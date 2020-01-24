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Futbol
Haber Giriş: 24 Ocak 2020 - 09:59, /

Son Dakika Transfer Haberleri | Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor...

Süper Lig'de 18. hafta geride kalırken Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da transfer çalışmaları da devam ediyor...

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Onyekuru, Jesse ve Sarrachi'yi renklerine katarak transferde en fazla hamle yapan büyük takım Galatasaray oldu. Fırtına Ndiaye'yi transfer ederken, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın hamleleri de yolda. İşte güne damga vuran transfer haberleri...

2RODRIGUEZ İÇİN KRİTİK GİBİ

RODRIGUEZ İÇİN KRİTİK GİBİ

PSV'nin de gündeminde olan İsviçreli sol bekin, sarı-lacivertli ekibe cuma gününe (bugün) kadar süre verdiği belirtilmişti.Fenerbahçeli yöneticilerin, prensipte anlaştıkları Ricardo Rodriguez ve menajerinin yanı sıra kulübü Milan'la iletişim halinde olduğu belirtiliyor.Ricardo Rodriguez'in rotasının birkaç gün içinde belli olması bekleniyor. (Fanatik)

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ÇILGIN MALİYET

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı ile birlikte Lens, Ljajic, Oğuzhan, Orkan, Boyd, Karius gibi oyuncuların bir an önce gönderilmesi düşünülse de ortaya çıkar rakamlar dudak uçuklatacak türden. Beşiktaş yönetimi açısından böylesi bir operasyonun maliyetini karşılamak mevcut borçlara 156 milyon TL'ye varan yeni bir ekleme yapmak anlamına geliyor. (A Spor)

4NEWTON ŞEHRE GELDİ

NEWTON ŞEHRE GELDİ

Bordo mavililer yardımcı antrenörlük görevi için Frank Lampard’ın yardımcısı olarak görev yapan Eddie Newton'u Trabzon'a getirdi.48 yaşındaki Eddie Newton ile yarın sözleşme imzalanması bekleniyor.

5SOUMAORO İÇİN YUSUF YAZICI FORMÜLÜ

SOUMAORO İÇİN YUSUF YAZICI FORMÜLÜ

Adama Soumaoro’yu kiralamak isteyen Bordo-Mavililer transferi sonuçlandırmak için harekete geçti. Yusuf Yazıcı’nın 25 maç oynaması nedeniyle Lille’den 1 milyon Euro daha kazanacak olan Trabzonspor, bu rakamla Fransız oyuncuyu 1.5 yıllığına kiralamayı hedefliyor. (Fanatik)

6NAGATOMO AYRILIYOR

NAGATOMO AYRILIYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Çaykur Rizespor maçı sonrasında takımdan ayrılacağı konuşulan Yuto Nagatomo hakkında açıklama yaptı.Nagatomonun takımdaki durumu hakkında da konuşan deneyimli teknik adam, "Nagatomo hakikaten benim futbol hayatında gördüğüm profesyonel futbol adamlarından biri. Bize çok iyi hizmetler verdi. Karşılıklı oturduk, konuştuk. Bir sıkıntımız yok, bir talibi çıkar ise ayrılacak. Hala antrenmanlarda en çok çalışan isimlerden biri. Nagatomoyu kırmak ne yönetimimizin ne bizim yapacağımız bişey olmaz. O nasıl isterse öyle davranacağız" açıklamalarında bulundu.

7FENERBAHÇENİN HARCAMA LİMİTİ

FENERBAHÇE'NİN HARCAMA LİMİTİ

Sarı lacivertlilerin talebi için 4 kez toplanan ve 2 kez duruşma yapan Tahkim nihayet kararını verdi: F.Bahçe’nin limitine 16 milyon lira eklendi. Ancak bu rakam da sarı lacivertlilere yetmedi. F.Bahçe 2-3 oyuncu satıp açığı kapatacak ve kasasına fazladan en az 20 milyon lira koyacak. Peki bundan sonra ne olacak? Fenerbahçe nasıl transfer yapabilecek? Cevap net: 2-3 tane futbolcu satışı yaparak eksi 19 milyon liralık açığını kapatacak ve kasasına da fazladan en az 20 milyon lira koyacak. Bu da şu aşamada pek kolay görünmüyor.

8BURAK YILMAZ İÇİN LECCE İDDİASI

BURAK YILMAZ İÇİN LECCE İDDİASI

Beşiktaş'ta günah keçisi ilan edilen yıldız golcü, takımdan ayrılıyor! Menajeri aracılığıyla Lecce'ye haber gönderen 34 yaşındaki santrfor, İtalyan yetkililerle transfer görüşmeleri gerçekleştirdiği ifade edildi.

9KRUSEYE REAL BETIS KANCASI

KRUSE'YE REAL BETIS KANCASI

Alman futbolcu Max Kruse için Real Betis iddiası ortaya atıldı. İspanyol basınında yer alan haberlere göre Bayer Leverkusen ve Leicester ile adı anılan Max Kruse için Real Betis de devreye girdi.31 yaşındaki oyuncunun, Fenerbahçe yönetimine ayrılmayı düşünmediğini ilettiği öğrenildi. Kruse, "İyi bir hava yakaladık. Şampiyonluğa kenetlenmiş durumdayız. Bu havayı bozmak istemiyorum. Türkiye Ligi'nde şampiyonluk yaşamak, kariyer hedeflerimden biri" dedi. (Sabah)

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