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Futbol
Haber Giriş: 31 Ocak 2020 - 10:04, /

Son dakika transfer haberleri | Bugün imzayı atıyor...

Devre arası transfer döneminin son gününe geldik. Gün içinde flaş transfer açıklamaları bekleniyor. İşte saatler içinde transfer olması beklenen oyuncular...

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Transfer döneminin son gününde yaşanan gelişmeler işte burada...

2NICO GAITAN

NICO GAITAN

Amerika'dan ayrılan 31 yaşındaki Arjantinli futbolcu, yeni takımını bugün bulacak. Adı zaman zaman Türk takımları ile anılan Gaitan, eski günlerine dönebileceği bir takım arıyor. Türkiye, adaylar arasında...

3EDINSON CAVANI

EDINSON CAVANI

Uruguaylı forvetin PSG ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Golcü oyuncu, ayrılmak istediğini belirtmişti. Gün içinde Atletico Madrid'e imza atması şaşırtıcı olmayacak.

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Golcü oyuncunun transferi günün en çok merak edilen konularından birisi...

5FREDY GUARIN

FREDY GUARIN

Çin macerasını sona erdiren Kolombiyalı, yeniden Avrupa'ya dönmek istiyor. Transferi gün içinde açıklanabilir.

6VLADIMIR WEISS

VLADIMIR WEISS

Slovak oyuncunun bonservisi elinde. Hızı ve tekniği ile ön plana çıkan kanat oyuncusunun gün içinde yeni bir takım bulması bekleniyor.

7STEVEN NZONZI

STEVEN NZONZI

Galatasaray'da kadro dışı kalan N'Zonzi'nin Fransız ekibi Rennes ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

8LAYWIN KURZAWA

LAYWIN KURZAWA

PSG'nin sol beki Kurzawa, Juventus yolunda...

9EMRE CAN

EMRE CAN

Juventus'ta istediği süreleri alamayan Türk asıllı Alman futbolcu, Borussia Dortmund ile anlaştı. Resmi sözleşme imzalamak için Almanya'ya gidiyor...

10WILLIAN JOSE

WILLIAN JOSE

Stoper tandemini güçlendirmek isteyen Tottenham, aradığı futbolcuyu İspanya'da buldu: Willan Jose imzaya gidiyor.

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ISLAM SLIMANI

Monaco'da ikinci baharını yaşayan Islam Slimani, Fransa'dan ayrılmak istiyor. Slimani'nin adı Tottenham ile anılıyor...

12OLIVIER GIROUD

OLIVIER GIROUD

Chelsea'den ayrılacak olan Fransız golcü, Inter ile sözleşme imzalayacak. Golcü oyuncunun yeni durağı İtalya...

13KAMIL GROSICKI

KAMIL GROSICKI

Bir dönem ülkemizde de oynayan Polonyalı futbolcu, Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Brom ile anlaşma noktasında. O olmazsa Celtic devrede...

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