Spor yazarları Denizlispor-Fenerbahçe maçı için neler dedi?

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ligde ekonomik göstergelere baktığımızda en kaliteli kadrolar açık farkla 3 İstanbul büyüğünün elinde. Ama ortalama 100’er milyon Euro’luk kadrolara sahip 3 İstanbul büyüğü, ligde bir “iyi futbol ölçer” olsa, bence ilk beş sıraya giremezler. Mesela 20’şer milyon Euro’ya kurulmuş Alanya da, Malatya da, üç İstanbul büyüğünden daha iyi futbol oynuyorlar.
2
Galatasaray, erken 10 kişi kalan Sivas’ı geçti ama Gençlerbirliği ve PSG maçlarındaki görüntüsü, kadro kalitesinin çok altında. Gençlerbirliği karşısında futbol namına kırıntılar bulmakta güçlük çekiyorsunuz. PSG’ye karşı beşli savunmayla ilk yarıda şutlarda 1-8 geridesiniz. Üstelik tek devrede 16 faul yaparak.
3
Avcı’nın Beşiktaş’ı, mütevazı Ankaragücü karşısında çaresiz bir görüntü içinde. Oyunu domine etmek isteyen ve savunmayı öne çıkaran Alanya’ya karşı Diaby ve Lens’in alan bulması, Abdullah Hoca’yı aldatmış. Ankaragücü savunmasının arkasında da bu ikilinin boşluk bulacağını düşünmüş! Ankaragücü savunmayı geride kurup, öne çıkmayınca Beşiktaş 90 dakika çaresizleri oynuyor. Hiçbir şey üretemiyor.
4
Aynen Abdullah Avcı gibi Ersun Yanal’ın da ilk 11 tercihi enteresan. Yanal, kendi sahasında Antalya’ya karşı kenarlarda Ozan-Tolga’yla maça başlamış, takımı ilk yarıda hiçbir şey üretememiş, devrede Deniz’in girmesiyle biraz kıpırdanmışlardı. Milli maç arası sonrası ilk maçta Fenerbahçe hemen hemen aynı görüntüyle sahada: İlk 11’de Muriqi-Rodrigues dışında hücumcu yok.
5
Gustavo-Ozan-Emre ve Tolga aynı anda sahada. 39’daki gole kadar Fenerbahçe’nin şut, aut veya kornerle sonuçlanan tek bir girişimi var: Emre’nin 4’teki şutunu kaleci kornere çelmiş. 39’da Muriqi yine çok ekstra bir kafa şutuyla golü yaratıyor, ama Yanal belli ki oyundan rahatsız değil ki devre arasında bir değişiklik yapmıyor. İkinci devrede de ortada düşünülmüş, organize bir futbol yok; skoru koruma becerisi var sadece.
6
Bugün itibariyle puan tablosu oldukça sıkı. 6 puanlık marjda 9 takım var, bu akşam 10 olabilir. Ligde en iyi futbolu Trabzon, Alanya ve Malatya oynuyorlar. Arkalarına Sivas’ı, Başakşehir’i ve Gaziantep’i ekleyebilirsiniz. Bence Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş futbol barometresinde şu anda ilk 6’da bile değiller.
7
Bu sezon veya en azından birkaç sezon içinde, eğer iyi bir kulüp yönetimiyle istikrar yakalarlarsa Erol Bulut, Sergen Yalçın, Okan Buruk gibi hocaların şampiyonluk yaşamaları kaçınılmaz. Ünal Karaman zaten en büyük favori.
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Eğer işler bu şekilde giderse, bir-iki yıl içinde Türk futbolundaki şu meşhur teknik adam karteli kırılacak bence. Hatta belki de, Türk futboluna 20 yıldır şekil veren teknik adam kartelinin son sezonu bu.
9
Serdar Aziz tercihi
Türk spor medyası çok fazla üzerinde durmaz, ama bazı oyuncular sağ ya da sol stoperde kendilerini çok rahat hissetmeyebilirler. Mesela Beşiktaş’ta Ruiz, Galatasaray’da Marcao sol stoper oynuyorlar, Fenerbahçe’de Zanka sağda görev yapıyor. Rami ona eşlik ettiğinde sol stoperde çok huzursuz oynamıştı, dün Serdar daha rahattı. Kalıcı olma şansı yüksek.
