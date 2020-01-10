Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor...
Transferde imzalar atılmaya başlandı. Transferin en hızlı takımı Galatasaray, Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika'yı renklerine bağlarken, Fenerbahçe ilk transferini Simon Falette transferi ile yaptı. Trabzonspor ise eski Galatasaraylı Badou Ndiaye'yi renklerine bağladı. 4 büyüklerden transferde henüz sessiz kalan tek takım ise Beşiktaş. Süper Lig'de ikinci yarının başlamasına sayılı günler kala transferlerin de ardı ardına açıklanması bekleniyor. İşte transferde yaşanan son dakika transfer gelişmeleri şöyle...
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Galatasaray Mert Çetin transferi için bastırıyor
Stoper takviyesi için tüm şartları zorlayan Galatasaray’da, tüm öncelik Mert Çetin transferine verilmiş durumda. Yabancı kontenjanı her geçen gün şişen Sarı-Kırmızılılar, milli futbolcuyu kiralayarak rahat nefes almak istiyor.Hedefteki transferleri bir bir bitiren Galatasaray’da, gündem artık tamamen stoper arayışlarına çevrildi. Sakatlığı sebebiyle sezonu kapatan Luyindama’nın yerine güçlü bir isim takviye etmek isteyen Sarı-Kırmızılılar’ın listesi geniş olsa da, birinci öncelik Mert Çetin’e veriliyor. Sezon başında Roma’ya transfer olan 23 yaşındaki milli savunmacının, beklediği şansı bulamadığı için kiralık olarak gönderilmesi ciddi bir ihtimal olarak görülüyor. Galatasaray cephesinde ise yeni transferlerle her geçen gün biraz daha şişen yabancı kontenjanını rahatlatmak adına, yerli bir takviyenin teknik ekibin elini rahatlatacağı düşünülüyor. Bu yüzden Mert Çetin transferine çok kritik bir hamle gözüyle bakılıyor.Murillo da istiyorlar, ama...Mert Çetin dışında, Sampdoria forması giyen Kolombiyalı stoper Jeison Murillo da gündemdeki yerini koruyor. Ancak şu an için yerli planlamasının bir adım öne geçmesi nedeniyle, bu transfer girişimi bekletiliyor. Bir yandan İtalya’daki bağlantılarla telefon trafiğini sürdüren Sarı-Kırmızılılar, diğer taraftan her iki kulübe gönderilecek temsilciler için hazırlıklara devam ediyor. Dün hazırlanan son teklif paketinin, en kısa sürede Roma ve Sampdoria kulüplerine iletilmesi ve geri dönüşe göre yol haritasının tekrar belirlenmesi planlanıyor. (Fanatik)
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Jose Mourinho harekete geçti
İngiltere Milli Takımı'na karşı oynadığı futbolla scoutları peşine takan Kosovalı golcü için transferde en ısrarcı kulüp Tottenham olurken, Portekizli menajer Jose Mourinho'nun yıldız golcüye özel bir ilgisi olduğu biliniyor...Ada basınında yer alan habere göre Mou, Harry Kane'in sakatlığın ardından İngiltere'den ve dünyadan bir çok golcüyü transfer listesine aldı. Kısa sürede bu boşluğu doldurmak isteyen Jose'nin listesinde Vedat Muriç'in de olduğu ve Kosovalı golcünün, listenin üst sıralarında yer aldığı belirtildi.KANE NİSAN'A KADAR YOKHarry Kane'in Nisan ayına kadar oynayamayacak olması, Jose Mourinho'nun bu transfer için aceleci davranmasına sebebiyet verirken, Muriç ile beraber Lyon'un Fransız forveti Moussa Dembele, Milan'ın Polonyalısı Piatek ve Fulham'dan Sırp Aleksandar Mitrovic de aynı listede kendini buldu.FENERBAHÇE'YE DEV TEKLİF!Haberin detaylarında aktarılan bilgilere göre Fenerbahçe, Vedat Muriç için 21 milyon pound yani 24 milyon euroluk bir rakam talep edecek. Bu rakama Tottenham'lı yetkililerin sıcak baktığı ve yıldız golcü için makul olabileceği belirtildi. Öte yandan kısa süre içerisinde sarı lacivertli kulübe resmi teklifin de iletileceği de yazıldı. (Fotomaç)
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Rodriguez'de büyük kapışma!
