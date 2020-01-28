Haber Giriş: 28 Ocak 2020 - 08:34,
Son Dakika Transfer Haberleri | Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş...
Spor Toto Süper Lig'de transfer döneminin bitimine 3 gün kala takımların çalışmaları devam ediyor.
Süper Lig'de ikinci yarı başlasa da dört büyükler, transfer döneminin son günlerini iyi değerlendirmek istiyor. İşte Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri...
Rodriguez Zajc’ı bekliyor
Fenerbahçe Ricardo Rodriguez'in transferinde hem oyuncunun kendisiyle hem de Milan'la kesin olarak anlaşmış durumda. Sarı-Lacivertliler Zajc'ı Brescia'ya zorunlu satın alma karşılığında kiralamaya çalışıyor. Sonrasında Rodriguez de sezon sonu zorunlu satın almayla kiralanacak.Fenerbahçe Ricardo Rodriguez'in transferinde hem oyuncunun kendisiyle hem de Milan'la kesin olarak anlaşmış durumda. Sarı-Lacivertliler Zajc'ı Brescia'ya zorunlu satın alma karşılığında kiralamaya çalışıyor. Sonrasında Rodriguez de sezon sonu zorunlu satın almayla kiralanacak..
Nazım Sangare hamlesi
Antalyaspor formasını giyen Nazım Sangare, Beşiktaş'ın transfer gündemine girdi.Devre arasında harcama limiti nedeniyle transfer yapamayan Beşiktaş, gelecek sezon için harekete geçti.Siyah-Beyazlılar'ın sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan milli sağ bekin menajeri ile temasa geçtiği öğrenildi. Nazım'ın ismi Fenerbahçe ile de anılıyor. (Takvim)
Messias'ta anlaşma tamam!
Trabzonspor'un her konuda anlaşmaya vardığı Manoel Messias’a imza attırmak için gün sayıyor. Transferi tamamlamak adına tüm evrakları hazırlayan yönetim, en kısa zamanda resmi açıklama yapmayı planlıyor. Trabzonspor, Manoel Messias’ın 1.5 yıllığına kiralanması için hem oyuncuyla hem de kulübü Cruzeiro ile her konuda anlaşmaya vardı.Karadeniz temsilcisi stoper transferinde sona geldi. Trabzonspor, Manoel Messias’ın 1.5 yıllığına kiralanması için hem oyuncuyla hem de kulübü Cruzeiro ile her konuda anlaşmaya vardı. Görüşmeleri tamamlamak için Brezilya ekibinin, 29 yaşındaki savunmacı ile sene sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmasını bekleyen Fırtına’nın, transfer döneminin kapanmasına 4 gün kalması nedeniyle herhangi bir aksilik yaşanmaması adına evrakları şimdiden hazırladığı öğrenildi.Mesajı göndermiştiBirkaç gün evvel kişisel Instagram hesabından Türk bayrağı koyduğu bir hikayeyi paylaşan ve mesajı gönderen Manoel için en kısa zamanda resmi açıklama yapılması da bekleniyor. Ndiaye ve Bilal Başacıkoğlu transferleri ile takımı güçlendiren Bordo-Mavili yönetim, kadrosuna katacağı stoper ile devre arası transfer dönemini kapatmayı hedefliyor.
Feyenood transferi yattı
Beşiktaş yönetimi, Oğuzhan Özyakup’u kiralık olarak renklerine bağlamak isteyen Feyenoord’un teklifini reddetti. Transferi gerçekleştirmek için İstanbul’a gelen Hollanda kulübünün yetkilileri, futbolcuya 6 ay için en fazla 300 bin Euro ödeyeceğini bildirdi.Siyah beyazlıların, “Oğuzhan bizden yılda 2 milyon Euro ve maç başı 5 bin Euro alıyor” cevabını vermesi üzerine Feyenoordlular bu kez, “O zaman aradaki farkı siz ödeyin” teklifini yaptı. Beşiktaş yönetimi bu öneriyi kabul etmedi ve taraflar anlaşma sağlayamadan masadan kalktı.FUTBOLA HOLLANDA’DA BAŞLAMIŞTIFutbola Hollanda’nın AZ Alkmaar takımında başlayan Oğuzhan, 8 sezonluk Beşiktaş kariyerinde 268 maça çıkarken, 31 gol attı.
Çaykur Rizespor'da yeni hedef Boyd
Devre arasında önemli transferler yapan Çaykur Rizespor’da bir bomba daha hazır. Bu doğrultuda gündeme gelen son ismin ise Beşiktaş’tan Tyler Boyd olduğu öğrenildi.Sportif direktör Yılmaz Bal yönetiminde sezonun ikinci yarısı için kadrosunu flaş transferlerle güçlendiren Çaykur Rizespor’da bir bomba daha hazır... Yeşil-Mavililer, devre arasında hücum hattının her mevkiine takviye için kolları sıvamıştı. Bu doğrultuda gündeme gelen son ismin ise Beşiktaş’tan Tyler Boyd olduğu öğrenildi.Forvete Milan Skoda’yı alan Karadeniz ekibi, Siyah-Beyazlı takımdan da Tyler Boyd’u renklerine bağlayarak gücüne güç katmak istiyor. İkinci yarıda takımda düşünülmeyen ABD’li futbolcuyla görüşmelerini sürdüren yönetimin bu transfere kısa süre içinde nokta koyması bekleniyor. (Fanatik)
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