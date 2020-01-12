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Futbol
Haber Giriş: 12 Ocak 2020 - 09:32, /

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor...

Transfer döneminde hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. Onyekuru, Saracchi ve Sekidika'yı transfer eden Galatasaray, ara dönemin en hızlı takımı oldu. Fenerbahçe, Falette transferinin ardından ikinci hamlesini yapmaya hazırlanıyor. Beşiktaş, TFF'den gelecek haberi beklerken Trabzonspor, Badou Ndiaye transferinin ardından beklemeye geçti...

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Süper Lig'in ikinci yarısının başlamasına artık sayılı günler kaldı. Dört büyüklerde transfer çalışmaları ise tüm hızıyla devam ediyor. Transferde yaşanan son dakika gelişmeleri şöyle...

2RAFAEL FORSTER - FENERBAHÇE

RAFAEL FORSTER - FENERBAHÇE

Fenerbahçe TFF'nin harcama limiti ile ilgili ret kararına rağmen çalışmalarını sürdürüyor. Bulgaristan Ligi ekiplerinden Ludogorets forması giyen Brezilyalı stoper Rafael Forster sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Fenerbahçe ile görüştüğünü açıkladı. 29 yaşındaki yıldız futbolcu aynı zamanda defansın solunda da forma giyebiliyor. Fenerbahçe'nin teklif götürdüğü iddia edilen Brezilyalı oyuncu Forster, bu sezon 18 maçta forma giydi. 2 gol atarken 1 de asist yaptı.

3SEKO FOFANA - GALATASARAY

SEKO FOFANA - GALATASARAY

Galatasaray orta saha pozisyonu için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sarı kırmızılı yöneticilerin, Udinese'de forma giyen Seko Fofana için harekete geçtiği iddia edildi. Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre; Steven Nzonzi'yi kadro dışı bırakan ve göndermeyi düşünen Cimbom, 24 yaşındaki futbolcuyu istiyor. Fatih Terim'in raporu doğrultusunda harekete geçen sarı-kırmızılı yönetimin, başarılı futbolcuyu kiralamak için İtalyanlarla görüşmelere başladığı duyuruldu. Bu arada Ozan Kabak'ın formasını giydiği Schalke 04'ün de Fofana transferinde Galatasaray ile yarıştığı ifade edildi. Almanların da Udinese'ye teklif yaptığı, yanıt beklediği öğrenildi. İtalyanların iki kulübün teklifini inceleyeceği ve buna göre bir karar vereceği bildirildi.

4WELINTON - FENERBAHÇE

WELINTON - FENERBAHÇE

Welinton için bonservis ödemek istemeyen Fenerbahçe, Alper ve Mehmet Ekici’yi Alanyaspor’a teklif etti. Kanarya'nın Ekici ve Alper'i isteyen Malatya'ya olumlu yanıt vermemesinin sebebinin de Welinton takası olduğu öğrenildi. Zaten harcama limitlerinin üzerinde olan F.Bahçe, Alanya'ya bonservis ödemek yerine M.Ekici ile Alper Potuk'u teklif etti. Yanal, Welinton'un mutlaka alınmasını istiyor. (Fotomaç)

5AYDIN YILMAZ - FK PRIBRAM

AYDIN YILMAZ - FK PRIBRAM

Galatasaray'ın eski oyuncularından Aydın Yılmaz ve bir dönem Fenerbahçe'de de oynayan Erdi Şehit, Çek takımı FK Pribram ile sözleşme imzaladı. 9 Ocak'ta deneme antrenmalarına çıkmaya başlayan Yılmaz ve Şehit, resmi sözleşmeye imza attı. Futbol kariyerine Galatasaray altyapısı ile başlayan 31 yaşındaki futbolcu Aydın Yılmaz'ın sarı kırmızılılar ile 5 Lig, 2 Türkiye Kupası ve 2 de Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu bulunuyor. Bir dönem Fenerbahçe U21 Takımı'nda mücadele eden Erdi Şehit ise son olarak TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup takımı Sakaryaspor'da forma giymişti.

