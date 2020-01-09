Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor (9 Ocak 2020)
Galatasaray'ın üst üste KAP bildirimlerinin ardından Fenerbahçe de Simon Falette'yi resmen açıklarken; büyük kulüplerdeki transfer bombardımanı durmak bilmiyor. Beşiktaş ve Trabzonspor da transfer için gaza bastı. Dört büyüklerdeki transfer harekatı devam ediyor. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yeni transfer hedefleri belli oldu.
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İşte Türkiye'den günün çok konuşulan sıcak transfer haberleri, sürpriz dedikodular ve transfer çalımları...
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RESMEN FENERBAHÇE'DE
Fenerbahçe, 27 yaşındaki stoper Simon Falette'yi sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Alman ekibi Eintracht Frankfurt forması giyen Simon Falette'yi satın alma opsiyonu kulübümüzde olmak üzere 2019-2020 sezonunun sonuna kadar kiralık olarak futbol A takımımızın kadrosuna katmıştır. Falette'ye sarı-lacivert çubukluyla başarılar dileriz." denildi. Simon Falette yaptığı açıklamada "Desteğiniz için herkese çok teşekkür ederim. 2,5 yıl boyunca yaşadığımız güzel anları asla unutmayacağım Frankfurt. Fenerbahçe'ye bu karşılama ve güveni için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
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TRABZON'DA GARAY SESLERİ
Trabzonspor'da stopere yeni transfer adayı: Ezequiel GarayBadou Ndiaye transferiyle orta sahayı güçlendiren ve adeta şampiyonluk hamlesi yapan Bordo- Mavililer’de, şimdi hedef stoper... Sezonun ilk devresinde defans hattında sıkıntı yaşayan Trabzonspor, savunmaya liderlik yapacak bir isim almayı hedefliyor. Ligin ikinci yarısı başlamadan somut adımlar atmaya hazırlanan Fırtına’ya son önerilen isim İspanya’dan: Ezequiel Garay. Valencia’nın 33 yaşındaki stoperi, menaJerler tarafından gündeme getirildi. Bordo-Mavili yönetim düşünmek için zaman istedi. (Fanatik)
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BİLETİ KESİLDİ, CELTA'YI REDDETTİ
Kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi'nin La Liga ekiplerinden Celta Vigo'dan teklif aldığı öğrenildi. Fransız yıldızın teklifi kabul etmediği belirlendi. Kadro dışı bırakılan Nzonzi'nin La Liga ekiplerinden Celta Vigo'dan teklif aldığı öğrenildi. Fransız yıldızın teklifi kabul etmediği belirlendi. (Takvim)
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ONYEKURU'NUN YERİNE
Henry Onyekuru'yu kiralayan G.Saray, sol açık sorununu geçici olarak çözdü. Kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek Nijeryalı, bonservisine sahip Monaco'ya geri dönecek. Onyekuru ile G.Saray'ı tekrar buluşturan menajer William D'Avila, sezon sonunda da Emre Kılınç'ı G.Saray'a getirecek. Geçen sezon Rodrigues'i Suudi Arabistan'a götürüp oyuncusu Onyekuru'nun Galatasaray'da önünü açan menajer D'Avila, bu kez de Onyekuru sonrasında doğacak sorunu menajerliğini yaptığı bir başka oyuncu Emre Kılınç'la önledi.