Spor dünyasındaki sıra dışı ölümler

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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İçinde bulunduğu uçağın enkazına kazadan iki hafta sonra ulaşılabilen Arjantinli futbolcu Sala, spor dünyasında yaşanan sıra dışı ölümleri akla getirdi.
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İşte spor dünyasında yaşanan, sarsıcı ölümler:
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Direksiyon başında ölenler
10 Ağustos 2014 tarihinde ABD'de düzenlenen bir yarışta, kaza sonrası aracını terk ederek piste çıkan 20 yaşındaki sürücü Kevin Ward, Amerikan Ulusal Stok Otomobil Yarışları'nda (NASCAR) mücadele eden Stewart-Haas takımının pilotu Tony Stewart'ın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
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Stewart'ın kullandığı 14 numaralı araç ile Ward'un pilotajındaki 13 numaralı araç, viraj sırasında temas etti. Virajı dışarıdan aldığı için pistin duvarına çarparak mücadeleyi noktalamak zorunda kalan Ward, otomobilden dışarı çıktı.
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Yarış dışı kalmanın öfkesiyle, kazadan sorumlu tuttuğu Stewart'ın 14 numaralı otomobilini bulmak için pistte yürümeye başlayan Ward, NASCAR pilotunun çarpmasıyla yerde kaldı. 20 yaşındaki Ward, ambulans ile hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti.
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Fransız sürücü Cabannes, 1991 Dakar Rallisi'nin 8. etabının geçtiği Mali'nin Kadeouane köyünde, ordu ve Touareg isyancıları arasında çıkan çatışmada vurularak hayatını kaybetti.
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Kırgız boksöre suikast
Eski Avrupa kick boks şampiyonu Kırgız Ruslan Abasov, 27 Mart 2014'te aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetti. Abasov, Başkent Bişkek'teki evine 800 metre mesafede meydana gelen patlamanın ardından vatandaşlarca hastaneye götürüldü ancak aşırı kan kaybından öldü. Yaralanan eşi ise hastaneye kaldırıldı. Abasov'un aracının şoför koltuğunun altında patlamanın etkisiyle büyük bir delik açıldı.
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Ölüm suda yakaladı
2009 dünya üçüncüsü ABD'li uzun mesafe yüzücüsü Francis Crippen, 10 kilometre açık hava yüzme sezonunun 23 Ekim 2010 tarihinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin Fujairah kentinde düzenlenen son ayağına katıldı.
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Meksika'da yapılan bir önceki yarışı kazanan Crippen'in bitiş çizgisine gelmediğinin fark edilmesiyle arama çalışmaları başladı.
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1,5 saat sonra finişin yapılacağı kıyıya yaklaşık 500 metre mesafede cesedi bulunan 26 yaşındaki yüzücünün, kalbindeki anomali ve yarış koşullarının zorluğuna bağlı astım nedeniyle öldüğü tespit edildi.
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Gol sevinci hayatına mal oldu
Hindistan yerel liginde Bethlehem Vengthlang ile Chanmari West arasında oynanan karşılaşmada gol sevinci yaşadığı sırada sakatlanan 23 yaşındaki Peter Biaksangzuala, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
20 Ekim 2014'te Hindistan'ın Burma sınırında bulunan Khawzawl kentinde oynanan mücadelenin 62. dakikasında, Bethlehem Vengthlang adına kaydettiği beraberlik golünü üst üste takla atarak kutlayan Biaksangzuala, bir anda hareketsiz bir şekilde yerde kaldı. Takım arkadaşları tarafından hareketsiz kaldığı fark edilen futbolcu, acilen hastaneye sevk edildi. Kaldırıldığı hastanede omuriliğinde ağır hasar meydana geldiği tespit edilen genç futbolcu, 5 gün yoğun bakımda tedavi gördükten sonra yaşamını yitirdi.
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Futbol dünyasını üzüntüye boğan bir başka ölüm de 27 Ekim 2014'te yaşandı.
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Güney Afrika Milli Takımı'nın kaptanı ve kalecisi Senzo Meyiwa, Güney Afrika'nın Johannesburg kenti yakınındaki Vosloorus kasabasında bulunduğu eve giren iki silahlı kişi tarafından vurularak öldürüldü.
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Afrika Kupası eleme turlarında Güney Afrika forması giyen Meyiwa, 27 yaşındaydı.
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Chapecoense kafilesi bir anda yok oldu
Brezilya Birinci Futbol Ligi takımlarından Chapecoense'nin futbolcuları ve teknik ekibini taşıyan uçak, 29 Kasım 2016'da Kolombiya'nın Medellin kentinde çakıldı.
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Dağlık araziye düşen uçakta bulunan 77 kişiden (9'u mürettebat, 68'i yolcu) 71'i hayatını kaybetti. Chapecoenseli futbolculardan Alan Ruschel, Helio Neto ve Jackson Follmann ise kazadan sağ kurtuldu.
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Chapecoense kafilesi, Sudamericana Kupası finalinin ilk ayağında karşılaşacağı Atletico Nacional maçına gitmek için havalanmıştı.
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Kendi öldü, atı birinci oldu
Jokey Frank Hayes, 4 Haziran 1923'te ABD'nin New York kentindeki Belmont Park'ta düzenlenen su engelli bir at yarışının ortasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
35 yaşındaki Hayes'in "Sweet Kiss" isimli atının, eyerinde ölü vaziyette yatan binicisiyle beraber yarışı kazanması, olayı daha da dramatik bir hale getirdi. Hayes, bilindiği kadarıyla "ölüyken bir yarışma kazanan tek sporcu" unvanını taşıyor.
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Televizyon programının çekiminde öldüler
Fransız sporcular Camille Muffat, Florence Arthaud ve Alexis Vastine, Arjantin ile Şili'yi ayıran Andes Dağları yakınlarında meydana gelen helikopter kazasında hayata gözlerini yumdu. 10 Mart 2015'te "Dropped" isimli televizyon şovunun çekimini yapan ekibi taşıyan iki helikopterin çarpıştığı kazada, 3 sporcunun yanı sıra 7 kişi daha vefat etti.
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2012 Londra Olimpiyatları'nda kadınlar 400 metre serbest, 2010 Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda da 200 metre serbestte altın madalya kazanan Muffat, 25,
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1990'da dünyanın en zorlu yelken yarışları arasında kabul edilen Route de Rhum'u kazanan "Atlantik'in Gelini" lakaplı Arthaud, 57,
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2008 Pekin Olimpiyatları'nda erkekler hafif yarı orta sıklette bronz madalya alan boksör Vastine ise 28 yaşındaydı.