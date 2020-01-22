Haber Giriş: 22 Ocak 2020 - 08:21,
Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor (22 Ocak 2020)
Süper Lig'de 18. hafta geride kalırken, ara transfer döneminde Süper Lig ekiplerinin transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Şampiyonluk adayları Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, ve Trabzonspor'un 31 Ocak'ta sona erecek transfer döneminde kadrolarına yeni yıldızlarla takviye etmesi bekleniyor.
Transferin hızlı takımları arasında yer alan Galatasaray Marcelo Saracchi, Jesse Sekidika ve Henry Onyekuru ile kadrosunu güçlendirdi. Devre arasının ilk transferini Badou Ndiaye'yi kadrosuna katarak yapan Trabzonspor ise Bilal Başaçıkoğlu'nu da renklerine bağladı. Fenerbahçe'nin şu ana kadar tek transferi ise Simon Falette oldu. Bitimine yaklaşık 9 gün kalan transfer döneminde takımların yeni transfer bombaları yolda. İşte güne damga vuran transfer haberleri...
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Mert Çetin'e yeni teklif
Stoper arayan Galatasaray’ın Mert Çetin ısrarı bitmek bilmiyor. Sarı-Kırmızılılar, Roma’nın 1.5 yıllığına bırakmaya yanaşmadığı 23 yaşındaki savunmacı için 6 aylık yeni bir teklif hazırladı. İşte detaylar...Galatasaray, Mert Çetin için bir kez daha Roma’nın kapısını çalmaya hazırlanıyor. Acil stoper arayışı devam eden ve liste üzerindeki isimlerle temasları sıklaştıran Sarı-Kırmızılılar, ikinci İtalya seferi için geri sayımda. Kulübünün 1.5 yıllığına bırakmaya yanaşmadığı 23 yaşındaki stoper için 6 aylık yeni bir teklif paketi hazırlayan Galatasaray Yönetimi, yarım sezonluk bu anlaşma için 1 milyon Euro’yu gözden çıkarmış durumda. İtalyan kulübünde kalıcı olmak isteyen Mert, her ne kadar ayrılma fikrine sıcak bakmasa da daha fazla süre almak istiyor. Galatasaray’ın ilk 11 garantisi vermesi ise milli futbolcunun kafasını karıştırmış durumda. Sarı-Kırmızılılar, stoper arayışlarına bu hafta içerisinde nokta koymayı hedefliyor.Bu hafta bitmesi isteniyorElinde Marcao, Donk ve Ahmet Çalık dışında as stoperi kalmayan Galatasaray’da, kart cezalısı Marcao da hafta sonundaki Konyaspor deplasmanında forma giyemeyecek. Teknik patron Fatih Terim işte bu nedenle yöneticilerden ellerini çabuk tutmalarını istiyor.
Altay Bayındır'a dev kanca!
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde MKE Ankaragücü'nden kadrosuna kattığı Altay Bayındır, gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çekmeye başladı. Genç file bekçisini Gaziantepspor maçında izleyen gözlemcilerden tam not aldı. İşte yaşanan flaş transfer gelişmesi...Fenerbahçe'nin sezon başında 1.5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Altay Bayındır'a dev kanca... Bu sezon sarı- lacivertlilerin vazgeçilmezleri arasına giren ve Süper Lig'deki tüm maçlarda kaleyi koruyan 21 yaşındaki kaleci, Manchester United'ın transfer listesine girdi.İNGİLİZLER TAKİPTEScout ekibini Altay için özel olarak görevlendiren İngiliz temsilcisi, 21 yaşındaki kalecinin antrenman bilgilerini de istedi. Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosunda tutmak istediği genç kaleciyi cazip bir teklif gelmesi halinde sezon sonunda satabileceği öğrenildi.Süper Lig'de geride kalan 18 haftada da eldivenleri giyen Altay Bayındır, kalesinde 21 gol görürken, yaptığı kritik kurtarışlarla Fenerbahçe'ye hayati puanlar kazandırdı. (Fotomaç)
Ersan Adem Süper Lig'e dönüyor
