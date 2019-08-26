Spor yazarları Galatasaray-Konyaspor maçını değerlendirdi

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Işıklar içinde uyusun Duygu Asena. 1986 sonlarında ‘Kadının Adı Yok’ kitabını yazdığında bu bir feminist manifestoydu. Bu kitabın o dönemlerde ne anlattığının farkına, ne kadın ne erkek kimse varamadı.Futbol delisi, mesleksiz ve eğitimsiz insanların ülkesi Türkiye’de, kızlarını erkeklerden uzak tutmayı temel mesele olarak gören, hatta okul müdürleri ve eşleriyle işbirliği yapan babalar, bugünkü tablonun hazırlayıcısı; kadına yapılan şiddetin ve katliamın bir yerde kılavuzu oldular. Kadının adının değil, yaşam hakkının bile olmadığı bu dönemi, maçlara çıkarken siyah pankart açmak veya maçları 1 dakika geç başlatmakla ortadan kaldırmak mümkün değildir. Ne yapılması gerektiğini herkesten en iyi bilen, en yetkili kişilerdir.
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Yedisi eski, dördü yeni oyuncuyla başlayan G.Saray’da bence, Falcao Monaco’da dursun, Diagne de G.Saray’da kalsın. Takım bütünlüğünü ve konsantrasyonunu bozdu, bu Falcao ve yönetimin transfer politikası. Futbolda hücuma dönük sistem yasasının değişimi 4-2-3-1. Bu sistemde iki önlibero ile savunma güvenliği artırılırken, beklerin hücuma dönük oynama periyodu başladı.
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Mesela dün akşam bekler (Mariano-Nagatamo), Mor, Babel ve Feghouli’ye inanılmaz destek olurken, Diagne de yer değiştirerek, onlara pozisyon açmaya çalışıyordu. Ama kocaman’ın da savunma tedbirleri vardı.
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LİDERİ YOK
4-4-2 formatını zaman zaman 4-6’ya daraltıyor ve G.Saray’a bir iki pozisyon dışında ciddi şans vermiyordu. Ağır Seri’yi, Nzonzi’yi görünce “Falcao da gelmesin” diyenlerin arasına ben de katıldım. Veteran, finalde son vurgununu yapmak için Arabistan-Çin hattında Türkiye’yi istasyon yapmanın Türk futboluna büyük sıkıntılar getirdiğin herkes biliyor. Falcao, 5 milyon Euro’ya gelecek ama nereye geleceğini bilmiyor.
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Artık, Avrupa’nın 30’unu aşmış veteran oyunculara yol kapamanın formülü bir şekilde bulunmalı. G.Saray’ın oyun lideri yok. Duran top ustası yok. İlk yarı disiplinli savunma anlayışından taviz vermeyen, bloklar arasını daraltıp G.Saray’a golşansı tanımayan Konya’nın bunu 90 dakikaya yayması tabii ki zordu. Anahtar yine Babel’di. Amacı gol olan ataklara hep imza koyuyor, 60’ta attığı golün yanında 83’te de 2. gole çok yaklaşıyordu. Babel’in Beşiktaş motiflerindeki soldan giriş, ceza sahasında sağla bitiriş modeli golü getirdi ama G.Saray’ı da psikolojik olarak oyundan düşürdü.
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Kontrollü ve sabırlı gol aramaya başlayan Konya 90+6’da şansının da yardımıyla Jonsson ile beraberlik golünü buldu. G.Saray, Babel hariç şu ana kadar transfer ettiği hiçbir oyuncudan istediği verimi alamadı. Takım fizik olarak hazır değil. Yani geçen sezon olmasa da olur dediğimiz Belhanda ve Feghouli, bu sezonun elmasları gibi olacak gibi görünüyor. Bu G.Saray, ne lige ne Şampiyonlar Ligi’ne ve ne de Fatih Terim çizgisine göre hazır değil....
