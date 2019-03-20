Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Son hali herkesi şaşırtmıştı... Hayatının şokunu bugün yaşadı!
Mısırlı efsane futbolcu Mido, son zamanlarda aldığı kilolarla çok konuşulmuştu. Ünlü ismin değişimini görenler şaşkına dönerken, bugün Arabistan'dan gelen haber futbol dünyasını şoke etti....
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Bir dönem Roma, Tottenham ve Ajax gibi kulüplerin formalarını giyen Mısırlı eski futbolcu Mido, aldığı kilolarla alay konusu olmuştu.
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Mido, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar sonrasında, kendisine gelen tepkiler üzerine kilo vermeye karar vermişti.
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36 yaşındaki eski futbolcunun paylaştığı fotoğrafın altına eski takım arkadaşı Meijde, "Bütün pastaları sen yedin galiba kardeşim" yazarak dalga geçmişti.
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Mido, sıkı bir spor ve diyet programı uygulayarak bir senede tam olarak 50 kilo verdi...
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Son fotoğraflarında oldukça fit bir görüntü sergileyen Mido, yaptığı paylaşımda, "Hedef belirle, plan yap, peşini bırakma ve sonuçlar sonunda ortaya çıkacaktır. En önemlisi kendine inan!" sözleriyle zafer pozu verdi.
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ARABİSTAN'DA ŞOKU YAŞADI
50 kilo vermesiyle gündem olan Mido, Arabistan'da teknik direktör olarak görev yaptığı Al-Wehda'da adeta şoku yaşadı.
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Al-Wehda'nın Al-Nassr'a 4-0 kaybetmesi sonrası sosyal medyadan kendisine kulübü bırakması ve terk etmesi söylenen Mido, resmi hesabından bu eleştirileri yapan bir taraftara küfürlü şekilde karşılık vermişti.
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Bunun ardından Mido'ya verilen ceza hiç de insani olmadı...
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KIRBAÇ CEZASI
Suudi Arabistan sınırları içerisinde, İslami kurallara göre o tarz bir söylemde bulunmanın cezasının ise "kırbaç cezası" olacağı belirtiliyor.
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Suudi Arabistan gazeteleri Mido'ya "10 kırbaç cezası" verileceğini yazdı.
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GÖREVİNE AN İTİBARİYLE SON VERİLDİ
Hesabının çalındığını ve söz konusu küfürlü cevabı kendisinin vermediğini iddia eden Mido'nun görevine bugün son verildiği belirtildi.
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Mido'nun sosyal medyadan yaptığı açıklamalar ise şöyle;
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Hesabım çalınmıştı ama şükürler olsun geri almayı başardım.
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Yasal süreci başlattık ve söz konusu tweet'in benim tarafımdan atılmadığını kanıtlayacağız.
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Mido, resmi hesabından kendisine destek veren paylaşımları sayfasında servis etti.
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Mısırlı eski futbolcu, bir dönem Premier Lig'de Tottenham forması giymişti... (VİDEO)