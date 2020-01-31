Haber Giriş: 31 Ocak 2020 - 07:39,
Son Dakika Transfer Haberleri | Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor...
Transferin son gününde Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Anadolu takımları son hamlelerini yapıyor...
Takımların transfer için saat 18.00'e kadar süreleri var. İşte güne damga vuran son dakika transfer haberleri...
Antalya’dan Tosic sürprizi
Sezonun ikinci yarısında lige tutunmak adına sert bir mücadele verecek olan Antalyaspor’da gündem savunmaya yapılacak olan takviye. Kırmızı-Beyazlı ekibin bu doğrultuda hedefindeki isim ise Süper Lig’in peşinde olduğu Dusko Tosic. Guangzhou R&F’te yol ayrımına gelen ve Çin’den dönmek üzere olan Sırp savunmacıya Antalyaspor’dan ciddi teklif geldiği öğrenildi. Başarılı oyuncunun Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk’le yapacağı birebir görüşmenin ardından geleceği hakkında karar vereceği de gelen haberler arasında. (Fanatik)
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