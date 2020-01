Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor...

Galatasaray Mert Çetin transferi için bastırıyor Stoper takviyesi için tüm şartları zorlayan Galatasaray’da, tüm öncelik Mert Çetin transferine verilmiş durumda. Yabancı kontenjanı her geçen gün şişen Sarı-Kırmızılılar, milli futbolcuyu kiralayarak rahat nefes almak istiyor.Hedefteki transferleri bir bir bitiren Galatasaray’da, gündem artık tamamen stoper arayışlarına çevrildi. Sakatlığı sebebiyle sezonu kapatan Luyindama’nın yerine güçlü bir isim takviye etmek isteyen Sarı-Kırmızılılar’ın listesi geniş olsa da, birinci öncelik Mert Çetin’e veriliyor. Sezon başında Roma’ya transfer olan 23 yaşındaki milli savunmacının, beklediği şansı bulamadığı için kiralık olarak gönderilmesi ciddi bir ihtimal olarak görülüyor. Galatasaray cephesinde ise yeni transferlerle her geçen gün biraz daha şişen yabancı kontenjanını rahatlatmak adına, yerli bir takviyenin teknik ekibin elini rahatlatacağı düşünülüyor. Bu yüzden Mert Çetin transferine çok kritik bir hamle gözüyle bakılıyor.Murillo da istiyorlar, ama...Mert Çetin dışında, Sampdoria forması giyen Kolombiyalı stoper Jeison Murillo da gündemdeki yerini koruyor. Ancak şu an için yerli planlamasının bir adım öne geçmesi nedeniyle, bu transfer girişimi bekletiliyor. Bir yandan İtalya’daki bağlantılarla telefon trafiğini sürdüren Sarı-Kırmızılılar, diğer taraftan her iki kulübe gönderilecek temsilciler için hazırlıklara devam ediyor. Dün hazırlanan son teklif paketinin, en kısa sürede Roma ve Sampdoria kulüplerine iletilmesi ve geri dönüşe göre yol haritasının tekrar belirlenmesi planlanıyor. (Fanatik)