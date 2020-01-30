MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika Transfer Haberleri | Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor
GeriFutbol Son Dakika Transfer Haberleri | Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 30 Ocak 2020 - 12:01, /

Son Dakika Transfer Haberleri | Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor

Transferin bitimine çok az zaman kala Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Anadolu takımlar son hamlelerini yapıyor...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

İşte güne damga vuran son dakika transfer haberleri...

2

GİDEBİLİRSİN BELHANDA!

Halen 17 yabancısı bulunan G.Saray’da Nzonzi’nin Roma’ya gönderilmesi, Luyindama ve Nagatomo’nun sözleşmelerinin askıya alınması kesin... Yabancı bir stoper alınırsa mecburen bir lejyonerden daha vazgeçilecek, o isim de Younes Belhanda olacak. Orta sahada artık Emre Akbaba ve Taylan Antalyalı ikilisine şans veren sarı kırmızılı kulüp, bir anlamda Belhanda’ya “Gidebilirsin” mesajı verse de Faslı yıldızdan bir karşılık gelmedi. Aldığı teklifleri, yüksek maaş talebi nedeniyle değerlendirmeye almayan Belhanda’nın kaderi yarına kadar netleşecek. (Spor Arena)

3MESSİAS İÇİN KRİTİK GÜN

MESSİAS İÇİN KRİTİK GÜN

Trabzonspor, menajer kaynaklı pürüzler sebebiyle resmiyet kazanamayan Messias transferine bugün nokta koymak istiyor. Trabzonspor, Manoel Messias ’ın 1.5 yıllığına kiralanması için hem oyuncuyla hem de kulübü Cruzeiro ile büyük ölçüde anlaşma sağlanmıştı. Ancak menajer kaynaklı pürüzlerin giderilememesi nedeniyle transfer sonuçlanmamıştı. Fırtına, bugün bu transferde son ve en ciddi atımını atarak mutlu sona ulaşmaya çalışacak. 29 yaşındaki savunmacının kulübündeki sözleşmesinin uzatılmasınına rdından transfere nokta koyulması bekleniyor. (Fanatik)

4ZAJC KALIYOR

ZAJC KALIYOR

Brescia'nın transfer etmek istediği Fenerbahçeli Miha Zajc takımda kalıyor. İtalyan ekibinin, Zajc için yaptığı teklif Fenerbahçe tarafından az bulundu. (Takvim)

5EMRE MORUN BİLETİ KESİLDİ

EMRE MOR'UN BİLETİ KESİLDİ

Sezon başından bu yana Fatih Terim’in verdiği şansları kullanamayan Emre Mor, Galatasaray’da tamamen gözden çıkarıldı.Bonservisi İspanyol kulübü Celta Vigo’da bulunan genç futbolcu ile yolların kısa süre içerisinde ayrılması bekleniyor. (Fanatik)

6CANERDEN FLAŞ KARAR

CANER'DEN FLAŞ KARAR

Beşiktaş'ta yıllık 1 milyon 750 bin Euro alan ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Caner Erkin'e yönetim tarafından 850 bin Euro maaş üzerinden iki yıllık mukavele teklifi götürülmüştü. Sabah'ta yer alan habere göre yıldız futbolcunun buna karşılık 1.4 milyon Euro talep ettiği öğrenildi. Taraflar arasındaki görüşmeler ise Caner'in Erzurumspor maçında Elneny ile yaşadığı tartışmanın ardından ileri bir tarihe ertelendi.
YURT DIŞI SEÇENEĞİNİ GÜNDEMİNE ALDI
Göztepe maçına da yedek kulübesinde başlayan Caner'in kariyeri ile ilgili planlarına yurt dışı seçeneğini dahil ettiği gelen bilgiler arasında. Kariyerinde Manisaspor, CSKA Moskova, Galatasaray, Inter, Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi takımlarda forma giyen Caner Erkin, siyah-beyazlı formayla toplam 110 maça çıktı ve 5 gol atarken 27 de asist yapma başarısı gösterdi..

7DIAGNE İÇİN KRİTİK GÜN

DIAGNE İÇİN KRİTİK GÜN

Club Brugge’de kadro dışı kalan Mbaye Diagne, Radamel Falcao’nun sakatlığı sonrası gözünü yine Florya’ya çevirdi.28 yaşındaki golcü, transferin son saatlerine kadar geri dönüş için Galatasaray’dan haber bekleyecek. (Fanatik)

8GUILHERME TRABZONLA ANLAŞTI

GUILHERME TRABZON'LA ANLAŞTI

Teknik direktör Hüseyin Cimşir’in talebi üzerine Guilherme’yi renklerine bağlamak için harekete geçen bordo mavili yönetim, bonservisi İtalya’nın Benevento takımında bulunan 28 yaşındaki futbolcu ile prensipte anlaşma sağladı. Sözleşmesinde ‘150 bin Euro’ya serbest kalır’ maddesi bulunan ve Yeni Malatyaspor’da kiralık oynayan Guilherme’de kararlı olan Trabzonspor’un bugün transferi bitirmesi bekleniyor. Guilherme bu sezon 26 resmi maçta 7 gol atıp, 6 asist yaptı. (İsmail Er / Hürriyet)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi