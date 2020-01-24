Son Dakika Transfer Haberleri | Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor...

FENERBAHÇE'NİN HARCAMA LİMİTİ Sarı lacivertlilerin talebi için 4 kez toplanan ve 2 kez duruşma yapan Tahkim nihayet kararını verdi: F.Bahçe’nin limitine 16 milyon lira eklendi. Ancak bu rakam da sarı lacivertlilere yetmedi. F.Bahçe 2-3 oyuncu satıp açığı kapatacak ve kasasına fazladan en az 20 milyon lira koyacak. Peki bundan sonra ne olacak? Fenerbahçe nasıl transfer yapabilecek? Cevap net: 2-3 tane futbolcu satışı yaparak eksi 19 milyon liralık açığını kapatacak ve kasasına da fazladan en az 20 milyon lira koyacak. Bu da şu aşamada pek kolay görünmüyor.