Spor yazarları Galatasaray-Real Madrid maçı için neler dedi?

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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RUS ruleti gibi bir maç izledik dün İstanbul’da. İlk 45 dakikada 20, toplamdaysa tam 40 şut yazıyordu tabelada. Real Madrid 14 isabetli şut çekti Galatasaray kalesine.
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Ve bunların 13’ünü kurtaran Muslera belirledi aslında skoru. Galatasaray’ın 34 top kaybına karşılık sadece 10 pas arası yapması da enteresan.Belhanda kötü oynadı, fırsat değerlendiremedi, kritik top kayıpları yaptı; buna ben de katılırım. Görevini layığıyla yerine getiremedi; buna da katılırım. Hatta ileri gidip vurdumduymazlığından, bezginliğinden, maça asılmayışından bıktığımı ve bu şartlarda hayırlı bir kısmet çıkarsa tez elden verilmesi gerektiğini de söyleyebilirim. Ama oyundan çıkarken “yuhlamak” nedir? İlla tepki mi göstereceksin? Alkışlamazsın, olur biter. “Sahadaki arkadaşlarının psikolojisini de mi düşünmüyorsun?” sorusunu, o klişeyi mi hatırlatmak gerekiyor? Yakışmadı.
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Bu “Rus ruleti” kıvamındaki oyunu doğru okuyabilmek için taktiksel dizilimler üzerine bir miktar kafa yormak gerekiyor: Real Madrid, hafta sonu Mallorca önünde tek ön liberolu çılgın bir 4-4-2 ile mücadele etmişti. Casemiro’nun önünde James-Isco-Vinicius-Jovic ve Benzema’nın hepsi birden 11’deydi. Belli ki Terim, dünkü taktiğini belirlerken Zidane’ın o cesur tercihini dikkate aldı. Galatasaray, 3-5-2 oynadığı PSG maçından farklı olarak dün 3-4-1-2 dizildi. Belhanda, çift santrforun arkasında serbest oyuncuydu yani.
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Size küçük bir detay gibi gelmiş olabilir, ama asla değil inanın... R.Madrid dün 4-3-3 dizildi, üçlü orta saha sağdan sola Valverde-Casemiro ve Kroos’tu. Galatasaray, bu üçlüye karşı özellikle ilk 45 dakikada büyük bir eşleşme sorunu yaşadı. Mesela sağ iç Valverde’yi ilk devrede en az 3 kez sol stoper Marcao’yu çalımlamaya çalışırken izledik. Zira Valverde oraya yürüyerek, rahatlıkla gelene kadar herhangi bir dublaj görmedi Galatasaray orta sahasından.
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BELHANDA FAKTÖRÜ!
Galatasaray orta sahasındaki sorunun daha büyük faturası ise sol tarafta ödendi: Sol bek Marcelo, sol iç Kroos ve sol açık Hazard’a sıkça Benzema da yaklaştı; orada kalabalıklaşıp defalarca asimetri yarattılar. Ve Real Madrid, belki 8-9 net pozisyonu solda yarattığı kalabalıktan üretti. İspanyol ekip, elbette çok kaliteli bir oyuncu grubu. Siz sahayı mükemmel parselleseniz de bir sürü pozisyon yaratabilirler. Ancak burada üzücü olan, Galatasaray’ın kalesinde gördüğü pozisyonların belki yarısını çok temel bir şeyi, alan paylaşımını doğru yapamadığı için vermesi.
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Doğrusu bu orta saha kavgasında arkadaşlarını genelde yalnız bırakan Belhanda’nın tavrına anlam veremedim. Real Madrid’in dünkü 11’inden 5 oyuncunun dörder, ikisinin de üçer Devler Ligi madalyası var evinde. Ama galiba Belhanda, bizim bilmediğimiz bir yerlerde 10 Devler Ligi kupası filan kaldırmış olmalı ki, onlar kadar istekle mücadele etmedi.
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Üç Şampiyonlar Ligi madalyası, bir de Dünya Kupası olan Kroos, Belhanda’dan daha fazla savaştı dün. Kroos’un Belhanda’dan daha fazla savaştığı bir maçtan da puan almak, hiç kolay iş değil tabii.
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8 yıldızdan biri gibi savaşmalı
2015’te M. Denizli, Galatasaray’ın Madrid deplasmanına gitmeyince, o gece bir TV programında anlatmıştım 8 yıldız öyküsünü... 1993-94 Devler Ligi jeneriğinde, kupanın logosu olan topu oluşturan 8 yıldız, katılımcı 8 kentten yükseliyordu. O 8 kentten biri İstanbul’du. O öykü sonra hızla yayıldı internette. Galatasaraylılar, o 8 yıldızdan biri olduklarını bilerek savaşmalılar son 3 maçta.
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Kanat Atkaya: Tarih, gerçek ve defolar
Galatasaray'ın defoları belli... Mesela bunlardan biri ve ‘aşikâr bütün sorunların anası’ diyebileceğimiz defo, atak sonlandırmakla ilgili… Meşhur ‘çıkarken yapılan basit top kayıpları’, yine beylik deyişle ‘kritik pas hataları’ defo, dev bir defo! Hem ritim tutmak güçleşiyor hem de zaten kırılgan savunma yapısı gardını tam olarak toparlayamıyor, hatalar zinciri boşalıyor... Hele karşınızda Real Madrid gibi (Eksik ve formsuz olsa bile) cezayı çabucak kesecek oyunculardan kurulu bir takip varsa, işiniz haliyle daha da zorlaşıyor. Sezonun üstünde oynadı ·
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Galatasaray kötü bir maç mı çıkardı peki? Cevap elbette nereden baktığınıza göre değişebilir ama sezon ortalamasının üstünde performans gösterdiği kesindi. 10’uncu dakikada başlayan ve birkaç dakika içinde ikisi çok net olmak üzere 3 kez gole yaklaşılan pozisyonlar üreten süreç mesela...
