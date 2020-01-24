Haber Giriş: 24 Ocak 2020 - 09:59,
Son Dakika Transfer Haberleri | Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor...
Süper Lig'de 18. hafta geride kalırken Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da transfer çalışmaları da devam ediyor...
Onyekuru, Jesse ve Sarrachi'yi renklerine katarak transferde en fazla hamle yapan büyük takım Galatasaray oldu. Fırtına Ndiaye'yi transfer ederken, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın hamleleri de yolda. İşte güne damga vuran transfer haberleri...
RODRIGUEZ İÇİN KRİTİK GİBİ
PSV'nin de gündeminde olan İsviçreli sol bekin, sarı-lacivertli ekibe cuma gününe (bugün) kadar süre verdiği belirtilmişti.Fenerbahçeli yöneticilerin, prensipte anlaştıkları Ricardo Rodriguez ve menajerinin yanı sıra kulübü Milan'la iletişim halinde olduğu belirtiliyor.Ricardo Rodriguez'in rotasının birkaç gün içinde belli olması bekleniyor. (Fanatik)
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