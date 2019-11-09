Spor yazarları Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı için neler dedi?

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Maçın ardından yazarlarımızdan Uğur Meleke ve İlker Yasin değerlendirmelerde bulundu.
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Uğur Meleke: Fenerbahçe: 3 - Fenerbahçe: 2
Kasımpaşa, ligde hem atılan şut, hem de verilen şut fırsatı kategorilerinde ilk üçte. İlk 10 maçta 149 şut atıp, 143 fırsat vermişler. Sebebi basit: Kemal Özdeş, ailece topun arkasına geçip rakibin tamamlayamadığı hücumlarda Afrikalıları koşturarak kontratak arayan klasik bir Anadolu takımı hocası değil. O da topu istiyor. O da hücuma bekleri Popov-Hafez’i katmaya çalışıyor.
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Fenerbahçe’nin de bu sezonki planı net: Yüzde 61’le ligin en fazla topa sahip olan, en yüksek pas isabeti sağlayan, en fazla şut atan, en fazla hava topu kazanan takımı sarı-lacivertliler. Böyle dominant oyun seven Fenerbahçe’nin karşısında adeta ‘kısıtlı bütçeyle oluşturulmuş bir Fenerbahçe replikası’ olunca, orta sahaların çok rahat geçildiği, bir o kalede bir bu kalede pozisyon yaşanan bir maç izledik Kadıköy’de. Sonunda da kazanan, yüksek bütçeli taraf oldu dün. Maça Kasımpaşa presle başladı ama sürekli aynı stratejiye karşı açık verdiler: Fenerbahçe’nin sağ içi (Ozan), sağ açığın (Moses’ın) yanından bindiriyor, pozisyon veriyorlar. Sol içi Tolga, sol açığı Rodrigues’in yanından bindiriyor, yine pozisyon veriyorlar. Fenerbahçe de son üç maçta 4-3-3’e döndüğünden beri kanat varyasyonlarında çok gelişti doğrusu.
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KIRILGAN BİR SAVUNMA
Ancak Fenerbahçe ofansta repertuarını ne kadar geliştirdiyse, savunmada da o kadar kırılgandı dün. 34’te Koita, sadece orta saha çizgisi üzerinde durarak ofsayttan kurtuldu ve kaleye daha 50 metre varken bire bir kaldı Altay’la! İki dakika sonra bu kez Koita-Yusuf sol kenarda verkaç yaptılar ve ZankaSerdar yine orta çizgide olduğu için arkadaki 50 metre bomboştu. Evet, savunmayı öne çıkarmak bir büyük takım hususiyetidir. Ama rakip tek pasta sizi bu kadar kolay yanıltıyorsa, belki de ‘savunmada derinlik’ kavramı üzerinde bir daha düşünmesi gerekebilir Ersun Hoca’nın. Tabii ki bir maçta daha 44’te bir kırmızı kart varsa, taktiksel analizi ondan bağımsız yapmanız imkansız. Gustavo kafayı vurmuş, olan olmuş, hakem penaltıyı vermiş, penaltı atılmış, tabela değişmiş. Pozisyonun üzerinden neredeyse 5 dakika geçmiş artık. Hafez gelmiş, hakemi alkışla protesto ediyor. Sarı görüyor, yetinmiyor, alkışlı protestoyu sürdürüyor. Bir oyuncu kasten kırmızı görmek ister mi? Anlamak, anlatmak çok zor doğrusu.
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MURiÇ PENALTILARI ÜZERİNE
Vedat Muriç, dünkü iki atış dahil son 5 penaltısını hemen hemen aynı yere attı: Kalecinin soluna. Sağ ayağını topun yanına koyuyor, solla içeriden falso alan bir şut atıyor sağ köşeye. Bazen yerden, bazen bel hizasında. Fatih Öztürk maçtan önce bu bilgiye sahip miydi bilmiyorum. İlkinde köşeyi bildi ama tek tip penaltılardan haberdar mıydı, merak ettim doğrusu.