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İlk yarıyı neticede topa daha fazla sahip olan, rakip kadar koşan, 5 pozisyon üreten bir takım var. Taraftara “Bu kadro böyle bir şey de oynayabiliyor” dedirten bu heyecanlı dakikalar maç boyunca arada kendisini gösterdi, Galatasaray gücü oranında tehlike yarattı, gole de yaklaştı.
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Andone belki yakaladığı fırsatlardan gol üretemedi ancak doğru yerlerde olması, hareketliliği, takıma savunmada da katkı sağlaması takdiri hak ediyordu. Heyecan verdi... ·
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Bunlar iyi yönleriydi Galatasaray’ın fakat resmin Real Madrid yüzüne bakarsak, Benzema, ‘Eğer gününde olsaydı’ fark kolaylıkla artabilirdi. Daha önce de bahsettiğimiz o meşhur pas hatalarının çok büyük bölümünü pozisyona çevirdi, ancak gol üretemedi İspanya ekibi.
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Real Madrid’in değeri 1,2 milyar dolar, Galatasaray ise 123 milyon dolar olduğu gerçeğini biliyoruz. Ama gerçeğin yanında tarihi de biliyoruz. Mesela 6 sene önce Sneijder’lı, Drogba’lı kadrosuyla yine kendisinden katbekat değerli Real Madrid’i, sahayı rakibe dar ettiği maçta 3-2 yenmişti.
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Galatasaray dün tarih yazamasa da, bazı bölümlerde oynadığı oyunla heyecan verdi, gole çok yaklaştığı anlar oldu ve sonuçta boynunu çok büktürmedi taraftarının. Teselli olur mu bilmem...
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'YUH' MESELESİ
Belhanda kötü oynadı, fırsat değerlendiremedi, kritik top kayıpları yaptı; buna ben de katılırım. Görevini layığıyla yerine getiremedi; buna da katılırım. Hatta ileri gidip vurdumduymazlığından, bezginliğinden, maça asılmayışından bıktığımı ve bu şartlarda hayırlı bir kısmet çıkarsa tez elden verilmesi gerektiğini de söyleyebilirim.
17
Ama oyundan çıkarken “yuhlamak” nedir? İlla tepki mi göstereceksin? Alkışlamazsın, olur biter. “Sahadaki arkadaşlarının psikolojisini de mi düşünmüyorsun?” sorusunu, o klişeyi mi hatırlatmak gerekiyor? Yakışmadı.
18
Ömer Üründül: Ateş yaramadı (Sabah)
Real Madrid maça çok hızlı ve atak başladı. Oyunun kontrolünü çabuk ele alıp kısa sürede skor avantajı peşindeydiler.
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Galatasaray da geride kapanıp alan daraltıyordu. İlk ileriye çıkışta önemli bir gol kaçtı, hemen devamında iki gol daha kaçtı. Bu beklenmeyen olumlu görüntü taraftarı da iyice ateşleyince Galatasaray hücumu düşünmeye başladı. İşte bence burada hata yaptı. Çünkü Galatasaray'ın ligdeki en büyük zaafı rakip alanda kaybedilen toplardan sonra geniş alanda yakalanıp pozisyonlar vermek.
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Real Madrid her ne kadar takım halinde bu sezon düşüş yaşasa da başta Modric olmak üzere önemli eksikleri olsa da yine de bir Real Madrid. Zaten ilk yarıda attıkları gol ve kaçırdıkları ve de sonunu getiremedikleri pozisyon girişimlerinin hepsi Galatasaray'ın karşı alanda kaybettiği toplardan kaynaklandı.
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İkinci yarıda Galatasaray yine atak başladı. Zaten mecburdu da. Skor dezavantajındaydı. Zaten beraberlik de ilk iki şansını mucizelere bırakacaktı.
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Hücum girişimleri netice vermezken 60'tan sonra oyunu aşırı zorlamaktan beklenen yorgunluk gündeme gelince Real Madrid'in pozisyon zenginliği ortaya çıktı. Ama yine Muslera, bir pozisyonda da direk Real Madrid'in farkı artırmasına izin vermedi.
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Bu arada sahneye Zidane çıktı. Zaten takımı formsuz. 3 soğuk oyuncu birden değiştirdi. Bu G.Saray'ı rahatlattı ve de beraberlik şansı iki kere yüksek toplardan geldi ama Nzonzi ve Luyindama değerlendiremedi. Takım halinde Galatasaray elinden geleni yapmaya çalıştı.
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Eğer skorda denge varken kaçırdıkları 3 pozisyondan biri gol olsaydı o zaman kontrollü futbolla oyunu geride kabul edip, alan daraltıp, fizik gücü de ekonomik kullanıp bir önemli başarı elde edebilirdi.
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Ben en çok Nzonzi ile Andone'yi beğendim. Şimdi tek hedef kaldı, Brugge'ü İstanbul'da yenip grubu üçüncü bitirebilmek.