Son Dakika Transfer Haberleri | Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor
Transferin bitimine çok az zaman kala Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Anadolu takımlar son hamlelerini yapıyor...
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İşte güne damga vuran son dakika transfer haberleri...
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GİDEBİLİRSİN BELHANDA!
Halen 17 yabancısı bulunan G.Saray’da Nzonzi’nin Roma’ya gönderilmesi, Luyindama ve Nagatomo’nun sözleşmelerinin askıya alınması kesin... Yabancı bir stoper alınırsa mecburen bir lejyonerden daha vazgeçilecek, o isim de Younes Belhanda olacak. Orta sahada artık Emre Akbaba ve Taylan Antalyalı ikilisine şans veren sarı kırmızılı kulüp, bir anlamda Belhanda’ya “Gidebilirsin” mesajı verse de Faslı yıldızdan bir karşılık gelmedi. Aldığı teklifleri, yüksek maaş talebi nedeniyle değerlendirmeye almayan Belhanda’nın kaderi yarına kadar netleşecek. (Spor Arena)
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MESSİAS İÇİN KRİTİK GÜN
Trabzonspor, menajer kaynaklı pürüzler sebebiyle resmiyet kazanamayan Messias transferine bugün nokta koymak istiyor. Trabzonspor, Manoel Messias ’ın 1.5 yıllığına kiralanması için hem oyuncuyla hem de kulübü Cruzeiro ile büyük ölçüde anlaşma sağlanmıştı. Ancak menajer kaynaklı pürüzlerin giderilememesi nedeniyle transfer sonuçlanmamıştı. Fırtına, bugün bu transferde son ve en ciddi atımını atarak mutlu sona ulaşmaya çalışacak. 29 yaşındaki savunmacının kulübündeki sözleşmesinin uzatılmasınına rdından transfere nokta koyulması bekleniyor. (Fanatik)
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ZAJC KALIYOR
Brescia'nın transfer etmek istediği Fenerbahçeli Miha Zajc takımda kalıyor. İtalyan ekibinin, Zajc için yaptığı teklif Fenerbahçe tarafından az bulundu. (Takvim)
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EMRE MOR'UN BİLETİ KESİLDİ
Sezon başından bu yana Fatih Terim’in verdiği şansları kullanamayan Emre Mor, Galatasaray’da tamamen gözden çıkarıldı.Bonservisi İspanyol kulübü Celta Vigo’da bulunan genç futbolcu ile yolların kısa süre içerisinde ayrılması bekleniyor. (Fanatik)
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CANER'DEN FLAŞ KARAR
Beşiktaş'ta yıllık 1 milyon 750 bin Euro alan ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Caner Erkin'e yönetim tarafından 850 bin Euro maaş üzerinden iki yıllık mukavele teklifi götürülmüştü. Sabah'ta yer alan habere göre yıldız futbolcunun buna karşılık 1.4 milyon Euro talep ettiği öğrenildi. Taraflar arasındaki görüşmeler ise Caner'in Erzurumspor maçında Elneny ile yaşadığı tartışmanın ardından ileri bir tarihe ertelendi. YURT DIŞI SEÇENEĞİNİ GÜNDEMİNE ALDIGöztepe maçına da yedek kulübesinde başlayan Caner'in kariyeri ile ilgili planlarına yurt dışı seçeneğini dahil ettiği gelen bilgiler arasında. Kariyerinde Manisaspor, CSKA Moskova, Galatasaray, Inter, Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi takımlarda forma giyen Caner Erkin, siyah-beyazlı formayla toplam 110 maça çıktı ve 5 gol atarken 27 de asist yapma başarısı gösterdi..
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DIAGNE İÇİN KRİTİK GÜN
Club Brugge’de kadro dışı kalan Mbaye Diagne, Radamel Falcao’nun sakatlığı sonrası gözünü yine Florya’ya çevirdi.28 yaşındaki golcü, transferin son saatlerine kadar geri dönüş için Galatasaray’dan haber bekleyecek. (Fanatik)
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GUILHERME TRABZON'LA ANLAŞTI
Teknik direktör Hüseyin Cimşir’in talebi üzerine Guilherme’yi renklerine bağlamak için harekete geçen bordo mavili yönetim, bonservisi İtalya’nın Benevento takımında bulunan 28 yaşındaki futbolcu ile prensipte anlaşma sağladı. Sözleşmesinde ‘150 bin Euro’ya serbest kalır’ maddesi bulunan ve Yeni Malatyaspor’da kiralık oynayan Guilherme’de kararlı olan Trabzonspor’un bugün transferi bitirmesi bekleniyor. Guilherme bu sezon 26 resmi maçta 7 gol atıp, 6 asist yaptı. (İsmail Er / Hürriyet)