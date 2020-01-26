Haber Giriş: 26 Ocak 2020 - 10:43,
Son Dakika Transfer Haberleri | Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş...
Süper Lig'de transfer döneminin kapanmasına az bir süre kala takımların çalışmaları devam ediyor...
Süper Lig'de ikinci yarı başlasa da dört büyükler, transfer döneminin son günlerini iyi değerlendirmek istiyor. İşte Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri...
GALATASARAY'DA SON ADAY LYANCO
Kolombiyalı Jeison Murillo’nun son anda Celta Vigo ile anlaşması üzerine stoper transferine yönelik planları bozulan Galatasaray’a menajerler tarafından birçok alternatif sunuluyor. Menajerlerin bu mevki için önerdiği son isim Torino’da forma giyen Lyanco Vojnovic oldu. 23 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, genç ve düşük maliyetli olduğu için transfer gündemine alındı.
İTALYA'DAN GALATASARAY İÇİN NAGATOMO CEVABI
Galatasaray'dan Yuto Nagatomo ile ilgilendiği iddia edilen Bologna'dan transfer cevabı geldi. Bologna Sportif Direktörü Riccardo Bigon, Japon futbolcu ile ilgilenmediklerini açık bir şekilde belirtti. Bigon, ''Ara transfer dönemi takıma takviye yapmak için zor bir dönem. Neler yapabileceğimize bakıyoruz ancak defans için genç, güçlü bir oyuncu bulabilirsek alacağız, onun dışında ilgilenmiyoruz. Bu yüzden Nagatomo da gündemimizde değil.'' sözlerini kullandı.
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