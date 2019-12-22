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Futbol
22 Aralık 2019 - 09:18,

Spor yazarları, Göztepe - Galatasaray maçı için ne dedi?

Hürriyet yazarları Güntekin Onay ve Uğur Meleke, Göztepe - Galatasaray maçını değerlendirdi.

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1GÜNTEKİN ONAY: KADRO KALİTESİNDE SORUN VAR

GÜNTEKİN ONAY: KADRO KALİTESİNDE SORUN VAR

Süper Lig’in en temposuz maçlarından birini dün ilk 45 dakikada izledik. Adeta yürüyerek top oynayan bir Galatasaray ve rakibinin yavaşlığından ve orta alandaki zaafiyetinden faydalanamayan bir Göztepe.

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Öyle ki ev sahibi ekip bir duran topun devamında Mariano’nun ofsaytı bozmasından da faydalanarak golü buldu ancak Galatasaray öyle mecalsizdi ki bu gole yanıt verecek bir reaksiyonu gösterebilecek enerjiye sahip değildi.

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Nitekim Galatasaray’ın attığı golü de Gassama kendi ağlarına gönderdi. İlk yarı boyunca rakip kaleye tek isabetli şut atmayan Galatasaray’ın bu oyunla devreyi 1-1 bitirmesi büyük bir şanstı.

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Süper Lig’in en temposuz maçlarından birini dün ilk 45 dakikada izledik. Adeta yürüyerek top oynayan bir Galatasaray ve rakibinin yavaşlığından ve orta alandaki zaafiyetinden faydalanamayan bir Göztepe.

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Öyle ki ev sahibi ekip bir duran topun devamında Mariano’nun ofsaytı bozmasından da faydalanarak golü buldu ancak Galatasaray öyle mecalsizdi ki bu gole yanıt verecek bir reaksiyonu gösterebilecek enerjiye sahip değildi.

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Nitekim Galatasaray’ın attığı golü de Gassama kendi ağlarına gönderdi. İlk yarı boyunca rakip kaleye tek isabetli şut atmayan Galatasaray’ın bu oyunla devreyi 1-1 bitirmesi büyük bir şanstı.

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Dün önde Falcao-Babel ikilisiyle maça başlayan Galatasaray’ın, orta alanın merkezinde savunmanın önünde temposu yerlerde olan Selçuk ile oynaması ve bu deplasmandan galibiyet beklemesi ciddi bir iyimserlik.

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Ayrıca yenik durumdayken oyuna Adem Büyük, taylan ve Emre Taşdemir kurtarıcı olarak giriyorsa Galatasaray’ın kadro kalitesi konusunda da büyük sorunları olduğu ortada.

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Göztepe, maçın başındaki ürkekliği olmasa rakibin adından çekinmese çok daha rahat kazanabileceği bir maçı oynadı. İkinci yarıyla birlikte baktı ki Galatasaray’ın mecali yok, rakibinin üzerine gitti ve haklı bir galibiyet elde etti.

10UĞÜR MELEKE: BUNUN ADI İFLAS

UĞÜR MELEKE: BUNUN ADI İFLAS

Topu taşıyan Halil, yanında koşan Belhanda idi. Belhanda kaleye 60 metre varken Halil’le yan yanaydı. Faul yapmayı tercih etmedi. Oyuncunun seçimidir bu, diyecek bir şey yok.

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Ancak orada faul yapıp kart görmeyi göze alamayan ve golü seyreden Belhanda, bir dakika sonra kaptırdığı topun ardından Soner’e, iki dakika sonra da çift dalmak suretiyle Halil’e faul yapmayı denedi. Bu 3 dakikalık bölüm, Galatasaray’ın özeti gibi. Sarı kırmızılarda soyunma odasının nizamı yok. Sahada bir başıboşluk hakim.

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Galatasaray'daki tek problem elbette disiplin zafiyeti değil. Evet, Galatasaray’ın çok sakatı var, kadrosu dört dörtlük sayılmaz. Ancak ligin lideri Sivasspor da, o basamağı sadece mükemmel kadro mühendisliği dolayısıyla işgal etmiyor.

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Rıza Çalımbay, Beşiktaş’ın beşinci stoperi konumundaki kiralık Fatih aksoy’dan ön libero olarak faydalanıyor. Yedek sol bek Ziya, Fenerbahçe’ye karşı orta sahada oynuyor, Emre’yi zor durumlara düşürüyor.

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Santrforu Yatabare, Karabük senin Konya benim dolaşmış, ligin sıradan 9 numaralarından biri. Ama futbolda demek ki tek mesele oyuncu kalitesi değil. Bir oyun planınız, bir kurgunuz var mı? Sahayı doğru parselliyor, yardımlaşıyor musunuz? Fiziksel olarak en iyi seviyede misiniz? Şu anda Galatasaray için bu soruların herhangi birine evet demek mümkün değil.

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Cevaplanması gereken en temel sorulardan biri de şu: terim, Galatasaray kadrosundan en iyi verimi alıyor mu? Çıkarılabilecek en iyi 11 ve diziliş bu mu?

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Galatasaray'ın bu yıl en doğru oynadığı iki maç, Gaziantep-Başakşehir süreciydi. Sanki o 3-5-2, Galatasaray’ın oyuncu listesine uymuş, elbise daha iyi oturmuştu kadronun üstüne. adem ikinci santrfor olarak çalışkanlığıyla katkı yapmış, Emre Taşdemir yüz metreyi iyi oynamıştı.

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Savunma üçlüsünden biri (genelde Marcao) oyun kurmak için çıksa bile, defansın dengesi bozulmamıştı. En önemlisi de, orta üçlünün içinde Feghouli ve Ömer çok daha faydalılardı. Böylece takımın orta üçlüde Belhanda-Seri-lemina-Selçuk’tan ikisini oynatma bağımlılığı kalmamıştı.

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Galatasaray'da şu anki durumun adı ‘iflas’... İflasın nedeni puan tablosu ya da dünkü netice değil. Düşünsel bir iflas var sahada. Yönünü kaybetmiş bir oyuncu grubu var. Ne oynadığını anlayamadığınız bir takım var. Bunun da bir numaralı müsebbibi, şüphesiz ki Fatih terim

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"Kendi payına düşen bedelini ödeyecek"

Göztepe'ye 2-1 yenilen Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, maçın ardından büyük üzüntü yaşadıklarını belirtti.

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