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FRAPPART OLSAYDI VAR’SIZ KIRMIZIYI VERİRDİ
VAR’a FIFA gibi başından beri karşıyım. Hatalar oyunu olan futbolda, hakeme hata yaptıracaksınız. 75’te Seri’nin Jevtovic’in bileğine bastığı anı Kalkavan o kadar net gördü ki buna rağmen kırmızıyı veremedi. VAR’a gitti ve bizim hakemlerin yaptığı gibi, doğruya da yanlışa da VAR’ı ortak etti. Ama inanın Fransız kadın hakem Frappart, gözünü kırpmadan o kırmızı kartı çıkartırdı...
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Kanat Atkaya: Lige bekliyoruz artık!
Rakip kırılması zor, ‘çetin ceviz’ tabir edilen, katman katman savunma hattıyla nam salmış Konyaspor’du. Aykut Kocaman imzalı rakip, maçın ilk dakikalarında üst üste kullandığı köşe vuruşlarını saymazsak oyunun hücum kısmında pek görülmedi beklendiği üzere.
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5’inci dakikadan sonra oyunu tamamen rakip sahaya yığan Galatasaray bu sağlam duvarı yıkmak için didindi durdu ancak Diagne’nin layıkıyla tamamlayamadığı pozisyon dışında gol heyecanı yaratmayı başaramadı. Topu ev sahibine veren ve sadece pas trafiğini kesmeye çalışarak ayakta kalmaya çalışan Konya ilk yarı itibariyle amacına ulaştı. İlk yarıda 300 küsur ‘isabetli pas’ yapan (tahmin edebileceğiniz üzere bitmeyen hazırlık pasları) ve topa yüzde 75 oranında sahip olan Galatasaray’da Nagatomo’nun iş ahlakı dışında pek alkışlanacak bir yan yoktu. “Baskı kurdu ya, daha ne yapsın” diyen de çıkabilir fakat o baskıda tribün desteği ve rakibin oyun anlayışının payını da düşersek elde pek bir şey kalmıyor.
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İkinci yarıya atmaya kalkıştığı çalımlarla kendisini rakipten çok yoran Emre Mor’un yerine Adem ile başlayan Galatasaray baskının dozunu artırırken daha kararlı bir görüntü çizdi. Uzun süre sallanan ama yıkılmayan Konya savunmasını aşmak Ryan Babel’e nasip oldu. Ali Turan’a çarparak kaleci Serkan Kırıntılı’yı düşüren şutun daha iyisini ilerleyen dakikalarda da denedi Babel ama Serkan bu kez düşmedi…
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DEĞİŞEN ROLLER
Yediği golün ardından bir klasik olarak oyunun hücum yönünü de hatırlayıverdi Konyaspor elbette. Roller biraz değişti, Galatasaray biraz savunmaya çekildi. Ama maçın seyrini değiştiren hadise Seri’nin kontrolsüz müdahalesinin ardından gördüğü kırmızı kart oldu. Bir kez daha 10 kişi kalan sarı kırmızılılar, geriye düşen rakibin hücuma çıkarken bozulacak dengesine bağladığı umutlara da veda etmiş oldu.
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10 kişi kalmanın faturasını ağır ödedi Galatasaray… Sarsak bir şekilde de olsa kalesini bir süre korudu ancak yıkıcı darbe tıpkı geçen sene olduğu gibi son dakikada geldi… Ligin başladığını, atı alanların yola çıktığını bir an önce hatırlamalı Galatasaray. Özetle lige bekleniyor şampiyon; hem de hasretle bekleniyor da bu oyunla işi çok zor…
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Babel tamam ya diğerleri?
