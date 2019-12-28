Spor yazarları, Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı için ne dedi?
Süper Lig'de Beşiktaş'ın Gençlerbirliği'ni 4-1 mağlup etti maçı Hürriyet yazarları Uğur Meleke ve Güntekin Onay değerlendirdi.
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1
UĞUR MELEKE
Dün kırkıncı dakikada (bunun 25 dakikası 11’e 10, beş dakikası da 11’e 9 oynanmış olmasına rağmen) şutlarda 4’e 4 eşitlik, kornerlerde 3-2 Gençlerbirliği üstünlüğü vardı. Sanırım rahatlıkla şunu iddia edebilirim: Dünkü müsabaka 11’e 11 değil, 11’e 10 bile oynanmış olsa aynen Kasımpaşa karşısında olduğu gibi Beşiktaş çok fazla zorlanabilirdi. Siyah-beyazlılar rakipleri ancak 9 kişiyle yorulduğunda çözebildiler oyunu.
2
YAVAŞ PASLAŞMALAR
Sebebi de şu: Beşiktaş, sete yerleştiğinde son derece renksiz bir takım. İnanılmaz yavaş paslaşıyorlar, hareket etmiyorlar, yaratıcılıktan uzaklar. Dün tamamıyla geriye yaslanmış bir takıma, adeta savunmasını kalenin içine kuran Gençlerbirliği’ne karşı bir devrede 7 defa ofsayta düşmeyi başarmalarının da sebebi bu.
3
Son derece temposuz paslaşıp, savunma arkasına (aslında birçoğunda ofsayt olacağını bile bile) top atarak bitiriyorlar hücumları. Zira başka bir hücum planları yok. Zaten Beşiktaş’ı mağlubiyetten kurtaran ilk iki golün biri duran toptan, biri de kontrataktan (evet 11’e 9 oynanmasına rağmen kontrataktan) geldi. Dünün özeti belki de Atiba’nın dehası sadece.
4
LJAJIC NEDEN GERİLEDİ?
Tabii ki bu tezime şöyle bir itirazda bulunabilirsiniz: Bu oyuncu kadrosuyla farklı bir şey oynanabilir mi ki? Evet bu antitezin de şüphesiz haklılık payı var, Diaby-n’Koudou ile aslında böyle oynamaya mahkumsunuz biraz da. Ama Beşiktaşlılar’ın Abdullah Avcı’ya şu soruları da sormaları gerek: Takımın en yaratıcı oyuncusu Ljajic neden bu kadar geriledi?
5
Geçen sezon ligin fark yaratan oyuncularından olan Boyd, neden kayboldu? Geçtiğimiz baharda A milli takıma kadar yükselen Güven, nasıl oldu da umut’un dahi gerisine düştü? Beşiktaş’ta düz ve mücadeleci oyuncuların gereğinden fazla değer gördüğü, kalitelilerinse gerilediği bir sezon sanki bu.
6
KIRMIZI KARTLAR
Maçtaki kırmızı kartlar için de bir parantez açmak gerek. İkisinin de oyun gereği olmaması, nadir’in küfürden, Yasin’in ortada kalan bir serseri topa yaptığı gereksiz hamleden atılması, iki sporcunun hatası.
7
Yasin Pehlivan bu ligde hep böyle bir oyuncuydu, yüzde 50/50’lerden kaçınmıyor ama bunun bedelini de kartlarla ödüyor. Antep, Erciyes, Bursa ve Gençlerbirliği’nde oynadığı 105 maçta 5 kırmızı kartı var. Ama enteresandır, bu ülke dışında oynadığı 137 maçta tek bir kırmızı görmüş. O da ikinci sarı karttan.
8
HAKEME KÜFÜR
Nadir’in kırmızı kartı da bir başka gariplik... Vida’yla olan ikili mücadelesinde faul itirazında haklı. Ama zaten şiddetli itirazdan sarı görmüş, oyun tekrar başlamış, Fırat Aydınus’a yüzü dönük söylene söylene giderken kırmızı görüyor bu kez. Aydınus’un jest ve mimiklerinden gerekçenin bir küfür olduğu anlaşılıyor.
9
Aydınus daha önce de 2012’de Adanasporlu Barbaros Barut’a “Bana a... ç... diyemezsin” diye yanıt vererek kırmızıyı göstermişti. 2017’de Osmanlısporlu Tugay’ı oyun dışına “Şimdi sen s... g...” diyerek göndermişti. Buradan benim anladığım şu: Futbolcular bu ülkede hakemlere söylene söylene küfür etmeye alışmışlar, ama bir tek Fırat Aydınus bunları duymazdan gelmeyip kart çıkarıyor.
10
GÜNTEKİN ONAY
Beşiktaş maça pek bir iştahsız başladı. Gençlerbirliği önce 10 kişi kaldı. Yine reaksiyon yok. Nadir’in gördüğü ikinci sarıda Fırat Aydınus ile ne diyalog yaşandı bilmiyoruz ama ilk sarı kart çok ucuz bir karttı.
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10 kişiyle de olsa Başkent ekibi Karius’un hediyesi ile 1-0 öne geçti. Beşiktaş 10 kişilik rakibi karşısında da herhangi bir pırıltı ortaya koyamazken, siyah beyazlılar Gençlerbirliği 9 kişi kalınca dahi etkinliğini artırmadı.
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Peki neden? Diaby kalitesi sınırlı bir oyuncu ayrıca o kadar güçsüz ki her ikili mücadelede yerlerde. Ayrıca oyun zekası ve pas kalitesi de son derece düşük. Dün de tek olumlu hareket yapamadan oyundan alındı.
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Adem Ljajiç de hem fizik hem de mental olarak çöküşte. O teknik kaliteye sahip bir oyuncu, 9 kişi kalan bir rakibi gerekirse tek başına yenmeli. Tüm bunların üzerine Umut Nayir de stoperlerin arasında statik kalınca, Beşiktaş üretemedi.
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ATIBA 10 ÜZERİNDEN 11
Dünkü umursamaz ve profesyonellikten uzak tabloya tüm olumsuzluklara, ‘yaşlı’ denilen Atiba, Gökhan ve Caner karşı koydu. Bu üç futbolcuyla birlikte sonradan oyuna giren Oğuzhan aidiyet ile oynadı.
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37 yaşındaki Atiba 3 asist yaptı. Yetmedi 1 tane de gol attı. İsyanın, profesyonelliğin, iş ahlakının, sporculuğun, çalışkanlığın, dayanıklılığın sembolü Atiba...
16
Böylesi bir daha ne bulunur ne de gelir. 87. dakikada maç 3-1 iken bir geri koşması var. Kesinlikle Altyapı oyuncularına izlettirilmeli. Dün Gençlerbirliği 11 kişi oynasa sonuç ne olurdu tabii ki kestirmek imkansız ama şu bir gerçek ki: Beşiktaş son 2 maçtır çok kötü bir futbol oynuyor.
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Tamam, hücum hattı kalite olarak yetersiz ancak tempo ve coşku da yerlerde. Bakalım devre arasında doğru hamleler ile tedavi gelecek mi?