Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
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Spor dünyasındaki inanılmaz bahaneler: Penis büyütme, domuz eti, oral seks
Futbol dünyasından tutun birçok dalda sporculara doping testi uygulanıyor. Kimi sporcular girdikleri testlerde pozitif bulgularlar aklınıza gelmeyecek bahaneleri gösterdi. İşte dünyada sporcuların bu testlere gösterdiği akıl almaz bahaneleri...
THE SUN Foto: AJANSLAR
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THE SUN Foto: AJANSLAR
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Doping konusu spor dünyasında sıkça gündeme geliyor. Bu kez ise bir konu sporcunun testten pozitif sonuçla çıkması değil pozitif çıkmasına gösterdikleri bahaneler sizlerle.
THE SUN Foto: AJANSLAR
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Kariyeri boyunca 1.000 gol attan Brezilya'nın efsane futbolcusu Romario... 41 yaşındayken girdiği testten başarısız çıkan futbolcu bahane olarak anti-kellik tedavisi gördüğünü iddia etti. Romario'nun bu bahnesi yetikliler tarafından onay görmeyince 120 gün futboldan men edildi.
THE SUN Foto: AJANSLAR
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Çingene Kralı lakaplı boksör Tyson Fury, 2015 yılında yapılan bir testte başarısız oldu. Boksör kuzeni ile testten başarısız çıkınca hayvanların büyümelerini arttırmak için yapılan takviyelerden kaynaklı yaban domuzu etine bulaştırılmış ilaçtan dolayı olduğunu iddia etti.
THE SUN Foto: AJANSLAR
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2007'de İtalya'nın golcüsü Marco Borriello, İtalyan makamlarına verdiği bir örnekte başarısız oldu. Futbolcu STD'yi tefavi etmek için kullandığı merhemle teması olduğunu iddia etti. Ancak Borriello 3 aylık cezadan kurtulamadı.
THE SUN Foto: AJANSLAR
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Javier Sotomayor, 1999 Pan American Games'te girdiği testte başarısız olan isimlerdendi. Kübalı sporcu numunesinde kokainle yarışmaya katıldığı ortaya çıktı. Üstelik Küba Cumhurbaşkanı Fidel Castro Amerikan mafyasının bir oyunu olduğunu ifade etmişti. Sporcu Sydney'deki 2000 Yaz Olimpiyatları'nda yarışmaktan men edildi.
THE SUN Foto: AJANSLAR
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20 km'lik yarış-yürüyüşçüsü Daniel Plaza başarısız olan bir başka isimden birisi. 1996'da Daniel Plaza, hamile karısı ile oral seks yapmanın pozitif bir steroid testinin nedeni olduğunu iddia etti.
THE SUN Foto: AJANSLAR
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2010 yılında dünyada ve Olimpiyatlarda 400 m şampiyon olan LaShawn Merritt'in üç ayrı uyuşturucu testinde başarısız olduğu ortaya çıktı. Amerikan sprinter, DHEA (dehidroepiandrosteron) ve pregnenolon içeren bir penis büyütme ürünü kullandığını söyledi. Yakalanma sonrasında, koşucu eylemlerini "aptalca ve olgunlaşmamış" olarak nitelendirdi ve bunun "bencil bir hata" olduğunu belirtti.