6ADIL RAMI - FENERBAHÇE

ADIL RAMI - FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de ayrılması gündemde olan Adil Rami için 4 kulübün devrede olduğu belirtildi. L'Equipe'te yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin bedelsiz olarak ayrılmasına izin verdiği Adil Rami'ye İtalya, Çin ve ABD'den toplam 4 teklif var. Haberde; Fransız savunma oyuncusunun, bu teklifleri değerlendirdiği ancak henüz kararını vermediği vurgulandı. Ayrıca Fenerbahçe'nin Rami'nin ayrılmasına karşı çıkmayacağı ve tecrübeli futbolcuyu serbest bırakmaya hazır olduğu kaydedildi. Rami geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından "Burada veya başka yerde, tutkum için savaşmaya devam edeceğim" ifadelerini kullanarak yaptığı paylaşımla ayrılık sinyali vermişti.

7MERT ÇETİN - GALATASARAY

MERT ÇETİN - GALATASARAY

Galatasaray'ın stoper transferindeki bir numaralı hedefi Mert Çetin için İtalya'dan sıcak bir transfer haberi geldi. Sampdoria Teknik Direktörü Claudio Ranieri'nin, genç oyuncunun kiralanması için "olumlu rapor" verdiği kaydedildi. Galatasaray'ın 1,5 yıllığına kiralamak istediği 23 yaşındaki futbolcu için Sampdoria'nın sezon sonuna kadar kiralama teklifiyle Roma'nın kapısını çalacağı belirtildi. Sampdoria defansa takviye yapmak için arayışlarını sürdürürken, Galatasaray'da Jeison Murillo'nun kiralanması için İtalyan ekibinin son kararını bekliyor. Sampdoria'nın, bir stoper transferi yapmadan Murillo'nun ayrılığına izin vermeyeceği de ifade ediliyor.

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9FILIP NOVAK - TRABZONSPOR

FILIP NOVAK - TRABZONSPOR

Trabzonspor yönetimi hali hazırda 860 bin euro kazanan Filip Novak’a ciddi oranda bir zam yaptı. Çekyalı oyuncuya 1.2 milyon euro civarında bir rakam önerdi. Başkan Ahmet Ağaoğlu, Novak’ın menajerine bu rakamın kendisi için ödenecek en son rakam olduğunu iletti. Novak’ın menajerinin yaptığı, “F.Bahçe benimle görüşmek istiyor” restine kulak asmadı. Novak’ın menajeri ayrıca F.Bahçe ile görüşmemek için kendisinin yüzde 3’e indirilen danışmanlık ücretinin yukarı çekilmesini istiyor. (Karadeniz)

10TFF - BEŞİKTAŞ

TFF - BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Kulübü, takım harcama limitine uygulanan faiz oranı konusunda yaptıkları itirazın Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu tarafından reddedilmesiyle ilgili açıklamada bulundu. Takım harcama limitine uygulanan faiz oranı konusunda yaptıkları itirazın TFF Tahkim Kurulu tarafından oy birliği ile reddedildiği aktarılan açıklamada, "Tahkim Kurulunun vermiş olduğu kararla, 31 Ocak 2020 Cuma günü sona erecek 2019-20 Futbol Sezonu 2. Transfer ve Tescil Döneminde transfer yapmamız ne yazık ki oldukça güçleşmiştir. Bu kararın gerekçesini anlamakta güçlük çekmemize karşılık, Beşiktaş JK olarak her zaman yaptığımız gibi kurallara uymaya ve hakkımızla kazanabilmek için mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

11GÖKDENİZ BAYRAKDAR - TRABZONSPOR

GÖKDENİZ BAYRAKDAR - TRABZONSPOR

Transferde genç oyuncuların peşinde koşan Trabzonspor’un bir süre önce G.Saray’la görüştüğü iddiaları ortaya atılan Gökdeniz Bayrakdar için, Kocaelispor’la anlaşmak üzere olduğu iddia edildi. Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre başkan Ahmet Ağaoğlu’nu bir stoper ve bir sağ kanat oyuncusu alacağız açıklamasından sonra gözler yurt dışına çevrilirlen, bordo-mavililerin peşinde olduğu ismin Kocaelispor’da oynayan 18 yaşındaki Gökdeniz olduğu iddia edildi. 3.Lig 2.Grup’ta yer alam Kocaelispor’da ilk yarıda 16 maçta 7 gol atıp 3 asist yapan genç futbolcuyu bordo-mavililerin uzun süredir izlediği bildirildi.

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