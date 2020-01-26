Son Dakika Transfer Haberleri | Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş...

MARIANO TRANSFERİNDE ÇIKMAZA GİRİLDİ Galatasaray'ın Brezilyalı oyuncusu Mariano için transfer mesajı geldi. Flamengo Başkan Yardımcısı Marcos Braz, Galatasaray'da takımdan ayrılması gündemde olan ve transfer hedefleri arasında olduğu konuşulan Mariano ile ilgili konuştu. Braz, "Flamengo'nun o pozisyonda oyuncuları var ve kendilerinden memnunuz. Bizim görevimiz kadroyu nasıl geliştireceğimizi bulmak. Eğer bir şans yakalarsak, değerlendireceğiz. Mariano konusunda şu anda hiçbir şey yok ancak bugün yok, yarın değişebilir. Şu anda kesinlikle bir şey yok" dedi.