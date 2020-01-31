MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika Transfer Haberleri | Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor...
GeriFutbol Son Dakika Transfer Haberleri | Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 31 Ocak 2020 - 07:39, /

Son Dakika Transfer Haberleri | Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor...

Transferin son gününde Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Anadolu takımları son hamlelerini yapıyor...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Takımların transfer için saat 18.00'e kadar süreleri var. İşte güne damga vuran son dakika transfer haberleri...

2Antalya’dan Tosic sürprizi

Antalya’dan Tosic sürprizi

Sezonun ikinci yarısında lige tutunmak adına sert bir mücadele verecek olan Antalyaspor’da gündem savunmaya yapılacak olan takviye. Kırmızı-Beyazlı ekibin bu doğrultuda hedefindeki isim ise Süper Lig’in peşinde olduğu Dusko Tosic. Guangzhou R&F’te yol ayrımına gelen ve Çin’den dönmek üzere olan Sırp savunmacıya Antalyaspor’dan ciddi teklif geldiği öğrenildi. Başarılı oyuncunun Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk’le yapacağı birebir görüşmenin ardından geleceği hakkında karar vereceği de gelen haberler arasında. (Fanatik)

3

Monaco ile Belhanda pazarlığı

Spor Arena - Galatasaray Kulübü ile Fransız ekibi Monaco arasında Belhanda’nın transferi için görüşme gerçekleşti. Fransız basınında yer alan haberler göre; Monaco Kulübü, Faslı futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralamak istiyor. Sarı kırmızılıların kapısını çalan Fransızlar, “Belhanda’nın maaşını yarı yarıya ödelim” önerisinde bulundu. Galatasaray’lı yöneticiler ile tecrübeli futbolcunun maaşının büyük kısmının Monaco tarafından ödenmesini istiyor. Galatasaray ile Monaco yönetimi arasında yapılacak son görüşmede eğer maaş konusunda uzlaşılmaya varılamazsa, Fransızların transferi askıya alacağı belirtildi. Öte yandan kiralık oynadığı Aslan’da kadro dışı kalan Nzonzi, İstanbul’dan ayrılarak Paris’e gitti. Fransız futbolcunun 1. Lig takımlarından Rennes’le anlaşması bekleniyor.

4Trabzonspor Manuel da Costa ile anlaştı

Trabzonspor Manuel da Costa ile anlaştı

Guilherme transferini bitirmek üzere olan ve Brezilyalı stoper Manoel Messias'ı Trabzon'a getiren bordo mavililer Faslı stoper Manuel da Costa ile anlaşmaya vardı.TRT Spor'da yer alan habere göre bonservisi elinde olan Faslı futbolcu, bugün Trabzon'a gelecek ve resmi sözleşmeye imzayı atacak.Geçtiğimiz sezonun devre arasında Başakşehir’den 4 milyon Euro karşılığında Suudi Arabistan kulübü Al İttihad’a transfer olan Costa, devre arasında boşa çıkmıştı.1.91’lik stoper Sivasspor ve Başakşehir formalarıyla Süper Lig kariyerinde toplam 72 maça çıktı, 11 gol atıp, 3 asist yaptı.

5Galatasaraylı Mbaye Diagneye 6 ay kafa izni

Galatasaraylı Mbaye Diagne'ye 6 ay kafa izni

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - Club Brugge ile bağlarını koparamadığı için Galatasaray’a dönme şansı bulunmayan Senegalli’nin bir aydır ülkesinde olduğu ve sezon sonuna dek izin verildiği ortaya çıktı. Diagne’nin futbol hayatına devam etmesi için iki kulübün anlaşması gerekiyor. Aksi takdirde Diagne, sezon sonuna dek boşta kalacak.

