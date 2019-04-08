Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Spor yazarları Ankaragücü-Fenerbahçe maçını değerlendirdi
Süper Lig'de 27. hafta bir maç dışında tamamlanırken Fenerbahçe'de işler yolunda gitmiyor. Sarı lacivertli ekip derbi öncesi karşılaştığı Ankaragücü karşısında sahadan 1 puanla ayrıldı. İşte spor yazarlarının çarpıcı görüşleri...
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RÜŞTÜ REÇBER: HER ŞEYİ YAPTILAR
Hani bazen deriz ya ‘6 puanlık maç’ diye... Bu karşılaşma her iki takım için de bu özelliğe sahipti. İnce hesapların yapıldığı ve tutup tutmamasının konuşulduğu bir süreci yaşıyoruz. Bu durum, hedefleri olan her takım için geçerli. Beşinci ile 14’üncü arasındaki puan farkının 2 maçlık olması, ilerleyen haftalarda tüm dengelerin değişebileceği anlamını taşıyor.
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Ligimiz başladığında ilk 5-6 hafta takımlara iyi olmaları için süre tanır, sonrasında iyi oyun bekleriz. Ligin sonlarına yaklaşıldıkça da yine futbol beklemeyiz; ‘önemli olan sonuç’ deriz. Yani bu zaman dilimleri, oyundan ziyade puanların önemli olduğu anlardır.
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ALTAY’I GEÇEMEDiLER
Böyle maçların şifresi; istemek, zorlamak, yıldırmak ve arayış içinde olmanın yanı sıra tecrübe faktörünü sahaya yansıtmaktır. Nitekim iki takım da oyuna sert agresif ve istekli başladı. Fenerbahçe, ilk 20 dakikalık dilimde Mehmet Ekici ile önemli pozisyonlar yakaladı ama kaleci Altay’ı geçemedi. Sonrasında da pozisyon olarak üretkenliği yakaladılar ancak golle buluşamadılar. Fenerbahçe, baskısını ve kazanma düşüncesini maç boyunca Ankaragücü ne hissettirmeyi başardı. Hatta uzun zamandır deplasmanda bu kadar etkili ve bol pozisyonlu bir maç yaşamamışlardı. Ama Fenerbahçe bu sezon hep söylediğim gibiydi: kalesinde pozisyon yaşadığında gol yiyen, pozisyon yakaladığında da atmakta zorlanan bir takım. Hal böyle olunca da puanlar toplamakta hep zorlanırsınız.
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KUVVET VE DiSiPLiN
F.BAHÇE’nin ilk yarıda rakibe pozisyon vermemesi başarıydı. Çünkü önde oynamaya çalışırken arka tarafı da kontrol edebilmek kuvvetli ve disiplinli bir oyun gerektiriyordu. Bununla beraber top kaybı sayısında, orta alandaki baskıda, rakibi tehlikeli bölgeden uzak tutmada ve topsuz oyunda uzun zamandır görmediğimiz kadar iyiydiler.
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FENERBAHÇE’NiN iMDADINA YiNE HASAN ALi YETiŞTi
‘ATAMAZSAN atarlar’ kuralı Ankaragücü maçında bir kez daha devreye girdi ve Fenerbahçe, ilk pozisyonda kalesinde golü gördü. Yedikleri gole kadar ve golden sonra da her şeyi doğru yaptılar ama bir türlü defansta pozisyon hatalarının önüne geçemediler.. Attıkları gole kadar maça ortak olacak ve öne geçecek pozisyonları yakaladılar ama sonuç yine yoktu. Ancak imdada yine Hasan Ali yetişti ve forvetlerin yapamadığını yaparak istikrarlı futbolunu golle süsledi. Fenerbahçeli futbolcular maçı kazanmak için her şeyi yaptılar. Geriye düştüklerinde de, beraberliği yakaladıklarında da kafalarında tek düşünce vardı; kazanmak. Futbolda iyi oynamak bazen yetmiyor. Bazen şansın olacak, bazen de top isteyecek. Şunu da belirtelim; Ankaragüçlü futbolcuları, mücadeleleri, istekleri ve tempoya ayak uydurma arzularıyla alkışlamak lazım. Son dakikalarda yaşananlar da Mehmet Ekici’nin tepkisinden kaynaklandı. Bu gereksiz girişimin faturası da Galatasaray derbisi öncesi hem Mehmet’e hem de Fenerbahçe’ye zarar verdi.
