiktaş’ın beşinci stoperi konumundaki kiralık Fatih aksoy’dan ön libero olarak faydalanıyor. Yedek sol bek Ziya, Fenerbahçe’ye karşı orta sahada oynuyor, Emre’yi zor durumlara düşürüyor.
Santrforu Yatabare, Karabük senin Konya benim dolaşmış, ligin sıradan 9 numaralarından biri. Ama futbolda demek ki tek mesele oyuncu kalitesi değil. Bir oyun planınız, bir kurgunuz var mı? Sahayı doğru parselliyor, yardımlaşıyor musunuz? Fiziksel olarak en iyi seviyede misiniz? Şu anda Galatasaray için bu soruların herhangi birine evet demek mümkün değil.
Cevaplanması gereken en temel sorulardan biri de şu: terim, Galatasaray kadrosundan en iyi verimi alıyor mu? Çıkarılabilecek en iyi 11 ve diziliş bu mu?
Savunma üçlüsünden biri (genelde Marcao) oyun kurmak için çıksa bile, defansın dengesi bozulmamıştı. En önemlisi de, orta üçlünün içinde Feghouli ve Ömer çok daha faydalılardı. Böylece takımın orta üçlüde Belhanda-Seri-lemina-Selçuk’tan ikisini oynatma bağımlılığı kalmamıştı.
19