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İlker Yasin: Beş yıl önceki suda yıkanılmaz
Ersun Yanal bilmeli ki, o şampiyonluğun ardından 5 yıl geçti. Hücum aksiyonlarında göz kamaştırıcı F.Bahçe’nin Gökhan ve Caner gibi durmaksızın orta yapan ve ileri giden iki beki, Kuyt, Sow, Webo, Emenike gibi deparlı veya pivot santrforları ve ince düşünen futbol beyinleri vardı.
11
2019’un F.Bahçe’si, geçen 5 yılın gerisinde ve Türk futbol takımlarının direnç ve yetenek seviyesi de geçen 5 yılın daha ilerisinde. Yanal şampiyonluk için yeni formatlar bulmalı yoksa böyle gitmez. Gol silahı Vedat Muriqi. Golden önceki vuruşunun üst direkten geri gelmesi ve Tolga’nın topu ağlara göndermesiyle skor 1-0’a geldi. Ama farkında mısınız her geçen hafta Muriqi’ye tedbir artıyor. Peki kim Muriqi dışında gole en yakın adam, Tolga mı, Ozan mı, Rodrigues mi?
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Eski suda yani 5 yıl önceki suda bu yıl tekrar yıkanmak mümkün değil sevgili Yanal. Değişim ve gelişim bir niyet işi değil bir davranış ve disiplin işidir. Ve başarının da temeli bu olacaktır. Geçen yıl, karaya, kayaya giderken bindiğiniz F.Bahçe gemisini, rota, kerteriz bilgisi ve iyi sevk idareyle şampiyonluğa götürmeniz bekleniyor.
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Ama mücadele ya ekip olarak kazanılır ya da bireyler olarak kaybedilir.Sekizinci hafta sonunda ekip olarak kazanımlardan ziyade bireyler olarak kaybeden bir F.Bahçe görüntüsü hakim.
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RODRIGUES İYİ DEĞİLDİ
Fenerbahçe’de Rodrigues, Hasan Ali, Serdar sahalara dönerken Kruse ve Dirar yoktu. Umut olarak görülen Rodrigues beklenenin çok uzağındaydı. Emre gibi 39’luk veteranlarla ligi götürmeyi aklına getirmesin Yanal. Emre, Kadıköy maçlarında kilit açma rolünü başarabilir ama genelde bakıldığında F.Bahçe gibi bir lokomotifin gazı değil, el freni olabilir.
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Dünkü ikinci golde rakipten topu çalarken ve Muriqi’ye asist yaparken, yaptığı hareketin faul olduğu görüşü yaygın. F.Bahçe az pozisyon bularak galibiyet aldı. Rodallega’nın yokluğunda ve Mehmet Özdilek’in siftah yaptığı maçta F.Bahçe çok ciddi bir virajı döndü.
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DOLDURMAYIN BU ÇOCUĞU!
73’te Aissati’nin soldan yaptığı ortaya yanlış zamanlamayla çıkan Altay’ın hatasında Estupinan skoru 2-1’e getirirken aklıma hep kalecinin pişmiş, olgun olanları geldi. Yaşin, Banks, Kahn, Buffon, Schmeichel...
17
Ne olur bu futbolcuyu doldurmayın. Geleceği var ama havalarda uçurmayın.
18
Yanal, fizik gücü yüksek Afrikalı ve Kuzey Avrupalıların çoğaldığı Türkiye Ligi’nde artık her maçın çok daha zor geçeceğini bilmeli ki tedbirlerini ve planlarını buna göre yapmalı.
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Ömer Üründül: (Sabah) Altay her maç gereksiz çıkışlar yapıyor
Skor avantajına sahip Fenerbahçe'den daha rahat, daha olgun bir futbol bekliyordum ama risk alan rakip karşısında fazla bir verimlilik görünmüyordu. Emre'nin hücum presle kazandığı bir top sonrası gelen ikinci gol en azından takımı rahatlatmıştı. Ama sonra sahneye kaleci Altay çıktı. Zaten her maç yüksek toplarda arkadaşlarının bulunduğu ve kaleye uzak olan pozisyonlara gereksiz çıkışlar yapıyor. Dün de bu hatalardan birini yapınca o dakikaya kadar hiç fırsat bulamayan Denizlispor, pozisyonsuz bir gol atmış oldu. Tabii ki bu Denizli'ye moral, Fenerbahçe'ye tedirginlik getirdi ama üç puan haneye yazıldı. Zaten Ersun Yanal için de önemli olan o...