Ryan Babel tecrübeli ve kaliteli bir oyuncu olarak yerini hemen benimsedi, attığı golün ötesinde hem fiziksel hem de moral katkı sundu takıma. Peki ya diğer yeniler?Seri’nin gördüğü kart talihsizlikle açıklanabilir ama onun ötesinde de çok katkı sağlayabilecek gibi durmadı ilk iki maç itibariyle. Nzonzi ilk maçına çıkmasına rağmen o bölgede başarılı olacağına dair işaretler verdi. Emre Mor’a gelirsek… Ayrı bir top vermek mümkün olmayacağına göre pas yapmayı öğrenmesi gerekebilir…
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Levent Tüzemen: Seri'nin ihaneti
Emre Mor topu ayağına bekliyor ve rakibi hep çalımla geçmeye çalışıyor ve sürekli içeri giriyor. Emre ve Babel'in yetersizliği yüzünden Galatasaray kanatlarda etkili olamadı. Seri-Nzonzi ikilisi yaratıcı değiller. Seri, inşallah sadece kenarlara pas vermek için alınmamıştır. Belhanda'nın eksikliğini bence Seri da aradı. Çünkü benim izlediğim Seri daha üretkendi. Ancak rakibine yaptığı kırmızı kartlık hareket tam bir ihanetti.
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Emre Mor'un çıkışı, Adem'in girişi ve Babel'in nihayet şut atabilecek zihniyete bürünmesi Galatasaray'ın Konya kalesine daha etkili hücum etmesini sağladı. Babel, Konya kilidini sağ çaprazdan içeri girerek attığı golle çilingir gibi açtı. Galatasaray skoru artırabilecek pozisyonlar buldu ancak Seri'nin ihanetle eşdeğer olan kırmızı kartı rakibe pozisyonlar vermesine neden oldu. Yine de büyük bir takım maçın bitme noktasında skoru koruyacak kaliteyi göstermelidir. Terim'in kadro yapılanmasını bir daha gözden geçirmesi gerekir. Seri-Nzonzi ikilisi Fernando-Ndiaye ikilisini verimlilik adına aratacak gibi görünüyor.
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Mehmet Demirkol: Fatura ağır oldu
Babel’in golü 60’da gelene kadar toplamda 2-3 dakika dışında maç hep Konyaspor sahasında oynandı. Yüzde 76 topla oynama, yüzde 89 pas başarısı. Konya ise yüzde 65’deydi. Galatasaray tam 31 orta yapmıştı. 16 şut çekmişti. Ama isabetli şut 4, demarke şut sıfırdı. Bundan Galatasaray adına çıkacak sonuç şu. Oyuncular deneyimli ve oyunu - Emre Mor dışında - çok iyi biliyorlar. Özel yetenekleri var. Ancak birbirlerini tanıma ve oyun otomatiği açısından henüz işin başındalar.
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Genelde ligin 2. maçında bir şampiyonun öndeki 6 oyuncusundan 4’ü yeni olmaz. Maçın başında Konya’nın üst üste kazandığı kornerler sonrasında Aslan 2 pozisyonun ardından 3. bölgeye yerleşmeyi bildi ve Konya için çıkış bırakmadı. Eksik kalan hücumu genişletememeleriydi. Bu sıkışık oyunda aranan oyuncu Belhanda’dır. Ve tabii iyi bir santrfor performansı. İkisi de yoktu. Kırmızı kart sonrası bu kadar yeni bir takımın eksik kalmasının sonuçları da ağır olabiliyor. Son saniye golü de bunun faturası oldu.
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Gecenin sorusu
Bu zeminler neden her stadyumda kötü? Eğer bu iklimde olmuyorsa ne kadar karşı olsam da suni çime geçelim kurtulalım.
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Maçın starı
Bir yıldız performansından bahsetmek gerçekten zor. Ancak diğer oyunculardan biraz daha farklı görünen Babel’di. Galatasaray oyunu 2. yarının başında genişletince istediği şansları buldu. Ve savunmadan sekerek girse de golün de kahramanı oldu.
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Maçın olayı
Diagne’nin ıslıklanması. Çalışmadığını, işe yaramadığını söyleyemeyiz. Ancak gol atmayan santrfor her zaman eksik kalıyor. İki yarıda da 2 kez altı pas içinde tek vuruşluk şanslar buldu. Falcao baskısı fazla yük yapıyor gibi.
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Kısa mesaj
Transfer sezonu lig başlamadan bitmeli. Bu kadar birbirini tanımayan oyuncuyla yüzde 20 hazır olmak bile mümkün değil.