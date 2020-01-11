Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor...
Transferde imzalar atılmaya başlandı. Transferin en hızlı takımı Galatasaray, Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika'yı renklerine bağlarken, Fenerbahçe ilk transferini Simon Falette transferi ile yaptı. Trabzonspor ise eski Galatasaraylı Badou Ndiaye'yi renklerine bağladı. 4 büyüklerden transferde henüz sessiz kalan tek takım ise Beşiktaş...
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1
Süper Lig'de ikinci yarının başlamasına sayılı günler kala transferlerin de ardı ardına açıklanması bekleniyor. İşte transferde yaşanan son dakika transfer gelişmeleri şöyle...
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MERT ÇETİN - GALATASARAY
Galatasaray'da sezonu kapatan Christian Luyindama’nın yerini mutlaka dolması gerektiğini kaydeden tecrübeli Fatih Terim bu bağlamda, AS Roma’dan Mert Çetin ya da Sampdoria’dan Jeison Murillo’nun kadroya kazandırılmasını talep etti.'İKİSİNDEN BİRİNİ MUTLAKA ALALIM'İki oyuncunun da kulüpleri Galatasaray’ın yaptığı ilk tekliflere olumsuz yanıt verirken Terim’in “İkisinden birini mutlaka alalım” demesi üzerine İtalya’ya çıkarma yapıldı.Murillo için Sampdoria’ya 1 milyon Euro’luk kiralama bedeli önerildi. AS Roma’ya transfer olan ve ilk yarıda fazla şans bulamayan Mert Çetin için de Roma ile görüşmeler yapılıyor. (Hürriyet)
3
GUILHERME - BEŞİKTAŞ
Geçtiğimiz hafta açıklamalarda bulunan Guilherme, Malatya'da çok mutlu olduğunu ancak transfer işleriyle menajerinin ilgilendiğini söylemişti. Bugün sarı siyahlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın da Guilherme'nin Beşiktaş ile görüştüğünü doğruladı.Akşam saatlerinde Yeni Malatyaspor yönetimi ile Beşiktaşlı yöneticilerin bir araya geldiği ve iki takımın Guilherme transferinde anlaşmaya vardığı öğrenildi.Guilherme'nin transferi konusunda her iki kulüpten açıklama bekleniyor. (Sabah)
4
SIMON KJAER - MILAN
Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alan Simon Kjaer için flaş bir gelişme yaşandı. Sky Italia'da yer alan habere göre; Atalanta'da forma giyen Kjaer, Milan ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı.Haberde; Milan'ın kısa süre içinde bu transferi sonuçlandıracağı ve resmi açıklamanın yapılacağı belirtildi. Milan daha önce savunmaya Merih Demiral takviyesi yapmak istemiş ancak Juventus'tan olumsuz yanıt almıştı. (Spor Arena Dış Haberler)
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MIHA ZAJC - BRESCIA
Fenerbahçe'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan isimlerden biri olan Miha Zajc için Brescia'nın ödemeyi göze aldığı rakam ortaya çıktı. İtalyan basını, Brescia'nın Miha Zajc için 3.5 milyon avro bonservis bedeli ödemeye hazır olduğunu yazdı. (Spor Arena Dış Haberler)
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MERTENS - GALATASARAY
Galatasaray'da iç ve dış transfer çalışmaları bu doğrultuda ilerlerken, ara transfer dönemiyle birlikte sezon sonu için de çalışmalarına başlayan sarı-kırmızılılar ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Yeni sezon için de çalışmalar yapan Galatasaray'ın Napoli'li Dries Mertens'i listeye aldığı öne sürüldü. Belçikalı forvet sezon sonu serbest kalıyor. İtalyan kulübünün en golcü futbolcusu olarak tarihe geçen 32 yaşındaki Mertens'in sözleşmesini uzatmayacağı öğrenildi. Galatasaray'ın birçok talibi olan yıldız futbolcu için elini çabuk tutmak istediği ve oyuncuyla şimdiden görüşmelere başladığı kaydedildi. (A Spor)
7
JESSE SEKIDIKA - KİRALIK
Yabancı sayısı fazla olan Galatasaray'da bu yüzden bir sürpriz ayrılık gerçekleşebilir. Yeni transfer Jesse Sekidika'nın büyük olasılıkla sezonun ikinci yarısını kiralık olarak başka takımda geçireceği öğrenildi.Geleceğe yatırım gözüyle bakılan Jesse'nin 4 günlük Antalya kampında göstereceği performans yakından takip edilecek.23 yaşındaki Nijeryalı yıldız adayını transfer tahtasını açması halinde eski kulübü Eskişehirspor geri istiyor. (A Spor)
8
ALBERTO CERRI - GALATASARAY
Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika'yı kadrosuna katan Galatasaray'da gözler forvet ve stoper transferinde...3 genç futbolcu ile yaş ortalamasını oldukça aşağılara çekmeyi başaran sarı-kırmızılı ekibin, gündemine gelen son isim Cagliari'de forma giyen Alberto Cerri...Bu sezon Serie A'da 9 maçta 212 dakika şans bulabilen İtalyan golcünün, başka bir takıma gitmeye sıcak baktığı bildirildi.Golcü oyuncunun tecrübe kazanmasını isteyen Cagliari'nin de uygun bir kiralama bedeli ile Alberto Cerri'nin gidişine onay vereceği öğrenildi. (Sabah)
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UĞURCAN ÇAKIR - LIVERPOOL
Lige ve Türkiye Kupası'na odaklanmak isteyen Fırtına'nın kapısını İngiliz devi Liverpool, Uğurcan Çakır için ikinci kez çaldı. Sezon başında da istedikleri 23 yaşındaki genç kalecinin peşini bırakmayan Ada ekibi, 15 milyon Euro'luk yeni teklif sundu ve "Sezon sonunu bekleyemeyiz, hemen almak istiyoruz" mesajı gönderdi. Ancak bordo-mavili kulüp Uğurcan'ın performansını daha da artırıp EURO 2020'de oynama ihtimalini göz önüne alarak bu teklifi kabul etmeme kararı aldı. Liverpool'un Uğurcan ilgisini doğrulayan Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Uğurcan'ın var olan potansiyelinin dikkat çekmesi kadar normal bir durum yok. Belki ileride Liverpool'un kalesini koruyacak ismin şu an bizim kalemizde olması gurur verici. Kendisini daha da geliştirecek" şeklinde konuştu. (Sabah)