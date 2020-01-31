Son dakika transfer haberleri | Bugün imzayı atıyor...
Devre arası transfer döneminin son gününe geldik. Gün içinde flaş transfer açıklamaları bekleniyor. İşte saatler içinde transfer olması beklenen oyuncular...
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1
Transfer döneminin son gününde yaşanan gelişmeler işte burada...
2
NICO GAITAN
Amerika'dan ayrılan 31 yaşındaki Arjantinli futbolcu, yeni takımını bugün bulacak. Adı zaman zaman Türk takımları ile anılan Gaitan, eski günlerine dönebileceği bir takım arıyor. Türkiye, adaylar arasında...
3
EDINSON CAVANI
Uruguaylı forvetin PSG ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Golcü oyuncu, ayrılmak istediğini belirtmişti. Gün içinde Atletico Madrid'e imza atması şaşırtıcı olmayacak.
4
Golcü oyuncunun transferi günün en çok merak edilen konularından birisi...
5
FREDY GUARIN
Çin macerasını sona erdiren Kolombiyalı, yeniden Avrupa'ya dönmek istiyor. Transferi gün içinde açıklanabilir.
6
VLADIMIR WEISS
Slovak oyuncunun bonservisi elinde. Hızı ve tekniği ile ön plana çıkan kanat oyuncusunun gün içinde yeni bir takım bulması bekleniyor.
7
STEVEN NZONZI
Galatasaray'da kadro dışı kalan N'Zonzi'nin Fransız ekibi Rennes ile sözleşme imzalaması bekleniyor.
8
LAYWIN KURZAWA
PSG'nin sol beki Kurzawa, Juventus yolunda...
9
EMRE CAN
Juventus'ta istediği süreleri alamayan Türk asıllı Alman futbolcu, Borussia Dortmund ile anlaştı. Resmi sözleşme imzalamak için Almanya'ya gidiyor...
10
WILLIAN JOSE
Stoper tandemini güçlendirmek isteyen Tottenham, aradığı futbolcuyu İspanya'da buldu: Willan Jose imzaya gidiyor.
11
ISLAM SLIMANI
Monaco'da ikinci baharını yaşayan Islam Slimani, Fransa'dan ayrılmak istiyor. Slimani'nin adı Tottenham ile anılıyor...
12
OLIVIER GIROUD
Chelsea'den ayrılacak olan Fransız golcü, Inter ile sözleşme imzalayacak. Golcü oyuncunun yeni durağı İtalya...
13
KAMIL GROSICKI
Bir dönem ülkemizde de oynayan Polonyalı futbolcu, Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Brom ile anlaşma noktasında. O olmazsa Celtic devrede...