Milan, İsviçreli sol beki Napoli ya da Watford’a satmak istiyor. Rodriguez ise tercihini Fenerbahçe’den yana kullandı. Yıldız futbolcunun bu tavrı, İtalyan ekibinin kiralamama konusundaki inadını kırabilir.Simon Falette transferi bitti, gözler diğer takviyelere çevrildi. Gündemdeki 1 numaralı isim Ricardo Rodriguez. İsviçreli’ye imza attırmak çok daha zor ancak Ali Koç ve ekibi, bunu gerçekleştirmek için yoğun bir çaba sarf ediyor. Milan, Fenerbahçe’nin kiralama teklifini reddetti. Kırmızı- Siyahlılar, oyuncuyu 10 milyon Euro civarı bir bedelle satmak istiyor. Bunun için de Napoli ve Watford ile pazarlıklara devam ediyor. Bu durum, Sarı- Lacivertliler’in aleyhine. Ancak Fenerbahçe’nin de büyük bir avantajı var: Ricardo Rodriguez’in tercihini Kanarya’dan yana kullanması!Zorunlu satın almaRodriguez, Milan’da istediği kadar forma şansı bulamadı. İsviçreli futbolcu, düzenli olarak oynayacağı bir takıma gitmenin peşinde. 27 yaşındaki sol bek, bu nedenle Napoli ve Watford yerine Fenerbahçe’yi istiyor. Rodriguez, bu konudaki ısrarını Milan Yönetimi’ne de iletti. Bu durum, İtalyan ekibini zora soktu. Ali Koç, Milan’ı sezon sonunda zorunlu satın alma opsiyonu ile ikna etmeye çalışıyor. Bu transferden her an güzel haberler gelebilir. (Fanatik)
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Galatasaray'da ayrılık! Süper Lig ekibine gidiyor
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Galatasaray'da forma giyen defans oyuncusu Ahmet Çalık için nabız yokluyor. İzmir temsilcisinin bu transfer için sarı-kırmızılı takımla temas halinde olduğu ifade edildi.Süper Lig ekiplerinden Göztepe stopere takviye için arayışlarını sürdürüyordu... İzmir temsilcisi bu kapsamda Galatasaray'da yedek kulübesine mahkum kalan Ahmet Çalık'a talip oldu.Daha önce Sabri Sarıoğlu, Yasin Öztekin ve Eren Derdiyok Galatasaray'dan Göztepe'ye transfer olmuşlardı. Ligin araya girmesiyle kadroya takviye faaliyetleri için gaza basan Göztepe, ikinci yarı öncesi hamlelerini bir bir yapmaya başladı.İKİ KULÜP GÖRÜŞME HALİNDE!İzmir temsilcisi savunmaya transfer yapmak için de kolları sıvamıştı... Göztepe'nin bu anlamda listesine Galatasaray'da istenmeyen isimlerden biri olan Ahmet Çalık'a talip olduğu öğrenildi. Yeni Asır'da yer alan habere göre; İzmir ekibi, Galatasaray ile bu transfer için görüşmeler halinde. (Sabah)
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Galatasaray'ın 4. bombası ise İtalya'dan geliyor...
