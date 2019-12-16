Spor yazarları Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı için ne dedi?

Set hücumuna zorlanan Beşiktaş’ın sadece ilk devrede yaptığı bilinçsiz sekiz orta var. Bu ortalardan yalnızca bir isabet, sıfır etki yaratabildiler. Oysa ilk yarım saat sona ererken Ljajic’in orta yapmak yerine içeri kaçan Caner’i pasla beslemesi ya da sol kenarda Burak Yılmaz’ın içeri kaçan Diaby’ye derin pası, ezbere ortadan kaçınıldığında nelerin olabileceğini gösteren iki iyi kritik enstantaneydi.