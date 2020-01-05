Haber Giriş: 05 Ocak 2020 - 10:46,
Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor...
Transferde son dakika gelişmeleri... Ara transfer dönemi resmen başladı. Artık tüm gözler Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un yapacağı transferlere çevrildi. Anadolu kulüplerinde de hareketlilik tüm hızıyla devam ediyor.
BEŞİKTAŞ'A İSRAİLLİ GOLCÜ
Devre arasında hücuma takviye yapmayı planlayan Beşiktaş'ta gündeme sürpriz bir isim daha geldi; Sevilla'da forma şansı bulamayan Munas Dabbur. 27 yaşındaki golcü oyuncunun menajeri Milos Malenovic, Beşiktaş'ın oyuncu ile ilgilendiğini ve görüşme yaptıklarını kaydetti. Menajer ayrıca West Ham, RB Salzburg ve Sporting'in de Dabbur'u kadroya katmak için girişimde bulunduğunu kaydetti. Devre arasında bonservis anlamında fazla hareket alanı olmayan Beşiktaş'ın, Sevilla'ya sezon sonuna kadar kiralama teklifinde bulunduğu ve beklemeye geçtiği belirtildi. (Sporx)
FENERBAHÇE'DE İLK ADAY JUAN JESUS
Süper Lig'in ilk yarısında savunmadaki eksikler nedeniyle büyük sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, stoper mevki için liste başına Juan Jesus'u yazdı. Hem oyuncunun menajeri hem de kulübü Roma ile yapılan ilk temasların ardından sarı-lacivertliler beklemeye geçti. Brezilyalı savunmacıyı sezon sonuna kadar kiralamayı hedefleyen Kanarya, İtalyan ekibiyle yapılacak sözleşmeye satın alma opsiyonu koydurmayı da planlıyor. (Sabah)
ALTERNATİF FALETTE
Juan Jesus'un sol ayaklı olması ve sol bek mevkisinde de görev yapabilmesi nedeniyle bu transferi Ersun Yanal'ın ısrarla istediği belirtildi. Brezilyalı oyuncunun geleceği, Roma'nın kendisi hakkında vereceği kararın ardından netlik kazanacak. Serie A ekibiyle 2021'e kadar sözleşmesi bulunan Jesus'un değeri 7 milyon Euro civarında. Frankfurt'un Gineli stoperi Simon Falette de alternatifler arasında.
VALENCIA CEPHESİNDEN TRANSFER MESAJI
Beşiktaş, forvet transferi konusunda Meksika ekibi Tigres’in Ekvadorlu golcüsü Enner Valencia’yla menaceri aracılığıyla el sıkışmıştı. Oyuncu satışı gerçekleştirip bu isim için kulübüyle resmi temaslara da başlamayı planlayan Siyah-Beyazlılar’ın, bu konuda bir gelişme kaydedememesi sonrasında Tigres’ten mesaj geldi. Meksika Kulübü’nün, Beşiktaş’ın Valencia’yla menaceri aracılığıyla el sıkışmasına rağmen resmi olarak bir temasın hala olmaması ve görüşmelerin sadece sözlü ilerlemesi sebebiyle futbolcunun temsilcisi aracılığıyla Beşiktaş’a, “Haber bekliyoruz” mesajını ilettiği bildirildi. Tigres’in, hafta ortasına kadar bir gelişme olmazsa oyuncu konusundaki kararını değiştirebileceği belirtildi. (Fanatik)
FENERBAHÇE, ALPASLAN İÇİN TEKLİFİNİ YAPTI
Ersun Yanal’ın devre arasındaki transfer listesinde takımı güçlendirmek adına düşündüğü tek yerli olan Göztepe'nin 26 yaşındaki futbolcusu Alpaslan Öztürk için Fenerbahçe, kiralık teklifini iletti. Göztepe’de geçen sezon ön libero pozisyonunda oynayan ancak bu sezon stoper bölgesinde görev yapan Alpaslan Öztürk, buradaki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Stoper ve savunmanın önünde oynamasının yanı sıra sağ bek pozisyonunda da görev alabilen Alpaslan’ın bu çok yönlülüğü, teknik direktör Ersun Yanal’ın da dikkatini çekti. Yanal’ın devre arasındaki transfer listesinde takımı güçlendirmek adına düşündüğü tek yerli olan 26 yaşındaki futbolcu için Kanarya, kiralık teklifini iletti. (Fanatik)
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