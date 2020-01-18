Haber Giriş: 18 Ocak 2020 - 09:16,
Son dakika transfer haberleri | Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor...
Devre arası transfer döneminde son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor'un dışında Anadolu takımlarında da sıcak gelişmeler yaşanıyor. İşte transferde günün öne çıkan son dakika haberleri...
Süper Lig'in başlamasıyla birlikte takımlar, transferleri bitirmek için harekete geçti. Günün en çok konuşulan transfer haberleri şöyle:
VICTOR MOSES - INTER
İtalan menajer Antonio Conte, Chelsea’den eski öğrencisi olan Moses’ı Inter’e götürmek için sezon başında girişimlerde bulundu. Ancak Fenerbahçe ile 1 yıllık daha kiralık kontratı olduğu için amacına ulaşamadı. İtalyan basınına göre Conte, bu transfer döneminde bir kez daha Moses’ın kadroya katılmasını istedi. Sarı-Lacivertliler’in, sakatlığı nedeniyle bir türlü bekleneni veremeyen Nijeryalı’yı göndermeye bu kez sıcak baktığı öne sürüldü.
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LJAJIC AYRILIK KARARI ALDI
Beşiktaş’ın sezon başında Torino’dan bonservisini aldığı Adem Ljajic, Kara Kartal’da Süper Lig’in ilk yarısında ortaya koyduğu futbolla beklentilerin altında kalmıştı. Bu durumdan dolayı sürekli olarak eleştirilerin hedefi olan Ljajic’in, yönetimle görüşüp ayrılık kararı aldığı bildirildi. (Fanatik)
CANER VE GÖKHAN'A YENİ SÖZLEŞME
Beşiktaş'ta sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in durumu en az dış transfer kadar merak ediliyor. İki deneyimli oyuncu ile görüşmeler resmi olarak başlamasa da talepleri sözlü olarak soruldu. Gelecek sezona yeni bir kadro planlaması yapan siyah-beyazlı yönetim, 34 yaşındaki Gökhan'a 1.2 milyon Euro'dan 1+1 yıllık sözleşme teklif etmeyi düşünürken, 31 yaşındaki Caner'e ise 2 sezon için yıllık 1.4 milyon Euro'dan yukarı çıkmayı düşünmüyor. İki futbolcu da bu yıl performanslarıyla beğenileri toplarken, teknik direktör Abdullah Avcı, özellikle Caner'in mutlaka kalması gerektiğini belirtiyor. (Sabah)
MIHA ZAJC - BRESCIA
Fenerbahçe'de Miha Zajc ile yollar ayrılıyor. Sloven futbolcunun Brescia’ya transferi artık an meselesi. İtalyan ekibiyle kıran kırana süren pazarlıklarda sona gelindi. Taraflar, 1 milyon Euro’luk kiralama bedeli konusunda anlaştı. Satın alma opsiyonu için İtalan ekibi 3 milyon Euro önerirken, Fenerbahçe 4 milyon Euro istemişti. İki kulübün 3.5 milyon Euro’da el sıkışması ve transferin kısa sürede açıklanması bekleniyor. (Fanatik)
KRUSE GÖNDERİLİYOR
Fenerbahçe'de Comolli'nin istifasının ardından transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken taraftarı şoke edecek bir karar alındı. Sportif direktör Damien Comolli ile yollarını ayıran sarı lacivertlilerde tüm yetki yönetime ve teknik heyete verilmişti. Yaşanan bu gelişmelerin ardından acil durum toplantısı yapan Fenerbahçeli kurmaylar Max Kruse'yi satma kararı aldı. Fenerbahçe’nin yıldızına Arap Yarımadası’ndan teklifler var! 5 milyon Euro’luk öneriyi az bulan yönetim, 7-8 milyon Euro bonservis istiyor. (Sabah)
MERT HAKAN YANDAŞ - GALATASARAY
