Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor
Ara transfer dönemi tüm hızıyla devam ediyor. Galatasaray'ın üst üste yaptığı 2 KAP açıklamasının ardından bugün de resmi açıklamaların gelmesi bekleniyor. Hem Galatasaray, hem de Fenerbahçe, gün içinde resmi transfer açıklaması yapmaya hazırlanıyor. Beşiktaş ve Trabzonspor'da da transfer çalışmaları sürüyor...
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Transfer dönemi yine çok hareketli geçiyor. Gün içinde bazı transferlerin resmileşmesi bekleniyor. İşte güne damga vuran transfer haberleri...
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Galatasaray'dan Simon Kjaer atağı!
Galatasaray, stoper transferi için Simon Kjaer'e yöneldi. Atalanta'dan ayrılması beklenen Danimarkalı stoper için Galatasaray ilk adımı attı. TRT Spor'un haberine göre Fatih Terim, Kjaer'i çok istiyor. Tecrübeli futbolcunun menajeri Mikkel Beck ile ilk görüşme yapıldı ve bu görüşme çok olumlu geçti.
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Oğuzhan Özyakup'a Süper Lig'den bir talip daha!
Beşiktaş’ta bu sezon teknik direktör Abdullah Avcı’nın kadro alternatifleri arasında yer almayan Oğuzhan Özyakup’a, Konyaspor’un ardından Kayserispor da talip oldu. 2.5 milyon Euro’luk maaşı sebebiyle yönetimin göndermeye sıcak baktığı tecrübeli oyuncunun, kiralık olarak Kayseri’ye gidebileceği öğrenildi. (Fanatik)
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İzlandalı stoper, Süper Lig'e geliyor!
Kulübü Rostov ile yollarını ayıran İzlandalı futbolcu Ragnar Sigurdsson'un talipleri artıyor. Bonservisini eline alan deneyimli savunmacı, Trabzonspor ve Gaziantep FK'nin ardından Antalyaspor'un da radarına girdi. Savunmaya takviye yapmayı planlayan Kırmızı-Beyazlıların, İzlandalı oyuncuyu listesine aldığı ve transfer etmek istenen birkaç futbolcu arasında olduğu gelen haberler arasında... Halen İzlanda Milli Takımı'nın da formasını giyen Sigurdsson, bu sezon Rusya Premier Lig'de 13 maçta bin 84 dakika süre aldı.
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Azerbaycan'ın genç yıldızı, Fenerbahçe'ye doğru...
Fenerbahçe bu kez de kardeş ülke Azerbaycan’ın en yetenekli golcüsü olarak gösterilen Mahir Emreli’ye kancayı taktı. 22 yaşındaki oyuncu Karabağ forması giyiyor. Emreli, bu sezon 25 resmi maçta 7 gol atıp 6 asist yaptı. Başarılı oyuncu, 19 kez Azerbaycan Milli Takımı’nda forma giyip 4 kez fileleri sarstı. Mahir Emreli, forvetin yanı sıra kanatlarda da görev yapabiliyor ve sol ayağını kullanıyor.
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Galatasaray'dan Luyindama modeli: Luis Abram
Galatasaray, Velez Sarsfield'ın Perulu stoperi Luis Abram için ikinci teklifini sunmaya hazırlanıyor. Peru'dan El Libero gazetesinin haberine göre; Galatasaray, Luis Abram için öncelikle 2 milyon dolarlık bir teklif yaptı. Velez, bu teklifin az olduğunu düşünerek kabul etmedi. Galatasaray ile Velez arasındaki görüşmeler burada sona ermedi. Gazetedeki haberin detayında, Galatasaray'ın Christian Luyindama'da olduğu gibi kiralama ve zorunlu satın alma opsiyonunu ieren toplamda 6 milyon doarlık bir teklif yapacağı öne sürüldü. Serbest kalma maddesi 8 milyon dolar olan Luis Abram için Velez'in 6 milyonluk teklifi kabul edeceği vurgusu yapıldı.
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Younes Belhanda için transfer teklifi yok
Galatasaray'da ilk yarının en çok tartışılan isimlerinden biri Younes Belhanda oldu. Oynadığı futbolun yanı sıra Real Madrid ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında oyundan çıkarken taraftara hakaret eden ve büyük tepki toplayan Faslı oyuncu için sarı kırmızılı kulübe transfer teklifi gelmediği öğrenildi. (Sabah)
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Galatasaray, 3. transferini yaptı
Ara transfer döneminin hızlı takımı Galatasaray, Henry Onyekuru ve Marcelo Saracchi'nin ardından Jesse Sekidika transferinde de mutlu sona ulaştı. Sarı kırmızılı kulüp, Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin de peşinde olduğu 23 yaşındaki Nijeryalı oyuncuyu 3.5 yıllığına kadrosuna kattı. Artık transferin resmileşmesi için KAP açıklaması bekleniyor...
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Fenerbahçe, Simon Falette transferini duyurmaya hazırlanıyor
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt forması giyen stoper Simon Falette'de mutlu sona ulaştı. Fransız basını, Fenerbahçe'nin futbolcuyu satın alma opsyionuyla kiralandığını belirtti. Sarı lacivertli ekipten resmi açıklamanın bugün gelmesi bekleniyor.