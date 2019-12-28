Spor yazarları, Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı için ne dedi?

LJAJIC NEDEN GERİLEDİ? Tabii ki bu tezime şöyle bir itirazda bulunabilirsiniz: Bu oyuncu kadrosuyla farklı bir şey oynanabilir mi ki? Evet bu antitezin de şüphesiz haklılık payı var, Diaby-n’Koudou ile aslında böyle oynamaya mahkumsunuz biraz da. Ama Beşiktaşlılar’ın Abdullah Avcı’ya şu soruları da sormaları gerek: Takımın en yaratıcı oyuncusu Ljajic neden bu kadar geriledi?