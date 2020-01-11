Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor...

UĞURCAN ÇAKIR - LIVERPOOL Lige ve Türkiye Kupası'na odaklanmak isteyen Fırtına'nın kapısını İngiliz devi Liverpool, Uğurcan Çakır için ikinci kez çaldı. Sezon başında da istedikleri 23 yaşındaki genç kalecinin peşini bırakmayan Ada ekibi, 15 milyon Euro'luk yeni teklif sundu ve "Sezon sonunu bekleyemeyiz, hemen almak istiyoruz" mesajı gönderdi. Ancak bordo-mavili kulüp Uğurcan'ın performansını daha da artırıp EURO 2020'de oynama ihtimalini göz önüne alarak bu teklifi kabul etmeme kararı aldı. Liverpool'un Uğurcan ilgisini doğrulayan Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Uğurcan'ın var olan potansiyelinin dikkat çekmesi kadar normal bir durum yok. Belki ileride Liverpool'un kalesini koruyacak ismin şu an bizim kalemizde olması gurur verici. Kendisini daha da geliştirecek" şeklinde konuştu. (Sabah)