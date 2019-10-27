Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Spor yazarları Fenerbahçe-Konyaspor maçı için neler dedi?
Fenerbahçe'nin resital sunup 5-1 kazandığı Konyaspor maçı sonrası spor yazarları mücadeleyi değerlendirdi
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Güntekin Onay: Güçlü oyun, güzel goller
Fenerbahçe, ofansif zenginlik açısından sezonun en iyi ilk 45 dakikasını Konyaspor’a karşı oynadı. İlk yarım saatte 3 gol, 1 direkten dönen top ve rakip kale önünde kaçan fırsatlar. Özellikle kanatları etkili kullanan sarı-lacivertli ekip golleri ve pozisyonları hep kenarlardan getirdiği toplarla buldu.
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Rodrigues, etkili ve yaratıcı oyununu öyle bir seviyeye taşıdı ki, kağıt üzerinde hem defansif olarak hem de ofansif olarak güçlü görünen Skubiç- Ömer Ali ikilisi sanki sahada yokmuşçasına rahat hareket etti.
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Fenerbahçe’nin güçlü hücum oyununun beraberinde savunmada da ilk yarıda Konyaspor’a hiç fırsat vermediğini de vurgulayalım. İkinci yarıda skorun da getirdiği avantaj ile birlikte
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KOCAMAN'IN BAŞLANGIÇ PLANI HİÇ TUTMADI
Eksikler döndükten sonra çok net bir şekilde görülüyor ki Fenerbahçe’de taşlar yerine oturdu. Dünkü oyunu ve skoru gördükten sonra akla otomatikman şu soru da geldi: Ersun Yanal, Max Kruse dönünce bu orta saha kurgusuyla devam edecek mi?
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Fenerbahçe’de dün kötü oynayan yoktu ancak ben Rodrigues ve Gustavo’yu çok beğendim. Ozan ve Vedat da çok çalıştılar.
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Konyaspor teknik direktörü Aykut Kocaman’ın başlangıç planı hiç tutmadı. Kariyerinde süper lig golü bulunmayan, bu sezon hiç ilk 11’de oynatmadığı Mücahit Can’ı böylesine zor bir maçta sadece rakip stoperlere baskı yapsın diye oynattı.
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Ancak topu ileriye taşımak ve tutma konusunda yeşil-beyazlı ekibin son derece yetersiz kaldığını gördük.
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Fenerbahçe sezonun en rahat galibiyetine şık goller ve keyifli bir oyun ile ulaşırken Konyaspor ise son derece zayıf bir takım görüntüsündeydi.
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Uğur Meleke: İdeal bir 4-3-3 oyunu
Omar Chaudhury’nin verilerine göre 2013’te dünyanın en iyi 500 futbolcusunun 59’u klasik on numaralarmış. Bu sayı 2015’te 51’e, 2017’de 37’ye, bugünse 30’a kadar gerilemiş. Artık neredeyse hiçbir büyük takım 4-2-3-1 oynamıyor. Arsenal Mesut’u istemiyor; James’e Zidane yer bulamıyor.
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Liverpool Coutinho’yu Barcelona’ya satıp Devler Ligi şampiyonu oluyor. Pep’se iki on numara De Bruyne ve Silva’yı sekiz numaraya eviriyor. Süper Lig’se hâlâ bir on numara cenneti. Premier Lig’de geçtiğimiz hafta 20 takımdan sadece üçü sahaya 4-2-3-1 dizilirken, Süper Lig’de bu sayı 13’tü. Aykut Kocaman da ağırlıklı olarak 4-23-1 diziyor Konyaspor’u. Dün Mücahit pivot santrfor gibi oynarken, Miya da onun arkasında ikinci santrfor rolündeydi.
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Ancak bir Kocaman takımında yaşanmasını beklemeyeceğiniz şekilde dün Miya gerektiğinde orta sahayı üçlemedi; Jonsson-Jevtovic, özellikle ilk devrede merkezde sık sık üçe iki kaldılar.
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Zira Fenerbahçe iki haftadır (Kruse’nin de eksikliği sebebiyle) 4-3-3 oynuyor. Orta saha sağdan sola Ozan, Gustavo ve Emre’den kuruluyor. Dün bu üçlü, orta sahayı tamamen aldılar Konya’nın elinden. Fenerbahçe’nin bu yeni 4-3-3 dizilimi, dün ofanstaki yaratıcılığın da anahtarıydı:
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1- Sol iç Emre, sol kenar Rodrigues’le ikili oyunla birinci golü üretti. Sağ iç Ozan da soldan gelişen hücumlarda yaptığı koşularla hep ekstra bir tehditti. Ondan da üçüncü gol geldi.
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2- Zaman zaman Ozan’la Emre’nin taç çizgilerine kadar açıldığını, Moses’la Rodrigues’in de içeriye ekstra santrfor rolüyle girdiklerini gördük.
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3- İkinci golde de Yanal’ın 2014 takımını hatırlatan bir detay vardı: O yıl sağ açık Kuyt, sık sık sol açık Sow’a yaklaşır ve solda bir asimetri yaratırlardı. İkinci golde Moses-Rodrigues yaptılar benzer bir işi.
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Doğrusu Konyaspor’un son yıllarda Kadıköy’de gösterdiği yıpratıcı oyunların yakınından bile geçmeyen yumuşak bir performanstı dünkü.
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Ancak Konya’nın bu dağınık hali, Fenerbahçe’deki artıları da gölgelememeli. Son derece bütüncül bir görüntü verdi dün Fenerbahçe.
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Kruse'ye yer kalmadı
Fenerbahçe’nin iki haftadır oynadığı 4-3-3’te bir defansif orta saha, iki de çift yönlüye ihtiyaç var. Bu planda klasik on numaraya yer yok doğrusu. Aynı formasyonu oynayan Barcelona’da ve Liverpool’da on numaraya yer olmadığı gibi...
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Kruse döndüğünde 11’e girebilmesi için iki ihtimal görünüyor: Ya Yanal sistemi 4-2-3-1’e evirecek. Ya da Kruse’yi sol/sağ açıkta Moses veya Rodrigues’in yerinde kullanacak. Ki Kruse’yi çizgide verimsiz buluyorum ben.
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İlker Yağcıoğlu: İdeal kadro, süper sonuç
ERSUN Yanal, dün akşam en sonunda ideale yakın 11 sahaya sürebildi. Stoperleri gerçek stoperdi, iki beki de yerindeydi. Kanatları da Moses ve Rodrigues gibi fark yaratabilecek ve gerçek mevkisi kanat olan oyunculardı.
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Dolayısıyla da bu 11 maçın başında Konyaspor kalesine kabus gibi çöktü. Konya gibi ligin deplasmanlarda en az gol yiyen takımına karşı önce Rodrigues'in harika şutu, sonrasında Moses'ın kanattan getirdiği top sonrasında 'kapanan takımlara böyle gol atılır' dersi verdiler.
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YANAL HAKLI ÇIKTI
Maçın ilk yarısında Konya'ya şut dahi attırmadılar. Rolantide geçen ikinci yarıda Gustavo ve Muriç'in harika golleri farklı galibiyeti getirdi.
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Sonuçta Ersun Yanal'ın ısrarla söylediği "Orijinal mevkisinde oynayan oyuncularımız döndüğünde çok daha iyi olacağız" cümlesinin haklılığının görmüş olduk. Kruse döndüğünde kimin kulübeye döneceği Ersun hocanın tatlı sıkıntısı olacak gibi gözüküyor..