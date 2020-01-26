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Futbol
Haber Giriş: 26 Ocak 2020 - 10:43, /

Son Dakika Transfer Haberleri | Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş...

Süper Lig'de transfer döneminin kapanmasına az bir süre kala takımların çalışmaları devam ediyor...

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Süper Lig'de ikinci yarı başlasa da dört büyükler, transfer döneminin son günlerini iyi değerlendirmek istiyor. İşte Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri...

2GALATASARAYDA SON ADAY LYANCO

GALATASARAY'DA SON ADAY LYANCO

Kolombiyalı Jeison Murillo’nun son anda Celta Vigo ile anlaşması üzerine stoper transferine yönelik planları bozulan Galatasaray’a menajerler tarafından birçok alternatif sunuluyor. Menajerlerin bu mevki için önerdiği son isim Torino’da forma giyen Lyanco Vojnovic oldu. 23 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, genç ve düşük maliyetli olduğu için transfer gündemine alındı.

3İTALYADAN GALATASARAY İÇİN NAGATOMO CEVABI

İTALYA'DAN GALATASARAY İÇİN NAGATOMO CEVABI

Galatasaray'dan Yuto Nagatomo ile ilgilendiği iddia edilen Bologna'dan transfer cevabı geldi. Bologna Sportif Direktörü Riccardo Bigon, Japon futbolcu ile ilgilenmediklerini açık bir şekilde belirtti. Bigon, ''Ara transfer dönemi takıma takviye yapmak için zor bir dönem. Neler yapabileceğimize bakıyoruz ancak defans için genç, güçlü bir oyuncu bulabilirsek alacağız, onun dışında ilgilenmiyoruz. Bu yüzden Nagatomo da gündemimizde değil.'' sözlerini kullandı.

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5MARIANO TRANSFERİNDE ÇIKMAZA GİRİLDİ

MARIANO TRANSFERİNDE ÇIKMAZA GİRİLDİ

Galatasaray'ın Brezilyalı oyuncusu Mariano için transfer mesajı geldi. Flamengo Başkan Yardımcısı Marcos Braz, Galatasaray'da takımdan ayrılması gündemde olan ve transfer hedefleri arasında olduğu konuşulan Mariano ile ilgili konuştu. Braz, "Flamengo'nun o pozisyonda oyuncuları var ve kendilerinden memnunuz. Bizim görevimiz kadroyu nasıl geliştireceğimizi bulmak. Eğer bir şans yakalarsak, değerlendireceğiz. Mariano konusunda şu anda hiçbir şey yok ancak bugün yok, yarın değişebilir. Şu anda kesinlikle bir şey yok" dedi.

6TRABZONSPOR 3. TRANSFERİNİ YAPTI

TRABZONSPOR 3. TRANSFERİNİ YAPTI

Trabzonspor, devre arasındaki 3. transferini Manoel Messias ile yapıyor. Brezilya basınına göre Trabzonspor, Cruzeiro'nun stoperi Manoel Messias ile el sıkıştı. Trabzonspor ile Cruzeiro arasında anlaşma sağlandığı ve Manoel Messias ile 1.5 yıllığına kiralanacağı açıklandı. Trabzonspor böylece Badou Ndiaye ve Bilal Başacıkoğlu'nun ardından 3. transferini yapmış olacak.

7GALATASARAYDAN YANN MVILLA SÜRPRİZİ

GALATASARAY'DAN YANN M'VILLA SÜRPRİZİ

Kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi ile yollarını kesin olarak ayıracak Galatasaray, yabancı kontenjanını açar açmaz orta sahaya takviye yapma kararı aldı. Udinese'den Fofana ve Kayserispor'dan Mensah isimleri anılsa da sarı-kırmızılılarda öncelik M'Vila takviyesine verildi. Lemina-Seri ikilisini alternatifsiz bırakmak istemeyen Galatasaray, geçtiğimiz cuma günü Yann M'Vila için resmi girişimde bulundu. Fransız ön liberonun formasını giydiği Saint Etienne'e kiralama teklifini ileten yönetimin, 29 yaşındaki oyuncu ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. (Sabah)

