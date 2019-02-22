Spor yazarları Benfica - Galatasaray maçı için neler dedi?

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Galatasaray için maçı ve turu kazanmanın kriterleri çok netti.Hatasız oynaması gereken bir savunma, müthiş organize olması gereken bir orta saha ve gününde bir Diagne. Bunlardan biri bile olmasa geçilmesi mümkün olmayan bir turdu bu. Diagne’nin ligdeki halini görünce, Benfica karşısında iyi işler yapmasını beklemek fazla iyimserlik olurdu.
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Benfica’nın makine düzeninde işleyen sert orta sahası ile mücadele etmek bir yana, rakibin dikine oyun hızını kesememek de en ciddi problemdi. İlk maçın yıldızları Fernandes ve Luis’e karşı orta sahada yakın oyun üstünlüğü sağlamak çok zordu. Çünkü, hem çabuklar hem çok koşuyorlar hemde iyi top kullanıyorlar. Dolayısı ile bu iki oyuncunun oluşturduğu duvarı aşmak için oyunu hem hızlandırıp hemde kenarları kullanmamız lazımdı. Daha kolayı ise duran toplardı.
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DIAGNE İLE HÜCUM ETMEK
Diagne, Galatasaray’a geldiğinden beri beklenenin çok altında oynuyor. Birşeyleri değiştirmek istiyorsa saçlarından başlasın. Elbette kendi zevki ama oyunundan çok saçları ile ilgileniyor gibi. Kasımpaşa’dan daha iyi bir takımda kötü oynuyor olmasını tek izahı kendisidir ve göstermediği çabadır.
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Deplasmanda oynuyoruz, elimizde Onyekuru gibi süratli ve Feghouli gibi çabuk adam eksilten oyuncularımız var ama 1 tane hızlı hücumumuz yoktu. Fakat kendi sahasında oynayan Benfica’nın ilk yarı en az 4 tane hızlı hücumunu seyrettik. Yapamazdık çünkü, Belhanda ve Feghouli çok kolay top kaybetti. Yana oynamak zorunda kaldık ve hücumu başlatacak pasları ya kötü attık yada kaptırdık.
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Benfica çok iyi bir takım yapmış yine. 4-5 oyuncusunu iyi paralara satarlar. Tutarlarsa da Avrupa çok iyi işler yaparlar. Turu niye kaybettik sorusunun cevabı da burda. 19 ve 20 yaşındaki iki çocuk her iki maçta da çok iyi oynayarak turu kazandırdı. Tabii hakemlerin iki maçta da verdikleri kararlarında etkisi çok oldu bu kayıpta.
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ÜZÜCÜ KAYIP
1- Rakip hızlı oynadı, biz yavaş.
2- Rakip hep baskı yaptı, biz top çevirdik.
3- Rakip sahaya müthiş dizildi, biz dağınık.
4- Rakip topu hep öne oynadı, biz yana.
5- Rakibin düzenini bozacak işler yapmadık.
6- Rakibin temposuna karşılık veremedik.
7- Hakemlerin yanlış kararlarına yenildik.
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MAÇIN ADAMI
Felix
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Evren Turhan: Buraya kadarmış
Avrupa defterinin kapanmaması için zor ama imkansız olmayan rövanş maçında da Galatasaray'ın işi doğal olarak pek kolay değildi... Galatasaray için erken bir gol çok önemliydi, onun için riskler alarak zaman zaman önde çoğalmak gerekiyordu. İlk yarı da Ndiaye, Feghouli ve Belhanda öne doğru pas trafiğini yapan oyuncular olacaktı ama Benfica buna çok fazla şans vermedi.
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Top Galatasaray'da gözükse de net posizyon bulan takım Benfica idi..Defansın arkasına sadece Onyekuru ile gitmeye çalışan Galatasaray bunda da etkili olamadı.
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Marcao ve Luyindama'dan çıkan paslarda rakip pres yaparak bizim oyuncularımızı döndürmedi. Kaptıkları toplarlar da gol posizyonlarına girdiler.
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DIAGNE YİNE KÖTÜYDÜ
Kendi oyunumuzu kabul ettiremedik ve posizyon bulamadık.Galatasaray 2. yarı da yine posizyon üretmede başarılı olamadı. Feghouli ve Ndiaye istekli ve bi şeyler yapmaya çalışıyordu. Belhanda tutuktu ve çok basit pas hataları yaptı.Diagne kötü bir görüntü verdi yine.
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Bizden daha çok koşan ve daha genç bir takıma karşı çok etkili olamadık. Benfica geriye çok iyi döndüğü için bir türlü defansını dağınık yakalayamadık.
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MAÇIN EN İYİSİ: FEGHOULI
Takımın bir şeyler yapmak isteyen ismiydi.