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UĞUR MELEKE: FENERBAHÇE: 1 - ISLA: 1
Seçim arası öncesi Fenerbahçe’nin kazandığı son Sivasspor maçı, iki kritik uyarı içeriyordu: Birincisi, Kadıköy’de Fenerbahçe geriden çıkarken olağanüstü yalpalamıştı. Sivasspor önde baskıyla bir gol bulmuş, daha fazlasını üretecek fırsatları da yakalamıştı. Yanal’ın buraya bir önlem alması gerekliliği barizdi. O önlem, orta sahada yumuşak Zajc’ı dışarıda bırakıp Ekici’yi 11’e sokmak oldu. Rolü birkaç adım geriye kayan Tolgay, dün oyun kurma sorununu kısmen çözdü Fenerbahçe’nin.
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Ancak Sivas maçındaki ikinci kritik uyarıyı Ersun Hoca’nın gözden kaçırdığını düşünüyorum ben. Sarı lacivertlilerin Şilili sağ beki Isla’da olağanüstü bir düşüş var. Sivas karşısında hem savunmada savruktu, hem de ofansta 17’de Moses’la, 29’da Zajc’la üretilen iki hızlı hücumu mahvetmişti. Tabii ki milli maç arasındaki 3 haftalık antrenman sürecine hakim değiliz. Ancak görünen o ki, Ankara’da da sağ bekte Isla değil Dirar başlasa, çok daha doğru olacakmış. Isla dün de gerek Boyd’un golünde, gerekse hemen ardından Orgill’i kaçırıp kart gördüğü pozisyonda büyük bir düşüş içinde olduğunu bir kez daha ispatladı.
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DOĞRU HAMLELER
Isla’nın savrukluğuna rağmen, Fenerbahçe maça iyi başladı Ankara’da. 40 dakika boyunca tek taraflı bir maçtı, eğer Ekici ve Soldado biraz daha şanslı olsalar; ya da kaleci Altay kahramanlaşmasa zaten ilk 40 dakikada fişi çekmeleri işten değildi. Ancak çekemediler. Kalan 50 dakikada Yanal’ın yaptığı hemen her hamle doğru. Ama çaresiz çırpınışlardı bence... Gerek Moses’ın çıkışı, gerek Isla yerine Dirar’ın sağ beke geçişi iyi hamleler. Şu kadro koşulları içinde görünen o ki Dirar, Fenerbahçe’nin ideal sağ beki. Eski Monacolu, Türkiye’de iki yıldır 4 farklı teknik adamla çalıştı ve 4 hoca da maalesef şu basit gerçeği göremediler: Bu yaşı ve fizik seviyesiyle Dirar, sağ bekte fark yaratıyor. Ancak sağ açık için yetersiz.
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Bu oyuncu grubu, benim 30 yıldır izlediğim en dengesiz Fenerbahçe kadrosu. Maç kazanmaları için hemen her şeyi doğru yapmaları ya da gol noktalarında şanslı olmaları gerek. Dün şanssızlardı doğrusu.
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MAÇIN DETAYI
42'de Ankaragücü'nün Tyler Boyd ile bulduğu gol, maçtaki ilk şutlarıydı. O dakikaya kadar Fenerbahçe tam 8 şut göndermişti Ankaragücü kalesine. Mehmet Ekici’nin 2, Soldado’nun 2 şutunu Altay çıkarmıştı. Üstelik bu dört şutun üçü, gol olabilecek kadar etkiliydi.