Radamel Falcao ile beraber Kolombiya Milli Takımı'nda da forma giyen Murillo, sarı kırmızılı formayı giymek için sinyali verdi! İşte Murillo transferinin perde arkası ve oyuncunun açıklamaları!.Ara transfer sezonunda maliyeti uygun ve takıma kısa sürede katkı sağlayabilecek, tecrübeli bir ismi dahil etmek isteyen Fatih Terim, Radamel Falcao'nun da Milli Takım'dan arkadaşı olan Jeison Murillo'ya kancayı atmıştı. Daha önce Inter, Valencia ve Barcelona gibi kulüplerde de top koşturan 27 yaşındaki stoper için Sampdoria ile görüşmelere başlanmış ve transferin kısa sürede sonlandırılması için adeta seferberlik ilan edilmişti.MURILLO'DAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİYaşanan bu gelişmelerin ardından Galatasaray'a yeni bir haber de Kolombiya basınından geldi. Haberin başlığında "Jeison Murillo, Galatasaray'da Falcao'nun ortağı olacak" sözlerine yer verilirken, "Kolombiyalı, hayatına yeni bir yön verebilir" denildi. Haberin detaylarında aktarılan bilgilere göre Murillo'nun, Galatasaray'ın kendisi için yaptığı teklife olumlu yaklaştığı ifade edilirken, transferi hakkında yaptığı açıklamaya da yer verildi.Murillo, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Transfer için beklemek zorundayım. Şimdilik önceliğim Sampdoria. Açıkçası benim için Radamel Falcao ile oynamak bir ayrıcalık olurdu. Ancak, transferim için son sözü yöneticilerim söyleyecek." dedi..
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Süper Lig'de Matavz bombası!
Transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe, Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Eren Derdiyok ile yollarını ayırmayı planlarken, yeni golcü için arayışlarına başladı... Sarı kırmızılı ekip, bu bağlamda çalışmalarını yürütürken gündemine Hollanda ekibi Vitesse'de forma giyen Tim Matavz'ı aldı. Sloven golcü için kısa süre içerisinde resmi teklif götürmeye hazırlanan Göztepe'de Başkan Sepil, transferi sonlandırmak adına bizzat devreye girdi...
Süper Lig ekipleri ara transfer dönemi için çalışmalarına tam gaz devam ediyor... Ligin ikinci yarısında yeni stadında yeni golcüsü ile taraftarını selamlamayı planlayan Göztepe, bu bağlamda rotasını Hollanda'ya çevirdi. Bir çok yıldız ile temas halinde olan sarı kırmızılılar, Hollanda Eredivisie takımlarından Vitesse'de forma giyen Tim Matavz'ı gündemine aldı.
Yeni Asır'ın haberine göre, Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in bu transfer için bizzat ilgilendiği belirtilirken, teknik direktör İlhan Palut ile yaptığı toplantıdan oyuncu için olumlu geri dönüş aldı. Bu görüşmenin ardından Sepil'in, Slovenyalı golcü için kolları sıvadığı ve Vitesse'ye teklif götürmeye hazırlandığı aktarıldı.
SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR
Öte yandan golcü futbolcunun sezon sonunda sözleşmesinin sona erecek olması Göztepe'nin elini güçlendirdiği ve bu transferin gerçekleşmesi adına büyük bir koz olarak kullanılacağı öne sürüldü.
TIM MATAVZ KİMDİR?
Kariyerine kendi ülkesinin takımı olan Vitanest Bilje'de başlayan Matavz, 2006-07 sezonunda ND Gorica'ya transfer oldu. 2007-08 sezonunda Hollanda ekibi Groningen'e transferi gerçekleşen Matavz, sırasıyla FC Emmen, PSV Eindhoven, Augsburg, Genoa, Nürnberg ve son olarak Vitesse formalarını terletti.
MİLLİ GOLCÜ
Öte yandan Matavz, Slovenya Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de forma giydi. Golcü futbolcu, Slovenya U19'da 5 karşılaşmada 3 gol, U21'de 17 karşılaşmada 6 gol kaydederken, Slovenya Milli Takımı'nda da 35 müsabakada rol aldı ve rakip filelere 10 gol gönderdi.
Matavz, bu sezon Vitesse formasıyla 18 karşılaşmada boy gösterirken 7 gol 3 asistle oynadı ve 1466 dakika sahada kalmayı başardı. (Takvim)