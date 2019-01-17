Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Sözleşme bombası! Stuttgart'tan sonra dünya devine!
Galatasaray'ın 12 milyon euro karşılığında Bundesliga ekibi Stuttgart'a sattığı Ozan Kabak'ın sözleşmesindeki detaylara ulaşıldı.
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18 yaşındaki stoperin Stuttgart'tan ayrılması hâlinde transfer önceliği bir dünya devinde... İşte o kulüp, işte Ozan Kabak gerçekleri...
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Bu sezon Fatih Terim tarafından A takıma çıkarılan Ozan Kabak, 12 milyon Euro karşılığında Bundesliga ekibi Stuttgart'a transfer oldu. Sarı Kırmızılı kulüpten dün yapılan açıklamada "Profesyonel Futbolcumuz Ozan Muhammed Kabak'ın transferi hakkında VfB Stuttgart 1893 AG Kulübü ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanılmıştı.
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Dün Florya'da veda fotoğrafları çektiren 18 yaşındaki futbolcunun kısa süre içerisinde Stuttgart'a resmi imzayı atması beklenirken Almanlardan bomba bir iddia geldi. Ülkenin dünyaca ünlü futbol dergisi Kicker, genç stoperin kontratındaki detaylara ulaşarak gündem yaratan bir haber yayımladı.
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Kicker'in haberine göre Ozan'ın Stuttgart'tan ayrılması hâlinde transfer önceliğini elinde bulunduran kulüp Bayern Münih olacak.
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Haberde Ozan'ın sözleşmesinde bulunduğu öne sürülen söz konusu maddenin geçmişte Serge Gnabry'nin Arsenal'dan Werder Bremen'e transferinde de uygulandığı hatırlatıldı.
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Gnabry, Bremen'den ayrıldıktan sonra Bayern'in yolunu tutmuş ve iki hafta sonra da Hoffenheim'a kiralanmıştı. Söz konusu madde uyarınca Bayern'in Ozan'ı reddetme hakkı da bulunuyor. (Fanatik)
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OZAN KABAK
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Jimmy Durmaz yıldızlaştı ancak Toulouse kazanamadı!
Ülkemizde bir dönem Gençlerbirliği forması giyen Jimmy Durmaz, Fransa Ligue 1'de Toulouse ve Lyon'un 2-2 berabere kaldığı maçta harika performans sergiledi.