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MAÇIN RAKAMI
ANKARAGÜCÜ’nün ikinci yarıdaki kadrosu, çok enteresan bir transfer başarısı hikayesi gerçekten. Dün sahaya çıkan ilk 11’in 7’si (Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Boyd, Canteros, Sacko, Orgill) devre arası transferiydi. Devre arası alınan 4 futbolcu da kulübedeydi.
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ON BİRDE BİR
SEZON başı Comolli 11 transfer yaptı, dün sadece 1 tanesi (Harun) sahadaydı. İkisi kulübede. Biri sakat. Yedisi ortalıkta yok! Konya maçında da ilk 11’de 0’dı Comolli oyuncularının sayısı... 2019 yaz transferini Comolli’yle yapmak ne kadar akılcı, iyi düşünmeliler bence.
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MAÇIN SORU İŞARETİ
SIK sık dile getiriyorum: VAR uygulamasına geçen öncü liglerden biri olmamız mutluluk verici. Ancak “gol çizgisi teknolojisi”ni hiç tartışmadan pas geçmemize anlam veremiyorum. Dün de 17’de bir Soldado-Altay pozisyonu vardı mesela teknolojiyi akıllara getiren.
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MAÇIN HAYAL KIRIKLIĞI
VICTOR Moses, 3 haftalık ara öncesi Sivasspor’a karşı adeta dayak yemişti sahada. Fenerbahçe’nin her hücumunda o vardı, bir devrede tam 6 faul yapılmıştı Nijeryalı oyuncuya. Ancak 3 haftalık aradan sonra çok durgun döndü futbola Moses. Dün çok etkisizdi.
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BAĞIŞ KAMPANYASINDA UEFA UMUDU
“FENER ol” bağış kampanyasında toplanan gelirin UEFA ile yapılan finansal fair-play anlaşmalarında tabloya yazılıp yazılamayacağı, taraftarın en çok merak ettiği konulardan biriydi.
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Hafta içinde bu konuyu Fenerbahçe’nin en tepesinden bir yetkiliye sordum. Doğrusu benim kanaatim olumsuzdu, çünkü “o zaman Manchester City de, PSG de bilançolarını şeyhlerin bağış kalemleriyle dengeleyebilirler pekâla” diye düşünüyordum. Ancak konuştuğum yetkilinin umutlu olduğunu söyleyebilirim. Bağışın birkaç kişi/kurumdan gelmemesi, kitlesel bir kampanya olması sebebiyle, UEFA’yla müzakerede çok umutlu olduklarını iletti bana.
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MEHMET DEMİRKOL: ENERJİ SARFİYATI
Fenerbahçe’nin oynadığı ortalama oyunla ve süper atan/tutan Fenerbahçe’nin ilk 30 dakika oynadığı oyun ligde içeride dışarıda en iyi performanslarından biri.
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Tolgay ve Topal’ı adam markajına almak Ankaragücü için iyi olmadı. Fenerbahçe kenarlara iyi dönünce pasla rakip ceza sahasına rahat indiler. 30’da birden manasızca uzun vurmaya başlayınca işler değişti. İlk hatada Boyd’dan gol geldi. İkinci yarıda yeniden ilk plana dönünce yine pozisyonlar geldi.
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Ama bitiriş becerisi rezaletti. Böyle olunca iyi oyun sadece enerji sarfiyatı oluyor. Yazık... Valbuena takımın en iyi orta yapanı. Peki kaptırdırdığı akınları kesen kaptırmalar. Soru Valbuena oynasın mı değil. Fenerbahçe’nin maestrosu böyle mi olsun?
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Fenerbahçe’nin son vuruş becerisi ne kadar düşük olsa da Altay’ın formayı giydiği ilk günden buyana her maç gösterdiği performans alkışı hak ediyor. Hatta birden fazla gol yediği maçlarda dahi. Hasan Ali de bu unvanı paylaşmalı. Kendi işini yapmasının yanısıra hücumda 40 yıllık santrforlardan daha sakin kalıp yaptığı gol vuruşu mükemmeldi.
