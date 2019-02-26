Spor Dünyasının benzer yüzleri!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26 Şubat 2019 - 11:01,

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Spor dünyasında ter döken yıldızları hiç televizyon yıldızlarına benzettiniz mi? İşte ünlü sporcuların benzediği film artistleri...

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1/21

Felipe Melo - Jacob Anderson

2/21

Julian Draxler - Podrick Payne

3/21

Maxi Lopez- Daenerys Targaryen

4/21

Dani Osvaldo - Khal Drago

5/21

Owen Hargreaves - Robb Stark

6/21

Raul Meireles - Tormund Giantsbane

7/21

Diego Lugano - Tyrion Lannister

8/21

Mats Hummels - Oberyn Martell.

9/21

Cesare Prandelli - Qyburn

10/21

Yusuf Şimşek - Eddard Stark

11/21

Herve Renard - Jaime Lannister

12/21

Jesus Navas - Akgezen

13/21

Angel Di Maria - Buemi

14/21

Alex Abrines - Wolverine

15/21

Modric - David Guetta

16/21

Karim Benzema - Shia LaBeouf

17/21

Jimmy Smits - Keylor Navas

18/21

Cesc Fàbregas - Zachary Quinto

19/21

Lionel Messi - Bran Stark

20/21

Lionel Messi'den 50. hat-trick geldi!

Barcelona'nın deplasmanda Sevilla'yı 4-2 yendiği maça attığı üç golle damgasını vuran Lionel Messi, kariyerinde 50. kez hat-trick yaptı.

21/21

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