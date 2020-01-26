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Futbol
Haber Giriş: 26 Ocak 2020 - 11:51, /

Son düdük çaldı! Dusko Tosic...

Geçen yıl evlilikleri ihanet iddiasıyla çatırdayan Jelena Karleusa ile Beşiktaş'ın eski futbolcusu Dusko Tosic sona geldi.

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Geçen yıl evlilikleri ihanet iddiasıyla çatırdayan Jelena Karleusa ile Beşiktaş'ın eski futbolcusu Dusko Tosic sona geldi.

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Karleusa'nın geçen yıl 12 senelik eşi ve iki kızının babası Tosic'i Boşnak futbolcu Ognjen Vranjes ile aldattığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.

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Geçen yıl eşinin doğum gününde görkemli kutlama organize edip aşk paylaşımları yapan Karleusa, bu seneyi pas geçti.

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Jelena, 19 Ocak'ta 35 yaşına giren Tosic'e parti organize etmediği gibi tek bir paylaşım dahi yapmadı.

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Tosic de eşiyle fotoğraflarını silip boşanma sinyali verdi.

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Ünlü futbolcu, kızlarıyla Dubai tatiline çıktı. Jelena ise Sırbistan'da kaldı.

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Tosic'in bu hareketi boşanma sinyali olarak algılandı. (Takvim)

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