Galatasaray'ın bundan tam 1 yıl önce 31 Ocak 2019’da ‘şampiyonluk transferi’ olarak Kasımpaşa’dan 13 milyon Euro’ya (yaklaşık 85.8 milyon TL) aldığı Mbaye Diagne resmen ortada kaldı... Senegalli santrforu sezon başında 1 yıllığına kiralayan ancak 21 Kasım’da süresiz kadro dışı bırakan Club Brugge yönetimi, bu kararından geri adım atmadığı gibi, futbolcuyu antrenmana dahi almamak için elinden geleni yapıyor. Bu karar nedeniyle Belçika kulübünde antrenman yapma şansı kalmayan Diagne’nin 1 ay önce izin alarak ülkesi Senegal’e gittiği öğrenildi. 28 yaşındaki futbolcu, Club Brugge ile bağlarını koparamadığı için şu an itibarıyla Galatasaray’a geri dönme şansı da bulunmuyor.

Club Brugge sözleşmeye uymuyor

Belçika ekibi, teknik direktör Philippe Clement ile tartıştığı için kadro dışı bıraktığı Diagne’yi G.Saray’a geri vermek isterken, iki kulüp anlaşma sağlayamamıştı. Futbolcuyu bir yıl için 3 milyon 350 bin Euro’ya kiralayan ve bu paranın yarısını ödeyen Brugge, kalan bölümü ödemeyi reddetmişti. G.Saray ise, “Sözleşmeye uyup bir yıllık parayı ödeyin” cevabını vermişti. Brugge’ün uzlaşmaya yanaşmaması nedeniyle ortada kalan Diagne ile ilgili bir başka tehlike daha var... Belçika ekibi, Senegalli’ye 5 ay daha izin verdi. Dolayısıyla Brugge ile bir anlaşma sağlanamazsa G.Saray’ın 13 milyon Euro yatırım yaptığı Mbaye Diagne sezon sonuna kadar tek maça çıkamayacak. Böyle bir durumda da hem değeri düşecek hem de G.Saray’ın ‘satıp para kazanma’ planı tehlikeye girecek. Bonservis olarak 13 milyon Euro (85.8) ödeyen G.Saray, Diagne’ye de 4.5 yıl için 10 milyon 650 bin Euro (70.3 milyon TL) garanti para vermeyi taahhüt etmişti.

6Beşiktaştan son gün bombası Acilen İstanbula gitsin

Beşiktaş'tan son gün bombası! ''Acilen İstanbul'a gitsin'

Teknik direktörlük koltuğuna Sergen Yalçın'ı getiren Beşiktaş'ta transferin son gününde hareketlilik yaşanıyor. Kanat oyuncularından yeterli verimi alamayan siyah-beyazlılara sürpriz bir isim önerildi.Beşiktaş'a transferin son gününde yeni bir isim daha önerildi. Coronavirüs'ün başladığı şehir olan Wuhan takımında oynayan, Fildişili Jean Evrard Kouassi'nin menajeri kulüp yönetimine giriş çıkışların yasak şehre dönmek istemediği mesajını iletmiş; menajeri de Beşiktaş'a , "Siyah-beyazlı formayı giymek istiyor" şeklinde bir mesaj göndermişti. Kouassi'nin belgeleri istenirken; 25 yaşındaki oyuncunun menajerine de "Eğer bu süreci takımsız geçirmek istemiyorsa, acilen İstanbul'a gelsin" çağrısı yapıldığı kaydedildi. (Fotomaç)

7Beşiktaşta Ajdin Hasice lisans çıkarılıyor

Beşiktaş'ta Ajdin Hasic'e lisans çıkarılıyor

Beşiktaş Kulübü, imza parası nedeniyle A Takım'a çıkarma konusunda problem yaşadığı 18 yaşındaki Boşnak forvet Ajdin Hasic'in lisansını yarın çıkarıyor.Beşiktaş, sezon başında U19 takımına transfer edilen Ajdin Hasic'i A Takım'a çıkarmak için girişimlerini sürdürüyordu.Eski yönetimin yaptığı anlaşma nedeniyle 2 milyon Euro'luk imza parası ödemek durumunda olan siyah-beyazlı ekip, aradaki pürüzleri gidererek Hasic ile anlaşma sağladı.TRT Spor'un haberine göre Kara Kartal, 18 yaşındaki Boşnak forvetin lisansını yarın çıkaracak.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi