Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor (9 Ocak 2020)

RESMEN FENERBAHÇE'DE Fenerbahçe, 27 yaşındaki stoper Simon Falette'yi sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Alman ekibi Eintracht Frankfurt forması giyen Simon Falette'yi satın alma opsiyonu kulübümüzde olmak üzere 2019-2020 sezonunun sonuna kadar kiralık olarak futbol A takımımızın kadrosuna katmıştır. Falette'ye sarı-lacivert çubukluyla başarılar dileriz." denildi. Simon Falette yaptığı açıklamada "Desteğiniz için herkese çok teşekkür ederim. 2,5 yıl boyunca yaşadığımız güzel anları asla unutmayacağım Frankfurt. Fenerbahçe'ye bu karşılama ve güveni için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.