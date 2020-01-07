Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de forvete 3 aday! Takas teklifi yapıldı...
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, golcü transferinde atağa kalktı. Vedat Muriqi'nin yanına kaliteli bir isim daha eklemek isteyen sarı lacivertli yönetim 3 isim üzerinde duruyor. İşte Fenerbahçe'nin forvet transferine dair o detaylar...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Transferde önceliği savunmaya veren Fenerbahçe'de hücum hattının da güçlendirilmesi gündeme geldi... İlk yarıda Max Kruse, Mevlüt Erdinç ve Victor Moses'tan beklediği verimi alamayan teknik direktör Ersun Yanal ikinci yarı için Vedat Muriç'e destek olacak bir golcü ya da skorer bir kanat oyuncusu istiyor.
2
FFP kriterleri nedeniyle kiralama formülü üzerinde çalışan yönetimin hedefindeki 3 isimden biri Aytemiz Alanyaspor'un 34 yaşındaki Senegalli golcüsü Papiss Cisse.
3
Sarı lacivertliler Cisse'ye karşılık Alanyaspor'a ilk etapta sezon başındaki kadrosuna kattığı Mevlüt Erdinç takasta önerirken, güney ekibi oyuncuya ek olarak para da talep ediyor.
4
Alanyaspor formasıyla ilk yarıda 12 gol atan 34 yaşındaki Papiss Cisse için Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Cisse'nin ilk hedefi sezon sonu ülkesine dönmek. Ancak gelişme olursa oturur konuşuruz" dedi.
5
Kasımpaşa'nın forveti Bengali-Fodé Koita'yı ise menajerlerin kulübe önerdiği bildirildi. 29 yaşındaki forvetin, Kasımpaşa'dan bonservisini alması halinde kadroya dahil edilebileceği ifade ediliyor. Gineli oyuncu, ligin ilk yarısında 12 maçta 4 gol kaydetti.
6
2016'dan beri Kasımpaşa'da oynayan Koita 86 maça çıkıp 19 gol kaydetti, 9 da asist gerçekleştirdi. Koita, kariyerinde Caen, Montpellier, Le Havre, Lens ve Blackburn Rovers formaları giydi.
7
Sürpriz iddia ise Cenk Tosun konusunda geldi. Başkan vekili Semih Özsoy'un Everton'dan ayrılacağı belirtilen milli futbolcunun babası ile görüşüp, nabız yokladığı konuşuluyor. Ancak Cenk ile Beşiktaş da görüşüyor.
8
Cenk Tosun, Everton'da bu sezon 8 maçta 328 dakika süre aldı; 1 gol+3 asist üretti. Ancelotti'nin kadroda düşünmediği 28 yaşındaki milli futbolcu İngiliz ekiplerinin de radarında. (Sabah)