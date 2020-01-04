Son dakika transfer haberleri | Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor...
Transferde son dakika gelişmeleri... Ara transfer döneminin resmen başlamasıyla birlikte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'la birlikte Anadolu kulüplerinde hareketlilik başladı.
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Dört büyükler kimi transfer edecek? Hangi oyuncularla yollar ayrımına gidilecek? İşte güne damga vuran transfer haberleri...
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BEŞİKTAŞ, VALENCİA İLE ANLAŞTI
Beşiktaş, transferde gözünü Meksika ekibi Tigres’in Ekvadorlu golcüsü Enner Valencia’ya dikmişti. Kulübe menajerler aracılığıyla önerilen 30 yaşındaki futbolcu için yaklaşık 2 haftadır görüşmelerde bulunan Kara Kartal, tecrübeli golcüyle el sıkıştı. Beşiktaş Yönetimi, İngiltere Premier Lig ekibi West Ham’dan 2017 yılında 5.5 milyon Euro transfer bedeli karşılığında Tigres’e giden yıldız ismi, sezon sonuna kadar bedelsiz olarak kiralamak için kulübüyle anlaştı. Oyuncunun satın alma opsiyonu konusunda pazarlıkların sürdüğü, Meksika kulübünün bu madde için sözleşmeye 6 milyon Euro yazılmasını istediği kaydedildi. Ek olarak Siyah-Beyazlılar’ın, deneyimli ismi de yarım sezon için 1.1 milyon Euro’ya (Yaklaşık 7.3 milyon TL) ikna ettiği bildirildi. (Fanatik)
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CİSSE FENERBAHÇE'YE Mİ?
Fenerbahçe’nin, Vedat Muriç’e destek olacak bir oyuncu transfer etmek istediği ve forvet hattı için Alanyaspor’un golcüsü Papis Cisse’yi gündemine aldığı öne sürüldü. TRT Spor’un haberine göre Alanyaspor’un, makul bir bonservis bedeli karşılığında bu oyuncunun gitmesine izin vereceği kaydedildi. Ligde ilk yarıda 15 karşılaşmada rakip fileleri 12 kez havalandıran Cisse için diğer bir alternatifin, Mevlüt Erdinç’i takasta kullanmak olduğu da gelen haberler arasında yer alıyor.
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NECİP UYSAL'A TEKLİF
Beşiktaş'ın tecrübeli isimlerinden Necip Uysal'a Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü talip oldu. Beşiktaş’ın altyapısından yetişen tecrübeli ön liberosu Necip Uysal’a teklif var... 28 yaşındaki futbolcuya, Ankaragücü’nün talip olduğu öğrenildi. Başkent temsilcisinin teknik direktörü Mustafa Kaplan’ın kadrosunda görmek istediği futbolcu için kulübün Siyah-Beyazlılar’la temaslara yakın zaman içerisinde başlayacağı kaydedildi.
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JAILSON'A SÜRPRİZ TALİP
Fenerbahçe'de transferde sıcak saatler yaşanıyor. Sarı lacivertli takımın Brezilyalı futbolcusu Jailson için Fransız ekibi Marsilya'nın harekete geçtiği öne sürüldü. Marsilya'nın Jailson dışında birkaç alternatifinin daha olduğu öğrenildi. Ancak Jailson'un bu isimler arasında ilk sırada olduğu ve Marsilya'nın Fenerbahçe'ye resmi teklife hazırlandığı iddia edildi. (Takvim)
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3. BOMBA PAZARTESİ! SEKIDIKA GALATASARAY'A...
Teknik direktör Fatih Terim'in kafasında Onyekuru'yu direkt 11'e koyma fikri var. İkinci yarıda maçlara solda Onyekuru, sağda Feghouli ile çıkılacak. Sarı-kırmızılılar zaman zaman solda Babel, sağda Sekidika'yı izleyecek. Terim böylelikle dört kanat oyuncusundan da yararlanacak. Tecrübeli teknik adam sahada bir tane top tutan, bir tane de kaleye direkt gidebilen kanat oyuncusu ihtiyacını karşılayacak. Bu transferler Falcao'yu da rahat ettirecek. (Fotomaç)
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KOCAMAN BOMBAYI PATLATTI
Süper Lig’de bu sezon gol yollarında büyük sıkıntı yaşayan ve 15 gol ile ligde en az gol atan ekiplerden olan İttifak Holding Konyaspor, aradığı forveti Yunanistan'da buldu. Aykut Kocaman'ın talebi doğrultusunda golcü arayışlarını hızlandıran Yeşil Beyazlı ekip, Lamia forması giyen Rogerio Thuram ile anlaşmaya vardı. Transferin bu akşama kadar sonuçlanacağı ve Thuram'ın takımın Antalya'daki kampına katılacağı öğrenildi. Lamia formasıyla bu sezon 16 maça çıkan Brezilyalı forvet, rakip filelere 6 gol bıraktı. 28 yaşındaki forvet oyuncusu, Brezilya'da sırasıyla Athletico Paranaense, Novo Hamburgo, Chapecoense, Bahia, Monte Azul, formaları giydikten sonra Kıbrıs ekibi Apollon Limasol'a transfer olmuştu. Kıbrıs'ta geçirdiği 2 yılın ardından Yunan ekipleri Kerkyra ve Lamia'da forma giyen Thuram'ın kariyerinde toplam 31 golü bulunuyor.
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ASLAN'IN GENÇ YILDIZI İMZALADI
2007 yılından bu yana Galatasaray alt yapısında forma giyen Ferhan Evren de Afyon ekibi ile anlaşmaya vardı. Galatasaray ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan 18 yaşındaki futbolcu, ön libero olarak forma giyiyor.