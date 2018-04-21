Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Söz Aykut Kocaman'da... Şenol Güneş için olay soru: 'Kan nerede?'
Fenerbahçe - Beşiktaş maçının yarıda kalmasına neden olaylarda Şenol Güneş’in başına atılan 5 dikiş ön plana çıktı. Sosyal medyada o 5 dikişin gerçek olmadığı iddia edildi.
Mehmet ARSLAN - Fotoğraflar: Ajans
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Mehmet ARSLAN - Fotoğraflar: Ajans
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Şenol Güneş dün Hürriyet ve Spor Arena'ya yaptığı açıklamada, “Ölseydim o dikiş gerçek mi olacaktı” dedi ve ortalığı salladı. Güneş’in bu sözleri dün gündem oldu. Bugün söz sırası Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman’da. Kocaman da Hürriyet ve Spor Arena'ya konuştu, Şenol Güneş'e cevap verdi, sorusunu yöneltti...
Mehmet ARSLAN - Fotoğraflar: Ajans
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Her zaman sakinliği ve akılcı tutumuyla tanıdığım Kocaman bu kez gerçekten çok üzgündü. Özellikle bir kelimenin altını ısrarla çiziyordu: "Her milat Fenerbahçe ile mi başlayacak?"Kocaman, Fenerbahçe ve vahşet kelimelerinin yan yana getirilmeye çalışıldığını bunun, “Fenerbahçe vahşeti”ne dönüştürüldüğünü söyledi. Kocaman ile soru cevaptan daha çok onun konuştuğu bir söyleşi yaptım. Ben araya girip bazı sorular sordum. Konuşmamız bittikten hemen sonra benimle bir fotoğraf paylaştı. Paylaştığı o fotoğrafı ve notu da siz okurların yorumuna bırakarak ben aradan çekiliyorum. İşte Aykut Kocaman ve ve sözleri.
Mehmet ARSLAN - Fotoğraflar: Ajans
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"TÜM STATLARIMIZDA BİR VAHŞET VAR"
Olayları iki bölümde incelemek lazım. Birinci bölüm, statlardaki vahşet! Evet Fenerbahçe Stadı’nda yaşananlar bir normal bir futbol taraftarı profili düşünüldüğünde olağandışıydı. Sahalarda şiddet var. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor… Sonuçta tüm statlarımızda bir şiddet olduğu açık. Bu gerçeğin altını çizelim. Bu tür davranışları ve sporda şiddeti de tüm kalbimizle kınadığımızı ifade edelim.
Mehmet ARSLAN - Fotoğraflar: Ajans
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"YAPILANLARI ONAYLAMIRUM AMA..."
Bir başka gerçek de şu: “Tüm taraftarlar bunun nerede duracağını iyi bilirler.” Bunu neden söylüyorum. Birçok kulüpte görev yaptım. Hiç hoşuma gitmezdi ama hep duyardık. Olay çıkaracak taraftarlar, “Sizi 250’lik yapacağız” derlerdi. Yani öyle bir olay çıkaracaklar ki, kulüp 250 bin TL ceza alacaktı. Bunu açıkça söyler, eyleme geçer ve söylediklerini de gerçekleştirirlerdi. Ya da hepimiz hatırlarız. Bir dönem 120 saniye kuralı vardı. Taraftar 120 saniyeden uzun bir küfürlü eylem yaparsa kulübe ceza gelirdi. Bunu bildikleri için de 118. saniyede tezahüratı bitirirlerdi. Yanlış anlaşılmasın kesinlikle bunları onaylamıyorum. Tüm vicdanımla kınıyorum. Bu tarafı net. Sadece bir tespitte bulunuyorum.
Mehmet ARSLAN - Fotoğraflar: Ajans
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"OLAY, F.BAHÇE VAHŞETİNE DÖNDÜRÜLDÜ"
Şimdi ikinci bölüme gelelim. Burada anormal bir durum var. Olaylar skor dahil, rakip 10 kişi kalmışken yani her şey Fenerbahçe’nin lehineyken başlıyor ve durmuyor. Az önce yukarıda ifade ettiğim gibi hiçbir taraftar profiline uygun olmayan davranışlar sergileniyor. Her yerde yapılanı da kınıyorum, kendi taraftarım yapıyorsa da kınıyorum. Ama öyle bir eğilim oluşturulmaya ve herkesin kafasına öyle bir düşünce pompalanmaya başladı ki, olay artık “Fenerbahçe vahşetine” dönüştürüldü.
Mehmet ARSLAN - Fotoğraflar: Ajans
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"MESLEĞİMİN BİTMESİ UMRUMDA BİLE DEĞİL"
Fenerbahçe misafir takımın hocasının kafasını yardı. Ama bakıyorsunuz, kafayı yardığı söylenen çakmak ortada yok. Sadece Şenol Güneş’e değil kim olursa olsun herhangi bir canlıya bir şey atılması yanlış. Bunu kınıyorum net. Sportif mesleğimin bitmesi bile umurumda değil. Bu konuda en net ve kararlı tavrı koyarım. Ama bir de neler olduğuna bakmak lazım.