Sivasspor formasıyla bu sezon 19 maçta 7 gol-4 asistlik performans sergileyen Mert Hakan Yandaş, şimdiden Avrupa kulüplerinin de gözdesi. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020'de Mert Hakan'ı aday kadroya çağırmaya hazırlanırken, Avrupa kulüpleri de podyuma çıkmadan oyuncunun peşine düştü. İtalyan ekibi Atalanta, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 25 yaşındaki on numara için teklifte bulundu. Ancak daha önceden Mert Hakan ile anlaşıp söz kesen sarı-kırmızılılar, hızlı hareket etmenin ödülünü oyuncuyu Serie A ekibi Atalanta'ya kaptırmayarak aldı. Sivasspor'la sözleşmesini uzatmayan ve sezon sonunda serbest kalacak Mert Hakan, bonservisi elinde olarak sarı-kırmızılı kulübe gelecek. Galatasaray ayrıca Mert Hakan'ın takım arkadaşı Emre Kılınç transferini de bitirdi. (Sabah)
GUILHERME - FENERBAHÇE
Fenerbahçe transfer bombalarını patlatıyor. Sicil Kurulu, borç yapılandırması için iki özel bankayla yapılan anlaşmayı onayladı. 40 milyon TL harcama imkanına kavuşan Fenerbahçe, önce Simon Falette’e lisans çıkaracak, ardından da Ricardo Rodriguez’i İstanbul’a getirecek. Kanarya transferi bir hücum oyuncusu daha alarak kapatacak. Hücumcu adayları ise Guangzhou'dan Alan Carvalho ve Yeni Malatyaspor'dan Guilherme. (Fanatik)
MUSTAFI - GALATASARAY
Galatasaray’ın stoper adayları arasına giren son isim Mustafi hakkında, hocası Mikel Arteta önemli açıklamalar yaptı.Arsenal’in teknik patronu, Galatasaray dışında başka kulüplerin de gündeminde yer alan Alman futbolcu için, “Mustafi’nin ayrılmasına şu anda hazır değiliz. Eğer ayrılırsa başka çözümler bulmak zorunda kalırız. Tam anlamıyla stoper olmayan savunma oyuncularıyla oynuyoruz. Bizim savunmamızdaki oyuncular kanat ya da orta saha. Everton’da olduğum dönemden bu yana Mustafi’yi tanıyorum. Arsenal için önemli bir oyuncu ancak burada kalıp kalmamak ona bağlı. Arsenal’deki ilk günümde şunu söyledim: Bana ne kadar istediğinizi, takıma ne kadar adandığınızı gösterin” açıklamasını yaptı.
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ATIBA NİKAH TAZELEYECEK
Beşiktaş formasıyla 7. sezonunu geçiren 36 yaşındaki Atiba Hutchinson’a, yönetimden büyük jest geldi. Kulüple yaptığı son 2 kontratı oldukça sancılı geçen görüşmelerin ardından uzatılan başarılı ön liberoya, bu kez dönem sonu beklenmeden yeni sözleşme teklif edildi. (Fanatik)
ALPASLAN ÖZTÜRK - TRABZONSPOR
Savunma için oyuncu arayışlarını sürdüren Trabzonspor’da transfer listesinin ilk sıralarında Göztepeli Alpaslan Öztürk yer alıyordu. Bir süredir 26 yaşındaki futbolcu için girişimler devam ederken temasların hız kazandığı öğrenildi.Bordo-Mavililer’in, Ivanildo Fernandes ile yolların ayrılacak olması nedeniyle tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürdüğü bildirildi. Alpaslan’ın, ön libero ve sağ bekte de görev yapabilmesi nedeniyle teknik direktör Hüseyin Çimşir’in de bu ismi istediği edinilen bilgiler arasında yer alıyor. (Fanatik)
ADEBAYOR - BEŞİKTAŞ
Son olarak ülkemizde Kayserispor forması giyen golcü oyuncu Emanuel Adebayor'un, Beşiktaş'la görüştüğü iddia edimişti. Transfer için 300 bin Euro'su bulunun Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı, ısrarla yeni bir golcü istiyor. Öte yandan golcü oyuncunun menajeri, Adebayor'u Beşiktaş'a önermiş durumda. Bonservisi elinde olan 35 yaşındaki golcü "Düşük rakama oynarım" dedi... Abdullah Avcı'dan da onay çıkması durumunda yıldız futbolcu Beşiktaş formasını giyecek.
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