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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01 Kasım 2019 - 10:49,

Spor dünyasından Cadılar Bayramı fotoğrafları

Dünyaca ünlü sporcular, Cadılar Bayramı'nda birbirinden ilginç kostümler ve makyajlarla sosyal medyayı renklendirdi.

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Spor dünyası her yıl olduğu gibi bu yıl da Cadılar Bayramı'nda manşetleri süslüyor.

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Dünyaca ünlü sporcular, birbirincen ilginç Cadılar Bayramı kostümleriyle sosyal medyayı sallıyor.Fotoğraf: Iker Casillas.

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Eski Fenerbahçeli Mathieu Valbuena, Beckham ailesi, LeBron James , DeAndre Hopkins ve Paul George sosyal medyanın en fazla konuşulan isimleri oldular.Fotoğraf: David Beckham ve ailesi.

4

İşte spor dünyasından birbirinden renkli Cadılar Bayramı kostümleri ve makyajları...Fotoğraf: Eliaquim Mangala.

5

Amine Gülşe ve Mesut Özil.

6

LeBron James.

7

Mathieu Valbuena ve ailesi.

8

Cristiano Ronaldo.

9

Luiz Adriano.

10

Isaiah Thomas

11

Rose Bertram.

12

Thiago Alcantara.

13

Johan Djourou.

14

Jérôme Boateng.

15

Tom Brady.

16

Paul George.

17

Bradley Beal.

18

DeAndre Hopkins.

19

Angela Price.

20

Lindsey Vonn.

21

David Alaba.

22

Nastia Liukin.

23

Paulina Gretzky.

24

Veronique Larosee Fleury.

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