8TRABZONSPORDAN GELECEĞE YATIRIM: ETHAN AMPADU

TRABZONSPOR'DAN GELECEĞE YATIRIM: ETHAN AMPADU

Şu anda transferdeki tek gündemi stoper olan Trabzonspor’da listeye yeni bir isim daha girdi: Ethan Ampadu... Fırtına, bonservisi Chelsea’de olan ve bu sezon Alman ekibi Leipzig’e kiralanan 19 yaşındaki savunmacı için harekete geçti. Genç yaşı ve potansiyeli nedeniyle Ampadu’yu geleceğe yatırım transferi olarak gören Bordo-Mavililer şimdiden temaslara başladı. Alman temsilcisinde fazla süre alamayan Gallerli oyuncu da daha fazla forma giyebileceği bir kulübe transfer olmaya sıcak bakıyor. (Fanatik)

9ADIL RAMI, KENDİSİNE GELEN TRANSFER TEKLİFLERİNİ AÇIKLADI

ADIL RAMI, KENDİSİNE GELEN TRANSFER TEKLİFLERİNİ AÇIKLADI

Fenerbahçe'deki geleceği tartışma konusu olan Adil Rami, Fransız basınına verdiği röportajda "Körfez ülkelerinden çok teklif geliyor. Yine Fransa Ligue 1'e geri dönmek de benim için neden olmasın dediğim bir ihtimal. Ülkemde hala oynadığımı göstermek isterim. Hiç bir şey imkansız değil. Ben Euro 2020'de oynayabilmek için hayal kurmaya devam ediyorum." dedi.

10HOCAMIN SEÇİMİNE KATILMIYORUM

''HOCAMIN SEÇİMİNE KATILMIYORUM''

Ersun Yanal'ı da eleştiren Rami, ''Sadece 5 maçta oynayabildim. Şu anki durumum kolay değil ama bunu kabul ediyorum çünkü kendime güvenim var. Çok çalışmaya devam ediyorum. Şansıma da güveniyorum. Bir şekilde oynamaya başlayacağım. Antrenörümün seçimine katılmıyorum ama ona saygı duyuyorum.'' ifadelerini kullandı.

11FENERBAHÇEDE MIHA ZAJC İÇİN ZORUNLU BEKLEYİŞ

FENERBAHÇE'DE MIHA ZAJC İÇİN ZORUNLU BEKLEYİŞ

Tahkim Kurulu'nun limite 16 milyon TL eklemesinin ardından oyuncu göndermesi halinde sol bek alma ihtimali doğan F.Bahçe, temaslarını sıklaştırdı. Miha Zajc'ı isteyen Brescia ile görüşmeler sürerken aradaki tek sorun 'zorunlu' satın alma opsiyonu. İtalyanlar, Zajc için satın alma opsiyonlu kiralık teklifte bulunurken F.Bahçe ise 'zorunlu' satın alma maddesi eklemek istedi. Kanarya'nın talebi Brescia tarafından henüz kabul görmedi. Bu madde kabul edilirse, F.Bahçe Zajc'ı 3.5 milyon Euro satın alma maddesiyle Brescia'ya gönderecek. (Sabah)

12TRABZONSPORDA SOSA VE NOVAK ENDİŞESİ

TRABZONSPOR'DA SOSA VE NOVAK ENDİŞESİ

Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları da yıldız futbolcularıyla nikah tazelemek için yoğun mesai harcıyor. Hem Novak’ı hem de Sosa’yı takımda tutmak isteyen yönetim, oyuncularla büyük oranda anlaştı. Fanatik'in haberine göre; menajer problemini bir türlü aşamadı. Ağaoğlu ve ekibi, yüksek ücret istemeleri nedeniyle menajerleri devre dışı bırakmayı ve en kısa zamanda yıldızlarıyla yeni sözleşme imzalamayı hedefliyor.

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