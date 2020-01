Son Dakika Transfer Haberleri | Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş...

Messias'ta anlaşma tamam! Trabzonspor'un her konuda anlaşmaya vardığı Manoel Messias’a imza attırmak için gün sayıyor. Transferi tamamlamak adına tüm evrakları hazırlayan yönetim, en kısa zamanda resmi açıklama yapmayı planlıyor. Trabzonspor, Manoel Messias’ın 1.5 yıllığına kiralanması için hem oyuncuyla hem de kulübü Cruzeiro ile her konuda anlaşmaya vardı.Karadeniz temsilcisi stoper transferinde sona geldi. Trabzonspor, Manoel Messias’ın 1.5 yıllığına kiralanması için hem oyuncuyla hem de kulübü Cruzeiro ile her konuda anlaşmaya vardı. Görüşmeleri tamamlamak için Brezilya ekibinin, 29 yaşındaki savunmacı ile sene sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmasını bekleyen Fırtına’nın, transfer döneminin kapanmasına 4 gün kalması nedeniyle herhangi bir aksilik yaşanmaması adına evrakları şimdiden hazırladığı öğrenildi.Mesajı göndermiştiBirkaç gün evvel kişisel Instagram hesabından Türk bayrağı koyduğu bir hikayeyi paylaşan ve mesajı gönderen Manoel için en kısa zamanda resmi açıklama yapılması da bekleniyor. Ndiaye ve Bilal Başacıkoğlu transferleri ile takımı güçlendiren Bordo-Mavili yönetim, kadrosuna katacağı stoper ile devre arası transfer dönemini kapatmayı hedefliyor.