Mehmet ARSLAN - Fotoğraflar: Ajans
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"GÖREVLİ BİR ŞEY OLMADIĞINI SÖYLEDİ"
Şimdi olayların o anına gelelim. Şenol Güneş’in yere düştüğünü gördüm. Ani bir refleksle hemen yanına koştum. Yanımda Hasan Çetinkaya’da vardı. Hocanın yanındaki bir görevliye sordum. “Herhangi bir şey yok” dedi. Görüntüde de var. Olayların çıkma nedenin Tolga Zengin’in tartışması olduğunu gördüm. Ne yapıyorsun dedim Tolga’ya. Tolga ile konuşurken, hocanın çıktığını görmedim.
Mehmet ARSLAN - Fotoğraflar: Ajans
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"KANAMA GÖRMEDİM, DİKİŞİ ABARTTILAR"
Fakat Şenol Güneş’in kafasında bir açık kanama, bu anlamda müdahaleyi gerektirecek bir durum görmedim. Sonra ne oldu bilmiyorum. Görüntülere bakın. Bende de var. Size göndereyim. Hoca yere düştükten sonra kulübede oturuyor. Yanında da kulüp doktoru var. O anda bir kanama veya yarılma olsa müdahale orada yapılmaz mı? Şenol Güneş’in kafasına 5 dikiş atıldı. Bütün her şey bu cümle üzerinden başlıyor. Lanetliyorum, sahaya ya da birine bir şey atılmasını. Kınıyorum. Ama o dikişin abartılmasını da kınıyorum. Doktorun ya da Şenol Güneş’in bu konuda bir açıklama yapması gerekiyor.
Mehmet ARSLAN - Fotoğraflar: Ajans
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"BAŞINDA KAN GÖRSEM..."
Fenerbahçe spor dünyasının ana lokomotifi. Son zamanlarda çok üstümüze geliyorlar. Hasan Çetinkaya’nın kafası kanadı dikiş atılmadı. Mehmet Topal’ın başı yarıldı, sargıyla oyuna devam etti. Bizim hiç aklımıza gelmedi dikiş attırmak. Bütün bunlar ve Fenerbahçe’ye yapılanlar insanın canını acıtıyor. Statlardaki vahşeti lanetliyorum. Ama olayların saptırılmasını da lanetliyorum.Çok hırpalanıyoruz. Ben Şenol Güneş’in başında o kanı görseydim, lanet ol sun maça da futbola da derdim. Meselenin özü sadece Fenerbahçe vahşeti denilerek saptırılamaz. Her şeyin yerli yerine oturtulması lazım.
Mehmet ARSLAN - Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
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"DİKİŞ İÇİN DERİDE AÇILMA GEREKLİ"
Şenol Güneş’in kafası yarılmışsa kulübede oturduğu o dakikalarda defalarca başına müdahale edilmesi lazım. Bunları söylemekten hicap duyuyorum.’’Şenol Hoca’nın kafası yarıldı ve 5 dikiş atıldı’’ cümlesi üzerinden tüm olay değerlendiriliyor. Dikiş atılması için cildin açılması ve doğal olarak kanaması lazım… Ama en azından kulübedeki o görüntüde akan kanın görülmesi lazım değil mi?
Mehmet ARSLAN - Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
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"F.BAHÇE ALGISI YARATILMAK İSTENİYOR"
Vahşet yaşanıyor tribünlerde tamam. Ama özellikle bizim yaşımızdaki insanların 50, 60, 70 yaşına gelmiş insanların bu noktada daha dikkatli davranması gerekmez mi? Bakın maçın birinci dakikasından 57. Dakiksına kadar ne ben, ne kulübedeki arkadaşlarım ne de oyuncularım, Pepe’nin kırmızı kartı da dahil oyunu hakemi rakibi ve taraftarı provoke etmedik. Ama karşı tarafın oyunu 1. Dakikadan itibaren bizi tahrik etmek üzerine kuruluydu. Bizi nereye çekmek istediklerini tahmin edebiliyordum. Oyuncularımı çağırdım. Rakip yumruk da atsa, tekme de atsa bir kişi bile dokunmayacak dedim. Vahşi bir provokasyon, bu Fenerbahçe böyle algısı yaratılmak isteniyor.
Mehmet ARSLAN - Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
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Ve son not.Hürriyet’teki o başlığa çok takıldım. "Ölseydim bu dikiş gerçek mi olacaktı." Şenol Güneş bu sözleri söylemiş.O sözler bir vicdan hesaplaşması olduğunu gösteriyor. Ve herkes Türkiye’de bu milat olsun diyerek söze başlıyor. Her şey Fenerbahçe üzerinden mi milat olacak.