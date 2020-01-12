Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor...

ADIL RAMI - FENERBAHÇE Fenerbahçe'de ayrılması gündemde olan Adil Rami için 4 kulübün devrede olduğu belirtildi. L'Equipe'te yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin bedelsiz olarak ayrılmasına izin verdiği Adil Rami'ye İtalya, Çin ve ABD'den toplam 4 teklif var. Haberde; Fransız savunma oyuncusunun, bu teklifleri değerlendirdiği ancak henüz kararını vermediği vurgulandı. Ayrıca Fenerbahçe'nin Rami'nin ayrılmasına karşı çıkmayacağı ve tecrübeli futbolcuyu serbest bırakmaya hazır olduğu kaydedildi. Rami geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından "Burada veya başka yerde, tutkum için savaşmaya devam edeceğim" ifadelerini kullanarak yaptığı paylaşımla ayrılık sinyali vermişti.