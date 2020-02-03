Son Dakika | Super Bowl'da Shakira ve Jennifer Lopez'li tarihi gece! Donald Trump'ın sözleri olay oldu...

Maçın ikinci yarısına etkili başlayan San Francisco, önce skoru 13-10'a, daha sonra ise 20-10'a getirmeyi başardı ve üçüncü çeyrek bu skorla tamamlandı. Ancak yıldız oyun kurucusu Patrick Mahomes ile sezon boyunca geriden gelerek maçları kazanmaya alışık olan Kansas City, son çeyrekteki etkili oyunuyla önce skoru 20-17'ye getirdi. Daha sonra sonra skoru 24-20 yaparak öne geçen Chiefs, maçın bitmesine yaklaşık iki dakika kala ise skoru 31-20'ye taşıyarak galibiyete ulaştı.