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MAÇIN EN KÖTÜSÜ: DIAGNE
Yine çok etkisiz bir futbol ortaya koydu.
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Levent Tüzemen: Terim bu oyun formatını düşünmeli
Süper Lig'de Galatasaray kadrosu oyuna ve topa hükmedebilir. Ama Avrupa'da topla fazla oynamak marifet değil. Şampiyonlar Ligi grup maçlarında G.Saray en etkili oyunlarını ve en güçlü pozisyonlarını İstanbul'daki L. Moskova ile deplasmandaki Porto maçlarında oynadı. Neden?
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Bu iki maçta da G.Saray topu rakibe bıraktı.. Benfica İstanbul'da topa yüzde 34, Lizbon'da da yüzde 48 hakim oldu. Portekizliler topu G.Saray'a bırakıp mükemmel alan savunmasıyla pozisyon vermedi. Ben Benfica'nın çok fazla oyuncuyla oynadığını sandım. Çünkü hücumdan geriye dönüşleri ışık hızında oldu.
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Benfica fazla enerji harcamadan G.Saray'ı kalabalık karşıladı ve topu kazandığında Felix, Gedson, Pizzi, Florentino gibi çabuk oyuncularla hızlı hücuma çıktı. Çok koşan Felix'te adeta turbo motor var. G.Saray'da Nagatomo-Onyekuru ikilisi dışında hızlı ve çabuk rakip kaleye gidecek oyuncular yok. Diagne de sprinter santrfor olmadığı için etkisiz kaldı ve güçlü fiziğini kullanamadığı gibi G.Saray'a katkı veremedi..
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Ancak Burak Yılmaz tipi...
Benfica savunmasını ancak Burak Yılmaz tipi golcülerle aşabilirsin. Listeye yazılmayan Mitroglou da olsaydı Benfica'nın oyun anlayışında etkisiz kalırdı. Benfica sadece sistem değil ezber takımı. Pas oyununa geçerken hücum hattı nereye koşacağını ve orta yaparken topu nereye keseceklerini biliyorlar. G.Saray takım olarak pas ritmini oturtamadı. Duran topları Belhanda etkili kullanamadı. Feghouli topla buluştuğunda hep iki Benficalı bastı.
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Eğer Atletico Madrid yüzde 35 topa hükmedip güvenli oyun içinde Juventus'a pozisyon vermeden kazanıyorsa Fatih Terim de G.Saray için bu oyun formatını düşünmelidir. Bu arada Emre Akbaba'nın attığı golde ofsayt yoktu.
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Bülent Timurlenk: Avrupa Ligi üvey evlat mı?
Tur için yemeden 2 atman gereken maçta topu santrforun ile buluşturamıyorsan ya da santrforun topla buluşacak kadar güçlü değilse kaderine razı olursun.
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Dün ilk 45 dakikanın ardından oyundan çıkması gereken adam Mbaye Diagne'ydi. Yerden ayağa pas oynayan Galatasaray ikinci yarı Henry Onyekuru'yu en öne atıp gol vuruşu olan hazır olmasa da kalitesi malum Emre Akbaba'yı alabilirdi. Fatih Terim, ilk değişiklik için 78 dakika bekledi.
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Galatasaray'ın oyunu Süper Lig'de birçok takıma yetebilir ama Benfica dört asını bırakıp geldiği İstanbul'da turu geçmişti. Portekiz ekibi ilk maçın skor avantajıyla kontrollü oynadı. İki hafta sonraki hayati Porto deplasmanını da düşündüler elbette.
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Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli'nin oyunu yine tatminkâr ama Terim'in takımı iki beki Mariano ve Nagatomo'dan yeterli hücum desteğini alamadı. Hücuma daha fazla katkı vermesi gereken oyuncu olan Ndiaye maç boyunca sadece 1 dikine diripling yaptı.
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İlk maçtaki ucuz penaltıyı ve dün akşamki ofsayt nedeniyle iptal edilen golü düşünürsek UEFA'nın Şampiyonlar Ligi'nde VAR'ı getirip Avrupa Ligi'ne üvey evlat muamelesi yapması bu sezonun en talihsiz kararı oldu.
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Galatasaray bu stoper ikilisini ve santrforu sezon başında transfer etmiş olsaydı Avrupa'da başka bir hikâye yazabilirdi.
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Terim'in takımının artık önünde iki hedefi var: Bu hedefler yolunda ya Diagne'ye göre oynayacaklar ya da Diagne kulübede oturacak.
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"Günahı UEFA'nın boynuna!"
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Benfica maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Terim, "İlk maçta olmayan penaltı. İkinci maçtaki olmayan ofsayt nedeniyle, iptal edilen golün günahları, UEFA'nın boynuna. Benfica bu turnuvayı kazanabilecek bir takım" dedi.