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İlker Yasin: Bu Fener bu futbolla zor gider
Manchester United’ın efsane teknik direktörü Alex Ferguson “Futbolda istatistikler mini eteğe benzer. Birçok şeyi gösterir ama asıl merak edileni göstermez” der. Geçen haftaki Kayseri maçı sonrasında evinde seyirci desteğini de alan F.Bahçe’nin futbolu tatmin edici değildi. İstatistik uzmanı Ersun Yanal’ın ligde en çok şut atan, en çok gol pozisyonuna giren ve kaçıran takımı F.Bahçe’nin bu istatistikleri çok şeyi gösterir ama asıl sorun halen görünmüyor. Önce Krause sonrasında Emre mutlaka ve çok acil sahalara dönmeli. Eğer dönemezlerse dün akşam ikinci yarıdaki Gustavo’yu Yanal daha ofans ağırlıklı kullanmalı. Kreatif zeka, ince ve bitirici pas atma kabiliyeti dünkü orta sahada özellikle Ozan ve Tolga’da yoktu. Fenerbahçe devre arasında çok etkili, yaratıcı ofansif bir orta saha oyuncusu transfer etmeli.
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HAYAL EDEBiLENLER
F.Bahçe’nin defans göbeğinde de sorun var. Zanka ağır ve Serdar’la birlikte geri dönüşlerde çok yavaş kalıyorlar. Takımda Vedat Muriç dışında, Alex de Souza’nın “Hayal edebilirseniz gerçekleştirebilirsiniz” felsefesine uygun, hayal gücü tavan yapan kaç oyuncu var derseniz, Muriç ve kaleci Altay dışında kimseyi söyleyemem. UEFA’ya kayıtlı 175 bin teknik direktör var, hepsi biliyor. Futbolcuyu oynatmak kadar oynayacak hale getirmek de teknik direktörün görevidir. Ersun Yanal’dan beklenen budur. Hem sahadakiler hem de yedekler hazır değil.
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Daha 5. dakikada Ozan’ın düşürülmesiyle verilen ağır bir penaltı sonrasında Muriç’in golüyle F.Bahçe maça galip başladı. İki takımın da etkisiz olduğu ilk yarıda Kasımpaşa Yusuf Erdoğan’ın sürüklediği kontratakta Khalili skoru eşitlerken, devrenin bitimine doğru hakemin verdiği ikinci ve doğru penaltı kararında F.Bahçe soyunma odasına 2-1 önde gitti. Hafez’in bu pozisyonda kırmızı kart görmesiyle Kasımpaşa ikinci yarıya 10 kişi başlamak zorunda kaldı. İkinci yarıda Yusuf’un geliştirdiği kontratakta kaleci gole izin vermezken dönen köşe vuruşunda Ben Youssef skoru tekrar eşitledi. Görülüyordu ki F.Bahçe savunması hücuma çıktığı anlarda büyük açıklar vermekteydi.
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Kasımpaşa 10 kişiyle direndi. Beraberlik şansını Koita’yla, Ben Youssef’le 70. dakikada buldu Serdar Aziz’in mükemmel kafa vuruşuyla F.Bahçe 3 puanı alırken bir yerde korkulu rüyadan uyandı.
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ERSUN YANAL’IN GÖRMESİ GEREKENLER
F.BAHÇE’de her şeyden az, biraz var ama hiçbir şeyden tam yok. Kruse’yi Muriç’in arkasına mutlaka koymalı. Muriç’i fazla yormamalı, rakip sahadan çıkarmamalı. Az ve dikini pasla rakip alana geçilmeli. Çabuk isimler Zajc ve Deniz’e fazla zaman verilmeli. Ve en önemlisi Fenerbahçeli futbolculara Ali Koç’un hırsı, heyecanı, kazanma isteği aşılanmalı.
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Fenerbahçe'nin yıldızı Luiz Gustavo'nun Fransa kariyerinden kesitler izliyoruz...