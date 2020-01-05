Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor...

VALENCIA CEPHESİNDEN TRANSFER MESAJI Beşiktaş, forvet transferi konusunda Meksika ekibi Tigres’in Ekvadorlu golcüsü Enner Valencia’yla menaceri aracılığıyla el sıkışmıştı. Oyuncu satışı gerçekleştirip bu isim için kulübüyle resmi temaslara da başlamayı planlayan Siyah-Beyazlılar’ın, bu konuda bir gelişme kaydedememesi sonrasında Tigres’ten mesaj geldi. Meksika Kulübü’nün, Beşiktaş’ın Valencia’yla menaceri aracılığıyla el sıkışmasına rağmen resmi olarak bir temasın hala olmaması ve görüşmelerin sadece sözlü ilerlemesi sebebiyle futbolcunun temsilcisi aracılığıyla Beşiktaş’a, “Haber bekliyoruz” mesajını ilettiği bildirildi. Tigres’in, hafta ortasına kadar bir gelişme olmazsa oyuncu konusundaki kararını değiştirebileceği belirtildi. (Fanatik)