Transfer çalışmalarını sürdüren Antalyaspor'un son olarak Avustralya Ligi ekiplerinden Western United'da forma giyen Ersan Adem Gülüm'le anlaşmaya vardığı iddia edildi.Süper Lig'in ilk devresinde istediği sonuçları alamayan Antalyaspor, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız verdi.Akdeniz ekibi, Fedor Kudryashov, Veysel Sarı, Lukas Podolski ve Sinan Gümüş'ün ardından Ersan Adem Gülüm'ü kadrosuna kattı.TRT Spor'un haberine göre 32 yaşındaki stoper, kısa süre içerisinde Antalyaspor'a imza atacak.Ülkemizde daha önce sırasıyla Manisaspor, Elazığspor, Adanaspor ve Beşiktaş formaları giyen tecrübeli stoper, son olarak Avustralya Ligi ekiplerinden Western United'da oynuyordu. (Fanatik)
Eddie Newton gelirken onu da getiriyor
Trabzonspor’un Chelsea’den getirdiği antrenör Eddie Newton'un, Sezon başında Lepizg’in 650 bin euro’ya Chelsea’den kiraladığı Gana asıllı Gallerli oyuncu Ethan Ampadu’nu da yanında getireceği iddia edildi.Trabzonspor’un Chelsea’den getirdiği antrenör Eddie Newton, İngiliz ekibinden bir de stoperle beraber geleceği iddia edildi… iddia ise Almanya’dan yankılandı.Sezon başında Lepizg’in 650 bin euro’ya Chelsea’den kiraladığı Gana asıllı Gallerli oyuncu Ethan Ampadu’nun anlaşmasını feshedeceği, genç oyuncunun sezon sonuna kadar Türkiye Süper Ligi’nde oynayacağı iddia edildi.Haberin içinde 2000 doğumlu stoperin hangi takımda forma giyeceği yer almazken akıllara hem Eddie Newton hem de genç oyunculara yatırım yapması nedeniyle Trabzonspor seçeneği geldi.Oyuncunun menajeri Graham Barrett, Ampadu’nun Lepizig’le kiralık sözleşmesinin feshedilmesi durumunda Chelsea’nin rezerv takımında sezonu tamamlayamayacağını kulübün izin vermesi durumunda A takım seviyesinde futbol oynamaya devam edeceği başka bir takıma gideceğini açıkladı.Ön libero olarak da forma giyen 1.82 boyundaki Ampadu, Gana doğumlu olmasına rağmen Ingiliz, İrlanda ve Galler için oynayabiliyordu. O Galler formasını tercih etti.Euro 2020’de de yüksek ihtimalle Galler Milli Takımı’nın formasıyla Türk Milli Takımı’na karşı mücadele edecek.Kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ampadu, Lepizig formasını ligde ve Şampiyonlar Ligi’nde sadece 2’şer kez giymeyi başardı.En son olarak Lepizig’in Hertha’yı deplasmanda 4-2 yendiği lig maçında son dakika oyuna alındı. (Karadeniz Gazetesi)
West Ham da ‘Nzonzi’ dedi
Bonservisini elinde bulunduran Roma’nın tekrar kadroda düşünmediği Fransız orta saha oyuncusuna son olarak İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United talip oldu. Bir süredir antrenmanlara katılmayan tecrübeli futbolcunun sözleşmesi önümüzdeki günlerde karşılıklı olarak feshedilecek.
Adem Ljajic’e Çizme'den talip var
Kartal'ın Sırp yıldızı Adem Ljajic'e Fiorentina talip oldu. İtalyan kulübünün eski oyuncularını yeniden kadroya katmak için Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlandığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.Kartal'ın Sırp yıldızı Adem Ljajic'e Fiorentina talip oldu. İtalyan kulübünün eski oyuncularını yeniden kadroya katmak için Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlandığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.ÖNCELİKLE SEZON SONUFiorentina'nın Adem Ljajic'i sezon sonu için düşündüğü ancak bir ihtimal devre arasında da Adem'in transferi için girişimde bulunabileceği ortaya çıktı. Yönetimin iyi bir teklifi kabul etmesi bekleniyor.Adem Ljajic'in İtalya'dan gelecek teklife 'evet' demesine kesin gözüyle bakılıyor. (Takvim)
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