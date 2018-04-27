Spor basını camiasından şampiyonluk tahminleri

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Haberler >Spor Haberleri >Futbol>Spor basını camiasından şampiyonluk tahminleri
Futbol

Spor basını camiasından şampiyonluk tahminleri

Spor basınına yön veren isimler şampiyonluk adaylarını açıkladılar.

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1 / 11

İşte ünlü yazarlar ve spor müdürlerinin tahminleri...

Hürriyet Haber
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Rüştü Reçber

Kim şampiyon olur: Galatasaray

Sezonun takımı: Galatasaray

Kim gol kralı olur: Gomis

Sezonun futbolcusu: Gomis

Sezonun hakemi: Fırat Aydınus

Hürriyet Haber
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3 / 11

Hakan Ünsal

Kim şampiyon olur: GS-BJK derbisi galibi

Sezonun takımı: Başakşehir

Kim gol kralı olur: Gomis

Sezonun futbolcusu: Gomis

Sezonun hakemi: Halil Umut Meler

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
4 / 11

Kanat Atkaya

Kim şampiyon olur: Galatasaray

Sezonun takımı: Başakşehir

Kim gol kralı olur: Gomis

Sezonun futbolcusu: Gomis

Sezonun hakemi: Yok

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
5 / 11

Tayfun Bayındır

Kim şampiyon olur: Galatasaray

Sezonun takımı: Galatasaray

Kim gol kralı olur: Gomis

Sezonun futbolcusu: Talisca

Sezonun hakemi: Cüneyt Çakır

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
6 / 11

Mehmet Yılmaz

Kim şampiyon olur: Galatasaray

Sezonun takımı: Galatasaray

Kim gol kralı olur: Gomis

Sezonun futbolcusu: Talisca

Sezonun hakemi: Cüneyt Çakır

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
7 / 11

Mehmet Arslan

Kim şampiyon olur: Galatasaray

Sezonun takımı: Başakşehir

Kim gol kralı olur: Gomis

Sezonun futbolcusu: Adebayor

Sezonun hakemi: Ümit Öztürk

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
8 / 11

İlker Yasin

Kim şampiyon olur: Beşiktaş

Sezonun takımı: Başakşehir

Kim gol kralı olur: Gomis

Sezonun futbolcusu: Talisca

Sezonun hakemi: Ümit Öztürk

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
9 / 11

Fuat Akdağ

Kim şampiyon olur: Galatasaray

Sezonun takımı: Başakşehir

Kim gol kralı olur: Gomis

Sezonun futbolcusu: Adebayor

Sezonun hakemi: Fırat Aydınus

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
10 / 11

Serdar Ali Çelikler

Kim şampiyon olur: Başakşehir

Sezonun takımı: Başakşehir

Kim gol kralı olur: Gomis

Sezonun futbolcusu: Cengiz/Cenk

Sezonun hakemi: Yok

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
11 / 11

Mehmet Demirkol

Kim şampiyon olur: Başakşehir

Sezonun takımı: Göztepe

Kim gol kralı olur: Gomis

Sezonun futbolcusu: Adebayor

Sezonun hakemi: Fırat Aydınus

Mehmet DemirkolSerdar Ali ÇeliklerMehmet ArslanşampiyonlHürriyet

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