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ERMAN ÖZGÜR: BİTİRİCİLİKTE SINIFTA KALDI
Maçın ilk yarısı Fenerbahçe’nin bir türlü düzeltemediği deplasman performansının kısa bir özeti gibiydi. Topa ve oyuna hakim Fenerbahçe, hem rakibin pas yaptı hem de rakibine pozisyon dahi vermeden 4-5 net pozisyon buldu. Fakat Moses’in beceriksizliği ve kaleci Altay’ın iyi oynaması, ilk yarının sonunda iyi oyuna rağmen tabelada Ankaragücü önde gözüküyordu. İkinci yarıda da senaryo değişmedi.
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Fenerbahçe çok rahat pozisyonlar yakaladı, oyunun temposunu yüksek tuttu fakat gol bulabileceği pozisyonlarda bitiricilik konusunda sınıfta kaldı. Hasan Ali, bu işlere isyan edercesine sahneye çıktı ve Soldado ile yaptığı 2’ye 1’den sonra forvet arkadaşlarının yapamadığını yaparak Fenerbahçe’ye 1 puan kazandıran golü attı.
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Fenerbahçe derbide Ekici’yi arar mı? Özellikle maçın ilk yarım saatinde kendisine tanınan serbestliği iyi kullanan Mehmet Ekici, bana göre Galatasaray derbisinde eksikliği çok net hissedilecek bir oyuncu.
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DENİZ ÇOBAN: EKİCİ EN AZ 3 MAÇ CEZA ALABİLİR
Isla'nın ortasında Ankaragücülü oyuncunun koluna gelen topta penaltı yoktu. Oyuncunun kolları doğal konumdaydı. Maçtaki diğer penaltı beklentilerinde de hakemin kararlarının doğru olduğunu düşünüyorum. 37’de Dirar, Pinto’nun alt baldırına basıyor. Sertlik kırmızı için yeterli değil ama kesinlikle sarı kart gerekirdi. Aynı şekilde 39’da Soldado’nun Kitsiou’nun ayağına bastığı pozisyon da sarı kart olmalıydı.
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İki oyuncu da sarı kart görse Galatasaray’a karşı oynayamayacaklardı 88’de Mehmet Ekici ve Canteros’a çıkan iki kırmızı kart da, Harun’a ve Moke’ye gösterilen sarı kartlar da doğruydu.
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VAR PROTOKOLÜNE AYKIRI
Kurallar gereği Ekici’ye 3 ile 6 maç arası bir ceza verilme ihtimali bulunuyor. Ancak bu sıradaki uygulama VAR protokolüne aykırıydı.
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Kalkavan bu pozisyonda hiçbir karar vermedi, topu VAR’a attı ve daha sonra izleyerek bu kararları verdi. Göğsündeki kokart bu uygulama yakışmadı.
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KART UNUTULDU
Zorlu Fenerbahçe mücadelesinden beraberlikle ayrılan Ankaragücü’nde Dever Orgill, son anlarda gördüğü sarı kartla, gelecek haftaki Kayserispor deplasmanı öncesi cezalı duruma düştü.
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Bu sezon 8 maçta 6 gol atan ve 1 de gol pası veren Orgill, kart sonrası büyük üzüntü yaşadı. Ancak hakem Mete Kalkavan’ın maç raporunda Ankaragücü’nde kart görenlerde Orgill’in ismi yoktu.
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Maçın üzerinden yaklaşık 3-4 saat geçmesinin ardından kart sisteme eklendi ve yapılan hata çözüme kavuşmuş oldu.
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"Oyuncularım bunun cezasını çekecekler"
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, maçın sonlarında yaşanan gerginlikle ilgili "Oyuncularımı eleştiriyorum ve bunun cezasını çekeceklerini sizin aracılığınızla duyuruyorum." ifadesini kullandı.