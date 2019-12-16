Spor yazarları Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı için ne dedi?

Beşiktaş'ın bu sezonki maçlarında ilk yarılarda çok az aksiyon oluyor. İç sahada 8 maçın 6’sında ilk yarılarda gol bulamamış. Genelde de 15 maçın 11’inde. Dün de Malatyaspor karşısında ilk 45 dakika isabetli şut atmayı bırakın, korner dahi kazanmadı.
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Ligin en ofansif ekiplerinden biri olan Malatyaspor da hücumu hiç düşünmeyip savunmada kalınca ortaya pozisyonsuz, tatsız tuzsuz bir 45 dakika çıktı. İkinci devre baskılı başlayan siyah beyazlı ekip Malatyaspor’u ceza alanına hapsetse de aradığı pozisyonları üretmekte zorlandı.
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Beşiktaş 3’üncü bölgeye kadar ligin en iyi takımı. Ancak son 20 metrede özellikle savunma ağırlıklı oynayan takımları açmakta zorlanıyor. Bunun da nedeni Ljajic dışında yaratıcı oyuncu olmaması.
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Durum böyle olunca da gol için beklenti kenar ortaları ve duran topların dışına çıkmıyor. Abdullah Avcı, baktı ki gol gelmiyor son 20 dakika geçen haftaki hamlesini yaptı ve Umut Nayir ile Lens’i sahaya sürdü.
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Beşiktaş ikinci yarı adeta tek kale oynadı. Ancak bu oyuna rağmen pozisyon üretememesi düşündürücü. Gol için yapılan son değişiklik Güven oldu. Ancak Güven Beşiktaş’a golü getiren değil, golleri yediren oyuncu oldu.
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Bifouma’nın karşısında ayakta kalamayıp düşmesi konuk takımın golü bulmasının başlıca nedeniydi. İkinci golde de penaltıya sebep olan Güven idi.
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DIABY ÇOK YETERSİZ
Beşiktaş'ın hücumda alternatifleri yok denecek kadar az. Diaby çok yetersiz, Güven kesinlikle Beşiktaş seviyesinde değil. Burak ve Ljajic de üretmeyince gol kısırlığı yaşaması doğal.
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Ocak ayında kesinlikle golcü bir kanat oyuncusuyla Burak’a alternatif bir santrfor alınması şart. 85 dakika sabırlı ve defansif oynayan Malatyaspor, aradığı pozisyonu son bölümde bulup istediğini aldı.
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ORHAN ULUCA
Haftalardır ligde kazanarak yoluna devam eden Beşiktaş, dün bu başarısının tutsağı oldu bir bakıma. Abdullah Avcı, Kasımpaşa karşısında kazanan takımı bozmadı ve aynı 11’le Vodafone Park’a çıktı. Oysa Kasımpaşa’ya karşı sadece maçı kazanmıştı Beşiktaş, oyunu değil.
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Türk spor medyasının meşhur bir ezberi vardır, ‘kazanan takım bozulmaz’ diye. Oysa kaybeden takımı bozmak kolaydır aslında. Mesele, gerektiğinde kazanan takımı bozabilmekte. Özellikle ilk 70 dakikada rakibini yerleşik savunma düzeniyle kendi sahasında bekleyen Malatyaspor, Beşiktaş’ı set hücumuna zorunlu kıldı.
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Set hücumuna zorlanan Beşiktaş’ın sadece ilk devrede yaptığı bilinçsiz sekiz orta var. Bu ortalardan yalnızca bir isabet, sıfır etki yaratabildiler. Oysa ilk yarım saat sona ererken Ljajic’in orta yapmak yerine içeri kaçan Caner’i pasla beslemesi ya da sol kenarda Burak Yılmaz’ın içeri kaçan Diaby’ye derin pası, ezbere ortadan kaçınıldığında nelerin olabileceğini gösteren iki iyi kritik enstantaneydi.
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Öte yandan Burak Yılmaz’a yakın oynayan Atiba’nın merkezde yarattığı boşluğu dün Diaby ile doldurdu Avcı. Hücuma etki etmesini beklerken savunmada fark yaratan Diaby’nin yokluğu Beşiktaş’ın hücumda dümenini mecburi sola kırdı, oyun Caner’in sırtına bindi.
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Arka arkaya iki bekin oynadığı ve bol ortanın geldiği sol kenar, akıllı üretimden çok, hedefsiz orta yapmakla meşgul olunca verimsizlik kaçınılmazdı. İlk devre biterken maçta sadece 3 cılız şut vardı ve Beşiktaş’ın korneri dahi yoktu.
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EZBERE DEĞiŞiKLiKLER
İkinci yarıya Beşiktaş daha coşkulu başladıysa da, Avcı’nın kafasındaki tek şey belli ki Kasımpaşa ezberiydi. Dakikalar 70’e yaklaştığında yine Lens-Umut’u soktu, yine Caner’i beke kaydırdı. Ama bu kez rakip 10 kişilik Kasımpaşa değil, ligin ikinci devrelerde en etkili oynayan ekibi Malatya’ydı.
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Beşiktaş topa sahip göründü, ama planları işleyen ve Bifouma ile öldürücü vuruşu yapmayı bekleyen Sergen Yalçın’dı. Belki topa daha az sahip oldu ama sahadan istediğini alarak ayıran taraftı Sergen Hoca.