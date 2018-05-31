Spor Toto'dan Süper Lig ekiplerine dev gelirler! İşte liste...

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Haberler >Spor Haberleri >Futbol>Spor Toto'dan Süper Lig ekiplerine dev gelirler! İşte liste...
Futbol

Spor Toto'dan Süper Lig ekiplerine dev gelirler! İşte liste...

Avrupa Kupalarında diğer takımlarımıza göre fazla maç yaptıkları için İddaa bültenlerinde daha fazla yer alıp gelirlerde ön plana çıktılar. Bu sezon Spor Toto 1'inci Lig'de de kıyasıya bir yarışa tanıklık ettik. Ziraat Türkiye Kupası'nda ise belki de son yılların en büyük sürpriziyle karşılaştık. Birbirinden güçlü rakiplerini geride bırakarak şampiyon olan Akhisar Belediyespor, çok önemli bir başarıya imza attı ve gelirler sıralamasında üst sıralarda yer aldı" diye konuştu.

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İsim hakkı ödemeleriyle kulüplere destek verme amacında olduklarının altını çizen Başkan Kasapoğlu: "Genel anlamda bakacak olursak, İddaa oyuncularının Türkiye liglerine bahis oynama oranlarının, Avrupa'nın diğer liglerine nispetle düşük seviyelerde olduğunu söylemek mümkün. Bahis oyuncuları Real Madrid ya da Bayern Münih gibi dünya devlerinin maçlarına daha çok bahis oynuyorlar. Bu yaptığımız isim hakkı ödemeleriyle kulüplerimize kaynak sağlama amacı güdüyoruz. Açıkçası dünya üzerinde de bu ödemelerin örneği yok denecek kadar az seviyede ama bu noktada ülke futbolumuza katkı sağlama bilinciyle hareket ederek kulüplerimizin yanında yer alıyoruz" dedi. Kulüplere isim hakkı ödemeleri şöyle:

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18- Karabükspor 3 Milyon 680 Bin TL

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17- Göztepe 4 Milyon 143 Bin TL

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16- Alanyaspor 4 Milyon 220 Bin TL

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15- Kasımpaşa 4 Milyon 288 Bin TL

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14- Osmanlıspor 4 Milyon 374 Bin TL

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13- Antalyaspor 4 Milyon 376 Bin TL

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12- Yeni Malatyaspor 4 Milyon 424 Bin TL

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11- Sivasspor 4 Milyon 556 Bin TL

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10- Bursaspor 4 Milyon 577 Bin TL

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9- Gençlerbirliği 4 Milyon 592 Bin TL

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8- Trabzonspor 4 Milyon 801 Bin TL

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7- Kayserispor 5 Milyon TL

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6- Akhisarspor 5 Milyon 164 Bin TL

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5- Atiker Konyaspor 5 Milyon 462 Bin TL

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4- Galatasaray 5 Milyon 559 Bin TL

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3- Fenerbahçe 5 Milyon 857 Bin TL

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2-Başakşehir 6 Milyon 150 Bin TL

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1-Beşiktaş 6 milyon 666 Bin TL

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