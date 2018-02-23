Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Spor Arena yazarları G.Saray-Bursaspor maçını yorumladı
Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, sahasında Bursaspor'u 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Yazarlarımızdan Uğur Meleke, Kanat Atkaya ve Hakan Ünsal önemli açıklamalarda bulundu.
Foto: AJANSLAR, HÜRRİYET
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Foto: AJANSLAR, HÜRRİYET
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İşte o açıklamalar:
Foto: AJANSLAR, HÜRRİYET
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UĞUR MELEKE
EN BÜYÜK FARK GOMİS
Telekom Stadyumu’nda oynanan maçı izleyemediyseniz, farklı skorun sebebinin kırmızı kart olduğunu zannedebilirsiniz. Ama hayır, öyle değildi. 38’de Ekong kırmızı kart görene kadar da maç tamamen tek taraflıydı; yerde ve havada, her yerde sadece Galatasaray vardı. 38’de kart geldiğinde Galatasaray topa rakibinin iki katından fazla temas etmişti, şutlarda durum 6-0’dı ve hatta hava toplarında da 9-2 üstündü ev sahibi. Evet, Galatasaray kendi evinde baskın oynamaya alışık bir takım. Ama bu denli büyük bir farkın oluşmasında teknik adam tercihlerinin de etkisi olduğunu not etmek gerek. Terim, geçen haftaki Kasımpaşa maçının analizini iyi yapmış, o müsabakanın başlangıcındaki Donk-Selçuk-Tolga tercihi son derece lükstü. Tek bir iş, 2 yerine 3 kişiye bölüştürüldüğü için Galatasaray alışılmış ayarlarından saptı orada. Bursa karşısında Belhanda’nın 11’e dönüşü, bir niyet gösterisiydi kesinlikle. Bir oyuncu değişikliği, bazen bir oyuncu değişikliğinden fazlasıdır. Hem Donk’la Selçuk alanlarında daha rahattılar, hem de önde daha kalabalıktı Galatasaray. Pas kaliteleri çok daha yüksekti, topu çok daha seri çevirdiler ve yarım saatte abandone ettiler Bursa’yı...
Foto: AJANSLAR, HÜRRİYET
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Bir küçük eleştiri de Le Guen’e yapmak zorundayım. Ertuğrul’un sağlıklı dönüşüyle üçlü savunmaya geçiş bekleniyordu. Ama bekler de tamamen defansif olunca o üçlü değil, beşli savunma oluyor aslında. Sağ bek Shehu, üç tane stoper, ortada Agu-Bostock’la, sanki Bursa’nın birinci-ikinci bölge geçişini yapması imkânsız gibiydi. Evet 38’de kırmızı kart geldiğinde maç fiilen bitti, ama 38’e kadar da sahanın her alanında üstün taraf Galatasaray’dı zaten. Sezonun en iyi oyunlarından birini oynayan Galatasaray’da bir futbolcuya da özel parantez açmak gerek sanırım: Gomis, Galatasaray’ın sadece santrforu değil, ruhani lideri. O iyiyse hem oynuyor, hem oynatıyor. Rodrigues ve Feghouli çizgiye indiklerinde orta yapmıyor; topu bakarak, yerden rahatlıkla çeviriyorlar içeriye. Çünkü biliyorlar ki Gomis hep doğru zamanda, doğru yerde. Galatasaray bu sene bir şeyler kazanacaksa, bir numaralı sebebi kesinlikle Gomis olacak. Gomis’in iyi günüyle kötü günü arasındaki fark, Kasımpaşa maçıyla Bursa maçı arasındaki fark kadar etkiliyor neredeyse Galatasaray’ı...
Foto: AJANSLAR, HÜRRİYET
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HAKAN ÜNSAL
MUHTEŞEM İKİLİ
Galatasaray ve Fatih Hoca, geçtiğimiz haftalarda 2 sefer çok ciddi avantajları değerlendiremedi. Benzer durumda Tudor olsa paramparça olmuştu. Taraftarın ve kulübün hocaya olan inancı, bu duruma tepki gösterilmesini önleyen yegane sebep. Bursaspor maçı, derbi haftasında bir kez daha kaçırılmayacak kadar önemli 3 puanın ve moralin anahtarıydı. Fernando’nun yokluğu haftalardır Galatasaray için sıkıntı yaşatırken, Mariano gibi hücumcu ve akıllı bir beki tercih etmemesi de hoca tarafından oluşan başka bir sıkıntı. Kaldı ki bu kararıyla hoca kendisiyle çelişiyor. Takımlarında her zaman hücum tarafı iyi bekleri oynatan ama Mariano gibi tam istediği tarz bir beki oynatmaması form kriterinin dışında bir sorun olduğunu gösterir. Zira Linnes, Mariano’nun yanında sıradan bek kalır. Gomis’in geçen hafta maçın başında yaşadığı sıkıntı ve sonrası oyundan düşmesi, Galatasaray’ı da düşürmüştü. Pozisyon alma becerisi çok yüksek olan Gomis, doğru paslar geldiğinde nasıl bir kalite olduğunu attığı goldeki 1. sınıf vuruş ile gösterdi. Attığı gol güzel olduğu kadar, Bursa’nın direncini erken kırıp takımın rahatlatması açısından da değerliydi. Gomis’e yeter ki doğru paslar atın ve sonra topu fileden alın.
