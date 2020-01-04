Son dakika transfer haberleri | Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor...

BEŞİKTAŞ, VALENCİA İLE ANLAŞTI Beşiktaş, transferde gözünü Meksika ekibi Tigres’in Ekvadorlu golcüsü Enner Valencia’ya dikmişti. Kulübe menajerler aracılığıyla önerilen 30 yaşındaki futbolcu için yaklaşık 2 haftadır görüşmelerde bulunan Kara Kartal, tecrübeli golcüyle el sıkıştı. Beşiktaş Yönetimi, İngiltere Premier Lig ekibi West Ham’dan 2017 yılında 5.5 milyon Euro transfer bedeli karşılığında Tigres’e giden yıldız ismi, sezon sonuna kadar bedelsiz olarak kiralamak için kulübüyle anlaştı.

Oyuncunun satın alma opsiyonu konusunda pazarlıkların sürdüğü, Meksika kulübünün bu madde için sözleşmeye 6 milyon Euro yazılmasını istediği kaydedildi. Ek olarak Siyah-Beyazlılar’ın, deneyimli ismi de yarım sezon için 1.1 milyon Euro’ya (Yaklaşık 7.3 milyon TL) ikna ettiği bildirildi. (Fanatik)