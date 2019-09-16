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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
16 Eylül 2019 - 07:28,

Son Dakika: Yılın transfer bombası için Alanya'ya kadar geldiler! Vedat Muriqi...

Sezon başında Rizespor’dan transfer edilen Vedat Muriqi, bu akşam Alanyaspor deplasmanında takımının en önemli kozlarının başında gelecek.

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Son dönemin en formda isimlerinden biri olan Vedat, yeni sezondaki başarılı performansını milli maç döneminde de sürdürmüştü.

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25 yaşındaki futbolcu, Kosova formasıyla Euro 2020 elemelerinde 2-1 kazanılan Çekya karşılaşmasında 1 gol atarken, İngiltere’ye 5-3 kaybedilen mücadelede de 2 asist ve 1 golle oynamıştı.

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Süper Lig’de de Kanarya adına 3 maçta iki kez fileleri sallayan tecrübeli futbolcu, bir anda İngiliz devlerinin radarına girmişti.

4VEDAT ŞEYTAN OLUYOR...

VEDAT ŞEYTAN OLUYOR...

Fanatik'te yer alan habere göre; İngiltere maçında Tottenham’ın tribünden takip ettiği yıldız oyuncuyu bu akşam ise Alanya maçında Manchester United’ın gözlemci ekibinden Krsto Kilibarda izleyecek.

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Kilibarda, Alanya karşısında da gollerine devam etmek isteyen Kosovalı forvet hakkında izlenimlerini Kırmızı Şeytanlar’ın hocası Ole Gunnar Solskjaer’e iletecek.

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Vedat'ı Kosova'nın İngiltere ile oynadığı özel maçta Tottenham scoutları da tribünden takip etmiş, notlarını almıştı.

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İngiltere'ye 5-3 yenilen Kosova'da Vedat 2 asist ve 1 gollük performansıyla alkış almıştı.

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Ada basını da Vedat'ın etkili performansına ayrı pencere açmıştı.

9G.SARAYLA TRANSFER SAVAŞI

G.SARAY'LA TRANSFER SAVAŞI

Fenerbahçe, Vedat Muriqi için ezeli rakibi Galatasaray'la çetin bir transfer yarışına girmişti.

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Yaz dönemine damga vuran bu transfer kapışmasından galip çıkan sarı lacivertliler 3.5 milyon euro karşılığında Kosova'lı golcüyü renklerine kattı.

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Fenerbahçe'nin oyuncunun sözleşmesine koyduğu herhangi bir serbest kalma bedeli ise yok.

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Sabah yazarı Gürcan Bilgiç, oyuncunun son durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Vedat Muriç değerli bir oyuncu. Fenerbahçe'nin, Vedat Muriç'i 30-40 milyon Euro'ya vermez, vereceğini düşünmüyorum. Fenerbahçe'nin Muriqi için pazarlıklarda talep edeceği rakam 30-40 milyon euro filan değil. Bale gibi 90-100 milyon euro gibi bir rakamla masaya oturacaklar" ifadelerini kullandı.

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