Foto: AJANSLAR, HÜRRİYET
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GARRY DURMAZ!
Belhanda, ceza alanına yakın oynamanın karşılığını, rakibini attırarak ve asist ile gördü. Kırmızı kart işi kolaylaştırdı ama fişi çeken, haftalardır takımın en formda ve etkili adamı Garry Rodrigues oldu. Yine çok etkili yine çok verimliydi. Tarzı, sürati, çabukluğu ve formu ile Bruma kadar yetenekli ama ondan daha iyi özelliklere sahip Rodrigues, şu anda Fatih Hoca’nın oyundaki önemli kozu ama asıl Galatasaray yönetiminin en büyük kozu olacak. Serdar Aziz, korkmadan savaşmasının karşılığını bazen golle ama bazen sakatlık yaşayarak alıyor. Oynadığı sürece Maicon ile uyumu sayesinde savunmada iyi işler yapıyor. Maçın ikinci yarısı oyuncular için rahat, taraftar için zevkli, yönetim için keyifli geçti. Fakat asıl sorun dev gibi karşıda duruyor. Deplasmanda neden bu oyun ve skorlar yok? Arada bu kadar fark olması normal değil ve Fatih Hoca bunu çözemezse bahanesi olamaz. Çünkü o zaman Tudor’dan farkı kalmaz...
Foto: AJANSLAR, HÜRRİYET
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KANAT ATKAYA
HÜCUMUN İKİ UÇBEYİ
Galatasaray geçen haftaki “umut kırıcı” yenilginin oluşturduğu negatif bulutları dağıtmak için kazanmalıydı. Taraftarından güvenoyu almak için ve yarışta önde koşan grupta olmak için kazanmalıydı. Şampiyonluk potasındaki rakiplerinden birinin veya ikisinin birden puan kaybedebileceği derbi haftasında, avantaj biriktirmek için kazanmalıydı. Tek çıkar yolu kazanmak olan Galatasaray, hal böyleyken hışımla yürüdü Bursaspor’un üzerine.Türlü problemle boğuşan, puana, hatta son haftalarda gol atmaya hasret Bursa ekibinin dayanacak gücü yoktu… Galatasaray hücumlarının uçbeyleri konumundaki Bafetimbi Gomis ve Garry Rodrigues 12 dakika içinde golü buldu. Gomis’in gol vuruşunun güzelliğine de bu noktada durup bir şapka çıkartmak gerekiyor. Zaten sıkıntılı olan Bursaspor bir de 10 kişi kalınca maçın nasıl seyredeceği de üç aşağı beş yukarı belli oldu. Gomis-Rodrigues’in birlikte uyguladıkları pres neticesinde golü bulan bu kez Rodrigues oldu. İkinci yarıda Serdar Aziz’le gelen gol skoru geliştirdi, Gomis de açtığı perdeyi “hat-trick” yaparak, üçleyerek kapattı.
Foto: AJANSLAR, HÜRRİYET
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GALİBİYET ŞAHANE AMA...
Belhanda’nın yaratıcı gücünün belirdiği anlar, Donk’un Fatih Terim’le birlikte oyununu ikiye katlayarak ilerlemesi, Nagatomo’nun “sol bek yangınını” en azından şimdilik söndürmesi akılda kalan bazı güzellikler. Ancak... İşin elbette bir fakat “ancak” kısmı var... Bursaspor Türkiye’nin en önemli kulüplerinden biri ancak şu sıralar güçlerinin yerinde olmadığı aşikar. Puanın aslanın midesinde olduğu bir sezonda alınan farklı galibiyeti olduğundan değersiz gösterecek de değilim. Ancak iç sahadaki bu akıcı ve görkemli oyunun, presin dış sahada veya “büyük” maçlarda da varlığını sürdürdüğünü de görmek gerekiyor. Yoksa farklı galibiyet elbette şahane!